« Le maquillage a pris beaucoup plus de temps que le shooting » : la meilleure photo téléphonique d’AikBeng Chia | Photographie

UNLe collectif de photographie et de design Phunk rêvait depuis longtemps d’être photographié dans le style du groupe de rock Kiss. ​​Ainsi, lorsque son collègue créatif singapourien AikBeng Chia les a approchés à propos de sa série de photographies Art ‘R’ Us, l’idée de cette séance photo est née.

ignorer la promotion de la newsletter précédente Inscrivez-vous à À l’intérieur samedi Le seul moyen de découvrir les coulisses du magazine du samedi. Inscrivez-vous pour recevoir l’histoire intérieure de nos meilleurs écrivains ainsi que tous les articles et chroniques incontournables, livrés dans votre boîte de réception chaque week-end. Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« Art ‘R’ Us met en lumière les artistes qui ont façonné la scène créative de Singapour », explique Chia. « Phunk était impatient de s’impliquer et a même suggéré le lieu, un kopitiam où ils traînent habituellement et réfléchissent à leurs idées. Les Kopitiams sont un peu comme des cafés, mais ils disposent généralement d’un stand de boissons et de plusieurs points de vente de nourriture gérés par des vendeurs indépendants proposant des plats populaires de Singapour », explique Chia. « Les autres clients étaient à la fois curieux et amusés. »

Sur la photo, William Chan, Alvin Tan et Jackson Tan. Leur quatrième membre, Melvin Chee, était absent au moment du tournage. Chia a pris la photo sur un iPhone 15 Pro Max. L’application du maquillage a pris beaucoup plus de temps que le shooting lui-même, note-t-il. Chia a ensuite utilisé Adobe Lightroom pour ajuster le contraste, les ombres et les hautes lumières, et s’est tournée vers l’application VSCO pour l’étalonnage des couleurs.

« Phunk s’est formé en 1994, et je pense que cette photographie capture le lien fort qu’ils partagent depuis le premier jour », ajoute Chia.