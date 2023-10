Le manque d’eau aggrave la misère dans la bande de Gaza assiégée alors que les frappes aériennes israéliennes se poursuivent

DEIR AL-BALAH, bande de Gaza (AP) – Alors qu’Israël bombarde la bande de Gaza avec des frappes aériennes, Laila Abu Samhadaneh, 65 ans, s’inquiète au sujet de l’eau.

Les 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza assiégée n’ont pas accès à l’eau potable après qu’Israël a coupé l’eau et l’électricité dans l’enclave alors qu’il intensifie ses attaques aériennes en réponse à une attaque sanglante du Hamas la semaine dernière.

L’étranglement a vu les robinets se tarir sur tout le territoire. Lorsque l’eau s’écoule des canalisations, le maigre débit ne dure pas plus de 30 minutes chaque jour et est tellement contaminé par les eaux usées et l’eau de mer qu’il est imbuvable, ont déclaré les habitants.

« Je ne sais pas ce que nous allons faire demain », a déclaré Abu Samhadaneh depuis sa maison de trois pièces située dans la ville méridionale de Rafah, qui s’est transformée en abri de facto après qu’Israël a demandé à tous les habitants de Gaza d’évacuer vers le sud. Elle a déclaré qu’elle ne distribuait chaque jour que quelques litres à des dizaines d’amis et de parents. « Nous devenons fous. »

Ces privations ont plongé la population de Gaza encore plus dans la misère alors que les bombardements israéliens s’intensifient une semaine après que les combattants du Hamas ont franchi la barrière de séparation israélienne, tuant 1 300 Israéliens et en enlevant des dizaines. Les frappes de représailles d’Israël ont détruit des centaines de bâtiments à Gaza et tué plus de 2 200 Palestiniens.

Même si les familles terrifiées fuient leurs maisons – se faufilant dans les abris des Nations Unies ou dans les couloirs sanglants et chaotiques du plus grand hôpital de Gaza, craignant pour leur sécurité – la recherche désespérée d’eau reste une constante.

Les agences des Nations Unies et les groupes humanitaires implorent Israël d’autoriser les livraisons d’urgence de carburant et d’autres fournitures dans la bande de Gaza.

« Rien ne peut vraiment justifier ce type de ciblage des civils », a déclaré Miriam Marmur, porte-parole de Gisha, un groupe israélien de défense des droits humains.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a qualifié la crise de l’eau de « question de vie ou de mort ».

Si le carburant et l’eau n’arrivent pas bientôt, a déclaré le commissaire général de l’agence, Philippe Lazzarini, « les gens vont commencer à mourir de déshydratation sévère ».

En temps normal, l’enclave côtière – qui souffre d’un blocus israélo-égyptien depuis que le Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007 – dépend d’Israël pour un tiers de toute l’eau potable disponible, selon l’autorité des eaux du territoire.

Ses autres sources d’eau comprennent des usines de dessalement de la mer Méditerranée et un aquifère souterrain, drainé et endommagé par des années de surexploitation. Lorsqu’Israël a coupé l’électricité à Gaza, les usines de dessalement ont toutes fermé leurs portes. Les stations d’épuration aussi.

Cela a laissé tout le territoire sans eau courante. Les gens achètent des cruches en diminution dans les stations d’assainissement municipales, recherchent des bouteilles dans les supermarchés ou boivent n’importe quel liquide fétide qui peut s’écouler de leurs canalisations.

Il est devenu plus difficile d’étancher la soif ces derniers jours, même pour ceux qui ont les moyens de se procurer de l’eau en bouteille. Il a fallu deux heures samedi à Noor Swirki, 35 ans, pour trouver un carton de six bouteilles qu’elle tentera d’étirer tout au long des prochains jours. Elle a pris sa première douche en une semaine samedi, utilisant une tasse d’eau du robinet polluée et l’aspergeant sur son mari et ses deux enfants avant de frotter l’humidité restante sur sa peau.

« Nous sommes ici sans rien, même le plus élémentaire », a-t-elle déclaré, criant malgré le bruit persistant des pleurs des enfants dans l’abri de l’ONU au sud de Khan Younis, où elle a cherché refuge après qu’une frappe aérienne a démoli son appartement de la ville de Gaza. « Nous nous inquiétons pour notre sécurité lors des bombardements et maintenant il y a cette autre question de survie. »

Elle et six autres Palestiniens interrogés à travers Gaza ont déclaré qu’ils ne buvaient pas plus d’un demi-litre d’eau par jour. Ils ont dit qu’ils urinent une fois par jour ou tous les deux jours.

L’Organisation mondiale de la santé affirme qu’il faut 50 à 100 litres par jour et par personne pour assurer une bonne hydratation et un assainissement adéquat. Les Académies nationales des sciences et de médecine des États-Unis affirment que les hommes doivent boire environ 3,7 litres (125 onces) et que les femmes ont besoin d’environ 2,7 litres (91 onces) par jour pour être correctement hydratées.

« C’est comme si nous étions à l’âge de pierre », a déclaré Khalil Abu Yahia, 28 ans, à Deir al-Balah, dans le centre du pays.

Boire de l’eau sale et un mauvais assainissement dû au manque d’eau peuvent conduire à de terribles maladies, disent les experts, notamment le choléra, la dysenterie, la typhoïde et la polio. Depuis une semaine, l’eau le long de la côte de Gaza a un goût de sel, disent les habitants.

Boire de l’eau salée peut entraîner encore plus de déshydratation.

« Ça a mauvais goût, ça sent mauvais », a déclaré Mohammed Bashir, 25 ans, à propos de l’eau du robinet dans l’ouest de la ville de Gaza, qui est mélangée à des eaux usées non traitées et à de l’eau de mer. « Mais nous n’avons pas le choix. Mes enfants pleurent parce qu’ils ont soif.

Parmi les dizaines de Palestiniens blessés par des éclats d’obus aux jambes et aux bras suite aux frappes aériennes que le Dr Husom Safiyah a soignés samedi dans le nord de Gaza, il y avait 15 enfants, dont des nourrissons, atteints de dysenterie bactérienne causée par le manque d’eau, a-t-il déclaré.

« La situation est désastreuse, et elle le deviendra encore plus après deux ou trois jours », a déclaré Safiyah, médecin de MedGlobal, une organisation qui envoie des équipes médicales dans les régions sinistrées. Il a parlé alors que des explosions retentissaient à l’extérieur et que les médecins autour de lui se précipitaient pour gérer le dernier afflux de victimes.

Il a dit qu’il devait aller les aider. Une frappe aérienne près du camp de réfugiés de Jabaliya vient de tuer au moins 27 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, selon les autorités du Hamas, et des dizaines d’autres ont été blessées. Lorsqu’on lui a demandé comment il allait nettoyer leurs blessures, il a répondu qu’il utiliserait le peu d’eau du robinet dont ils disposaient, même si elle était mélangée aux eaux usées.

« Nous n’avons pas d’alternative », a-t-il déclaré.

___

DeBre a rapporté de Jérusalem.

Isabel Debré et Wafaa Shurafa, Associated Press