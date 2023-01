Le manteau neigeux californien démarre du bon pied dans un contexte de sécheresse sévère

L’accumulation de neige dans les montagnes californiennes connaît l’un de ses meilleurs débuts en 40 ans, ont annoncé mardi des responsables, laissant espérer que l’État frappé par la sécheresse pourrait bientôt voir un soulagement au printemps lorsque la neige fondra et s’écoulera dans des réservoirs qui fournissent de l’eau pour boire et agriculture.

Dans tout l’État, l’enneigement est à 174 % de la moyenne historique pour cette année, une quantité impressionnante en raison d’une série de tempêtes récentes. Encore plus de neige est attendue plus tard cette semaine et au cours du week-end, donnant aux responsables l’espoir d’un hiver humide dont l’État a désespérément besoin.

“Alors que nous voyons un manteau neigeux formidable – et cela en soi peut être une occasion de pousser un soupir de soulagement – nous ne sommes en aucun cas sortis d’affaire en ce qui concerne la sécheresse”, a déclaré Karla Nemeth, directrice du département de Californie. des ressources en eau.

Les responsables du département ont mesuré la neige et sa teneur en eau dans la communauté de Phillips juste à l’ouest du lac Tahoe, marquant le premier relevé de neige de l’hiver. La neige y était à une profondeur de 55,5 pouces (140,97 centimètres) – assez pour stocker 17,5 pouces (44,45 centimètres) d’eau. C’est à 177% de la moyenne historique pour cette station.

Les trois dernières années en Californie ont été les plus sèches jamais enregistrées, remontant à 1896. Les responsables de l’État ont sévèrement limité les livraisons d’eau aux agriculteurs tandis que le gouverneur démocrate Gavin Newsom a exhorté les résidents et les entreprises à économiser l’eau.

Environ un tiers de l’approvisionnement en eau de la Californie provient de la fonte des neiges dans les montagnes du nord de la Californie. Environ 75% de la pluie et de la neige de Californie proviennent des bassins versants au nord de Sacramento. Mais environ 80% de la demande en eau de l’État provient du sud de la Californie, où vit la plupart des habitants.

—Adam Beam, l’Associated Press

