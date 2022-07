Le manque d’opposition laisse Tadelman sans opposition pour le shérif McHenry – Shaw Local

Deux républicains ont participé à la course primaire du shérif du comté de McHenry en juin, Robb Tadelman a battu Tony Colatorti, avec un peu moins de 60 % des voix.

Mais le Parti démocrate n’a trouvé personne pour se présenter à sa primaire ; laissant ainsi Tadelman comme vainqueur de facto.

Tadelman est l’actuel sous-shérif et travaille pour l’agence depuis près de 20 ans, tandis que Colatorti était un policier et chef de longue date, ainsi qu’un entrepreneur.

Après la primaire, le Parti démocrate du comté de McHenry a exprimé son intérêt à ce que quelqu’un se présente du côté démocrate de la course, car il n’y en avait pas eu jusqu’à présent. La présidente du parti, Kristina Zahorik, a déclaré en juin que cela dépendrait de savoir s’ils trouveraient quelqu’un qualifié pour se présenter.

Lundi, personne pour le parti n’avait déposé de dossier pour pourvoir le poste vacant, ce qui signifie que Tadelman se présentera essentiellement sans opposition en novembre. Zahorik n’a pas répondu aux demandes de commentaires lundi après-midi.

Tadelman n’a pas non plus immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la course.

Dans d’autres concours, seules deux personnes ont déposé des bulletins de vote vacants pour les prochaines élections en novembre avant la date limite de lundi, les deux déposant pour des postes au conseil du comté de McHenry, ont déclaré des responsables.

Lundi après-midi, qui était le dernier jour pour que les candidats déposent ou soient nommés à un poste qui n’avait personne nommé avant la primaire de juin, Matthew Kunkle a déposé sa candidature pour le ticket républicain du district 1 du conseil de comté. Louisett Ness a déposé une demande de ticket démocrate pour le district 7, a déclaré le greffier du comté Joe Tirio.

Sauf objection à la candidature de l’une ou l’autre personne, Kunkle rejoindra l’actuel membre du conseil Tom Wilbeck, R-Barrington Hills, en tant qu’autre candidat républicain pour le district 1. Kunkle est également le quatrième candidat dans la course, en tant que membres actuels du conseil Michael Vijuk, D- Cary et Theresa Meshes, D-Fox River Grove, sont toutes deux du côté démocrate du ticket, selon les listes de candidatures.

Ness est maintenant la seule démocrate à se présenter dans le district 7. Elle devrait affronter les républicains Jeffrey Schwartz, R-McHenry et Brian Sager. Schwartz est actuellement membre du conseil d’administration.

Les deux premiers électeurs en novembre pour chaque district recevront un siège au conseil du comté. Le plus faible des deux gagnants aura un mandat de deux ans, tandis que le plus élevé aura quatre ans.

L’intégralité du conseil d’administration doit être réélue cette année dans le cadre du processus de redécoupage une fois par décennie. Dans ce cadre, la liste actuelle de 24 membres du conseil sera réduite à 18. Les six districts du conseil seront également portés à neuf, avec deux membres devant représenter chacun.

Deux personnes supplémentaires postulant des postes vacants sont un nombre assez typique, a déclaré Tirio.

Les objections à ces dépôts doivent être faites avant le 1er août, selon le calendrier du Conseil des élections de l’État de l’Illinois.

D’ici novembre, il y aura d’autres possibilités de pourvoir des postes vacants pour des circonstances particulières, mais un poste laissé vacant en raison d’un défaut de dépôt avant la primaire ne compte pas comme une raison valable, selon le site Web du conseil d’État.