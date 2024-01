Le Manship Theatre de Baton Rouge accueillera des films | Divertissement/Vie

À partir du 1er février, le Manship Theatre projettera une variété de films sur son grand écran. Avec de tout, des favoris des enfants aux collections de courts métrages nominés aux Oscars, l’offre est vaste.

Les billets pour tous les films sont disponibles sur www.manshiptheatre.org.

“The Iron Claw”: 19h30 les 1er et 14 février et 14h le 4 février

L’histoire vraie des inséparables frères Von Erich, qui ont marqué l’histoire du monde extrêmement compétitif de la lutte professionnelle au début des années 1980. À travers la tragédie et le triomphe, sous l’ombre de leur père et entraîneur dominateur, les frères recherchent une immortalité plus grande que nature sur la plus grande scène sportive.

“Moi, moche et méchant”: 14h, le 14 février