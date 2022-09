Le manque d’eau potable au Nunavik signifie que les écoles ferment et que le personnel fuit

Des dizaines d’employés d’écoles primaires et secondaires du Nunavik tirent la sonnette d’alarme sur la détérioration de l’approvisionnement en eau de la région, affirmant que la situation met leurs élèves en danger, selon un rapport syndical vu par les émissions de Radio-Canada.

Treize des 14 villes du Nunavik n’ont pas de réseau d’aqueduc ou d’égout. Les habitants comptent normalement sur les camions-citernes pour s’approvisionner en eau potable et évacuer les eaux usées.

Mais ces derniers mois, il y a eu des interruptions d’approvisionnement en raison d’infrastructures en panne, d’un manque de camions et d’une pénurie de travailleurs, des problèmes qui ont été aggravés par la pandémie et un hiver rigoureux l’année dernière.

En conséquence, les résidents du Nunavik ont ​​dû faire bouillir de l’eau et se passer d’eau courante pour laver ou tirer la chasse d’eau de leurs toilettes.

Des employés de la commission scolaire Kativik Ilisarnilirniq, majoritairement inuits, dénoncent la piètre qualité de vie dans un rapport rédigé par le Centrale des syndicats du Québec (CSQ), l’un des plus importants syndicats de la province.

Radio-Canada a pu voir le rapport interne — qui a recueilli le témoignage de 75 personnes — et devrait être rendu public prochainement.

Un employé a déclaré dans le rapport que les étudiants contractaient des infections cutanées.

Une autre personne s’est dite préoccupée par le fait que les élèves ne peuvent pas se laver les mains après être allés aux toilettes, affirmant que cela crée un environnement parfait pour la propagation des bactéries.

Une troisième employée a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de faire la lessive ou de laver les biberons de ses enfants et que sa famille avait déjà eu une diarrhée sévère pendant plusieurs jours parce qu’elle avait bu de l’eau contaminée.

“Nos gens ne peuvent pas aller aux toilettes et tirer la chasse d’eau, ils doivent utiliser des seaux pour se soulager, ils ne peuvent pas laver leurs vêtements, faire leur vaisselle”, a déclaré Larry Imbeault, le président de la Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ), un des syndicats du Nunavik.

Les écoles contraintes de fermer

Les problèmes d’approvisionnement en eau ont forcé 15 fermetures d’écoles à Ivujivik, Kangirsuk, Inukjuak, Puvirnituq, Akulivik et Aupaluk au cours de la dernière année scolaire.

Il est probable qu’il y aurait eu encore plus de fermetures si le COVID-19 n’avait pas fermé les écoles à l’automne, a déclaré la commission scolaire Kativik Ilisarnilirniq.

Le conseil d’administration a dénoncé la situation actuelle et a exprimé son soutien à ses employés.

“Il faut arrêter de prendre ça [situation] avec un grain de sel », a déclaré Jeannie Dupuis, directrice générale adjointe de la commission. « Ce sont les besoins fondamentaux des élèves qui ne sont pas comblés.

Et il devient de plus en plus difficile pour le personnel de faire face à la situation également, a-t-elle déclaré.

Jeannie Dupuis est la directrice générale adjointe de la commission scolaire Kativik Ilisarniliriniq. (Soumis par Jeannie Dupuis)

Thomassie Mangiok, directeur de l’école primaire et secondaire d’Ivujivik, Nuvviti, a déclaré que la situation était frustrante.

“Nous avons un système de filtration de l’eau [at our school] alors quand les élèves ont du mal à trouver de l’eau potable à la maison, ils viennent [here] pour l’obtenir”, a-t-il déclaré.

Mais lorsqu’il n’y a pas de camions-citernes disponibles pour vider les réservoirs d’eaux usées de l’école et que le bâtiment est obligé de fermer, c’est un problème, a-t-il déclaré.

Les 350 résidents d’Ivujivik sont actuellement obligés de puiser leur eau dans une rivière voisine et de la faire bouillir. Depuis que l’usine de filtration d’eau locale a été endommagée l’hiver dernier, l’approvisionnement en eau a été contaminé à plusieurs reprises.

« Nous nous sentons laissés pour compte, comme si nous n’étions pas aussi des Québécois », a déclaré Mangiok.

Effrayer le personnel

Des employés de la commission scolaire Kativik Ilisarniliriniq dénoncent le manque d’eau potable dans les écoles du Nunavik. (Félix Lebel/Radio-Canada)

Les conditions de vie désastreuses causées par la pénurie d’eau compliquent l’attraction et la rétention du personnel, selon Carolane Desmarais, présidente de la Syndicat du personnel professionnel de l’éducation du Nunavik et de l’Ouest de Montréal (SPPENOM-CSQ), un syndicat regroupant environ 130 spécialistes tels que des psychologues et des orthophonistes.

« Des gens qui travaillent au Nunavik depuis longtemps nous contactent et nous disent : “Je ne sais pas si je vais continuer” », a déclaré Desmarais.

La région, qui compte environ 3 300 élèves, est également aux prises avec une grave pénurie d’enseignants. Quelque 65 postes d’enseignants sont toujours vacants.

En comparaison, le Centre de services scolaire de Montréall’une des commissions scolaires de Montréal, manque de 24 enseignants pour 110 600 élèves.

“Il devient difficile pour nous de conseiller les autres [teachers] venir travailler ici… et ça devient difficile pour nous de rester ici », a déclaré un employé dans le rapport de la CSQ.

Le manque d’enseignants a forcé la commission scolaire du Nunavik à annuler certains cours obligatoires comme le français et les mathématiques.

“Si nous n’avons pas d’enseignants, nous ne pouvons tout simplement pas offrir le cours”, a déclaré Dupuis.

Thomassie Mangiok, directeur d’école à Ivujivik, a déclaré que les élèves souffraient de la pénurie d’eau et d’enseignants. (Soumis par Thomassie Mangiok)

Mangiok dit voir les conséquences de cette pénurie au quotidien. La région a connu un taux d’abandon scolaire d’environ 80 % au cours des quatre dernières années.

“Nous ne savons jamais si nous serons en mesure de fournir des services à nos étudiants”, a-t-il déclaré. « L’éducation n’est-elle pas importante ? » il a dit.

Il a dit que les étudiants du Nunavik sont aussi des citoyens du Québec et méritent d’avoir les mêmes opportunités que n’importe qui d’autre dans la province.

La vice-présidente de la CSQ, Anne Dionne, a fait écho aux propos de Mangiok, disant qu’il est « franchement choquant » que les étudiants aient à souffrir des fermetures.

“Cela n’a aucun sens que de telles situations soient banalisées, comme si c’était normal parce que c’est dans le nord”, a-t-elle déclaré. “Ces situations ne seraient jamais tolérées ailleurs au Québec.”

“Il est temps que nos élus prennent cette question au sérieux”, a fait écho Imbeault. “C’est amusant de les voir venir dans le nord pour prendre une photo – ça fait bien dans les journaux – mais il est temps que le problème soit résolu.”

Négociations avec la province

Les habitants du Nunavik ont ​​besoin de camions-citernes pour s’approvisionner en eau potable, qui est stockée dans des réservoirs comme celui que l’on voit ici à Inukjuak. (Sarah Leavitt/CBC)

Le bureau du ministre sortant des Affaires autochtones Ian Lafrenière a indiqué à Radio-Canada que la province suit la situation de près et apporte un certain soutien, par exemple en envoyant des camions-citernes supplémentaires.

« Le ministre Lafrenière a visité les 14 villages du Nunavik [this spring] et a pu constater de visu les défis techniques auxquels certaines de ces communautés sont confrontées », a déclaré son directeur des communications, Mathieu Durocher.

Durocher a déclaré que le ministère des Affaires municipales et du Logement accorde un financement à l’Administration régionale Kativik (ARK), qui supervise les communautés inuites du Nunavik, dans le cadre d’un programme d’achat d’équipement et de construction d’infrastructures pour les personnes vivant dans le Nord.

C’est à l’ARK de décider comment cet argent est dépensé, en collaboration avec les 14 villages, a-t-il dit.

Le bureau de Lafrenière a déclaré que des négociations étaient également en cours pour renouveler un financement de 120 millions de dollars sur six ans pour améliorer les infrastructures hydrauliques dans la région.

L’ARK a refusé de commenter les négociations en cours, mais a indiqué à Radio-Canada qu’elle aurait bientôt plus de flexibilité pour allouer les subventions.

Bien qu’il fournisse une assistance technique aux 14 villages de la région, chaque ville est autonome et responsable de ses propres travaux de réparation et d’entretien.

Un camion-citerne est photographié près d’un hôtel à Kuujjuaq. (Cludiane Samson/Radio-Canada)

Paul Parsons, directeur général de Kativik, a déclaré que de nombreuses solutions ont été mises en place. Par exemple, de nouveaux camions-citernes devraient arriver par bateau dans les prochaines semaines.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la région avait besoin de plus de financement, Parsons a admis que “tout” coûte beaucoup plus cher dans le nord. “Il est clair que nous faisons beaucoup moins avec le même montant”, a-t-il déclaré.

En réaction au reportage de Radio-Canada, la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a déclaré mercredi qu’il y a «beaucoup de travail à faire» et que la collaboration est essentielle pour régler ce dossier. Elle prévoit se rendre dans la région dimanche.

Maïtée Labrecque-Saganash, candidate de Québec solidaire dans Ungava (la circonscription qui englobe le Nunavik), a également réagi au rapport.

« Au Québec, il y a une crise humanitaire dont on n’entend pas parler », dit-elle sur sa page Facebook. Elle a déclaré que la région avait besoin d’un représentant qui “apporterait vraiment la voix du nord” à l’Assemblée nationale.

La candidate du Parti québécois dans l’Ungava, Christine Moore, a qualifié la situation de « déplorable » et reproché au gouvernement Legault son « inaction » dans ce dossier.