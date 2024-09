Le manque d’éducation et de connaissances laisse les femmes démunies face aux réalités de la périménopause

Carolyn Marshall, infirmière autorisée et praticienne certifiée de la Menopause Society, éduque et autonomise les femmes du Nord de l’Ontario grâce à ses conseils et à ses soins d’expert.

Saviez-vous que les femmes passent plus d’un tiers de leur vie en périménopause et en ménopause ? Pourtant, la plupart des professionnels de la santé reçoivent peu ou pas de formation sur la meilleure façon d’accompagner les femmes à cette étape de leur vie.

Les femmes ne sont pas préparées aux changements physiques, aux traitements et à la stigmatisation entourant la périménopause et la ménopause.

Manque d’éducation

« Le manque d’éducation autour de la périménopause est stupéfiant », déclare Carolyn Marshall, infirmière autorisée et praticienne certifiée de la Menopause Society (MSCP) à Sudbury. « De nombreuses femmes ne se rendent même pas compte qu’elles entrent dans la période de périménopause, simplement parce que personne ne leur en a parlé. »

Les professionnels de la santé ont tendance à négliger la périménopause. Carolyn ajoute : « La réponse peut être dédaigneuse et les femmes se demandent si leurs symptômes sont normaux ou s’ils sont plus graves. » Le manque d’experts en périménopause et en ménopause, en particulier dans le Nord de l’Ontario, peut laisser les femmes isolées, confuses et frustrées par le manque d’options disponibles.

Carolyn Marshall : la coach des mamans

Carolyn Marshall est également titulaire d’une maîtrise en sciences infirmières et est l’une des quatre seules praticiennes certifiées de la Menopause Society à Sudbury. Pendant près d’une décennie, elle a travaillé dans les unités de soins intensifs pédiatriques et néonatals d’Horizon Santé-Nord et a passé ses cinq dernières années à HSN en tant qu’infirmière enseignante. Mais la passion personnelle de Carolyn a toujours été d’en apprendre davantage sur la santé des femmes et le fait de voir constamment des femmes délaissées par le système de santé a suscité son intérêt pour les soins de périménopause et de ménopause.

En 2021, Carolyn a démissionné de son poste d’infirmière. Elle a ouvert un cabinet privé à Sudbury, avec le soutien de The Mama Coach, une organisation nord-américaine qui se consacre à l’amélioration de la vie des femmes et des familles. Elle dit : « J’aide les femmes à comprendre ce qui se passe dans leur corps et à adapter les soins pour répondre à des défis spécifiques, de manière compatissante et sans jugement. » Carolyn Marshall est la seule franchise Mama Coach dans le nord-est de l’Ontario et sa zone de service s’étend de Sudbury à North Bay, Timmins, Sault Ste Marie et l’île Manitoulin.

Comment se préparer à la périménopause

La périménopause, souvent appelée « le changement avant le changement », se produit lorsque les niveaux d’hormones, en particulier d’œstrogènes, commencent à fluctuer. Cette étape peut commencer dès 35 ans et dure généralement de 4 à 10 ans. Carolyn souligne : « Il n’existe pas de traitement magique qui permette aux femmes de sauter cette période de transition et de nombreuses femmes ne reconnaissent souvent pas le début de la périménopause. »

Les femmes peuvent remarquer des symptômes tels que des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, des troubles du sommeil, des sautes d’humeur et de l’irritabilité. Carolyn explique : « Il existe également des symptômes plus subtils comme la peau sèche, la perte de cheveux et des changements de libido. L’expérience de chaque femme est unique, donc si une personne peut traverser la périménopause sans problème, d’autres peuvent la trouver perturbante. »

La souffrance ne devrait pas faire partie du plan de soins de santé d’une femme

Les femmes savent que la périménopause approche, mais lorsqu’elle arrive, elles ont souvent l’impression de naviguer dans le brouillard sans carte. Carolyn veut que les femmes sachent qu’il existe des experts qualifiés, instruits et empathiques qui peuvent les aider à traverser cette transition. « Ce n’est pas parce que les femmes entrent en périménopause que leur vie est finie ; elles n’ont pas à souffrir. »

Carolyn offre à ses patientes des soins holistiques fondés sur des données probantes. Elle déclare : « Le problème le plus courant que je constate chez les clientes périménopausées est qu’elles ignorent complètement leurs propres besoins. Et ignorer ces besoins peut entraîner une avalanche de symptômes, comme des bouffées de chaleur, des sautes d’humeur, des troubles du sommeil et une prise de poids qui sont souvent considérés comme faisant simplement partie du vieillissement. »

De grands changements de style de vie

Il n’est pas forcément difficile de faire face aux changements rapides de la périménopause. Carolyn affirme que des changements aussi simples que le mode de vie peuvent faire toute la différence. « Je vois beaucoup de femmes qui ne mangent pas correctement, qui ne bougent pas assez et qui ne dorment pas bien. Le fait de ne pas prendre soin d’elles-mêmes contribue aux effets négatifs. »

De petits changements ne suffiront pas ; la périménopause nécessite des changements plus importants.

Il est temps de commencer à donner la priorité au sommeil. Un sommeil de qualité peut faire toute la différence en équilibrant l’humeur et les niveaux d’énergie.

L’exercice régulier est également essentiel, non seulement pour gérer le poids, mais aussi pour améliorer l’humeur et soulager l’anxiété ou les symptômes dépressifs.

L’alimentation est extrêmement importante. Adoptez un régime alimentaire riche en aliments entiers pour aider à gérer les symptômes et réduire l’inflammation. La culture diététique n’est pas utile dans cette tranche d’âge et, le plus souvent, Carolyn voit des femmes ne pas manger suffisamment, en particulier en ce qui concerne leur apport en protéines.

Les patientes doivent également subir un examen médical, car la diminution des taux d’œstrogènes s’accompagne d’autres problèmes de santé. Carolyn déclare : « Les médecins de famille et les gynécologues sont ravis de mon approche qui consiste à changer d’abord leur mode de vie, car la ménopause ne consiste pas à prendre une pilule et à espérer se sentir mieux. »

Plan de soins de Carolyn

Les conseils de Carolyn Marshall en matière de changement de mode de vie et de conseils personnalisés aident les femmes à prendre le contrôle de leur propre santé. Son plan comprend le modèle The Mama Coach,

Intégration

Nutrition – Élimination consciente

Facteurs de bien-être

Compléments nutritionnels

Mouvement

Les évaluations initiales peuvent prendre jusqu’à 90 minutes. « Lorsque je travaille avec des femmes, j’évalue ce qu’elles vivent de manière holistique. Je les informe de ce qui arrive à leur corps et pourquoi. Ensuite, j’élabore un plan très précis pour répondre à leurs préoccupations et améliorer leur santé », explique-t-elle.

Ce témoignage confirme la satisfaction d’une patiente. « Carolyn est une personne compétente et passionnée qui souhaite aider les femmes à se sentir mieux et à se sentir écoutées au sujet de leur transition vers la ménopause. Je recommande vivement ses services. »

Contactez un professionnel

Carolyn Marshall aide les femmes à modifier leur mode de vie, à gérer leurs symptômes et à atténuer leur anxiété en les aidant à comprendre ce qui est normal et ce qui pourrait nécessiter un examen plus approfondi. Carolyn permet aux femmes de prendre des décisions éclairées concernant leur santé.

Optimiser votre santé maintenant vous aidera à gérer les symptômes de la périménopause plus tard.

Pour plus d’informations et pour prendre rendez-vous, contactez Carolyn Marshall au (705) 988-0159 ; E-mail : [email protected]; Site web