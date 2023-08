Le manque de variabilité de la fréquence cardiaque peut signaler des problèmes de santé – Shaw Local

Saviez-vous que vous pouvez contrôler la vitesse à laquelle votre cœur bat en contrôlant votre respiration ?

La plupart du temps, votre fréquence cardiaque est contrôlée sur pilote automatique, votre cerveau et votre système nerveux envoyant des messages à votre cœur et lui indiquant quand il doit travailler plus fort et quand il peut se détendre. La mesure dans laquelle votre cœur peut accélérer et ralentir s’appelle la variabilité de votre fréquence cardiaque.

La variabilité de la fréquence cardiaque est une mesure de la capacité d’adaptation de votre corps. Si votre fréquence cardiaque a une variabilité «bonne» ou «élevée», cela signifie que votre corps peut s’adapter au changement, et cela signifie généralement que vous êtes moins stressé et même plus heureux.

Au contraire, une faible variabilité de la fréquence cardiaque peut être le signe de problèmes de santé. Cela signifie que votre corps est moins résilient et moins agile pour s’adapter aux situations changeantes. C’est plus fréquent chez les personnes dont la fréquence cardiaque au repos est plus élevée, car lorsque votre cœur bat souvent ou toujours plus vite, il y a moins de temps entre les battements ou moins d’opportunités pour votre corps de reconnaître l’opportunité de ralentir. Une faible variabilité de la fréquence cardiaque est courante chez les personnes atteintes de diabète, d’hypertension artérielle, d’arythmie, d’anxiété et de dépression. Notre variabilité de la fréquence cardiaque a également tendance à diminuer normalement à mesure que nous vieillissons.

La variabilité de la fréquence cardiaque est difficile à mesurer, mais ce n’est jamais une mauvaise idée pour quiconque de pratiquer des choses qui peuvent l’améliorer. Cela signifie prêter attention à la fois au corps et à l’esprit. Par exemple, l’exercice régulier et une alimentation saine sont importants pour améliorer et maintenir l’état de votre cœur ; un cœur en meilleure santé aura une meilleure variabilité de la fréquence cardiaque. Prendre soin de votre santé mentale est également vital. Le stress chronique, l’anxiété et la dépression sont perçus par le système nerveux autonome comme un besoin de se battre, de fuir ou de se figer ; tous entraînent une fréquence cardiaque plus élevée. La réduction et la gestion de votre niveau de stress et la recherche d’un traitement pour l’anxiété et la dépression peuvent améliorer la variabilité de votre fréquence cardiaque.

Et c’est là que votre respiration entre en jeu. Votre cœur bat naturellement un peu plus vite lorsque vous inspirez et ralentit lorsque vous expirez. Des exercices de respiration peuvent aider. Cela peut être aussi simple que de s’asseoir dans un endroit calme et de ne penser qu’à inspirer et expirer lentement. Vous pouvez trouver des méditations respiratoires guidées sur YouTube ou sous forme d’applications pour votre téléphone. Des activités comme le yoga et le tai-chi où la respiration est ralentie et contrôlée peuvent également aider à améliorer la variabilité de la fréquence cardiaque.

Je pratique le yoga afin de pouvoir témoigner des bienfaits du « travail de la respiration » comme on l’appelle. Si je me sens stressé ou que je remarque que mon cœur semble battre trop vite, je sais qu’une respiration longue et profonde et une expiration lente me calmeront généralement.

Sherry DeWalt, de la CGH Health Foundation, est coach certifiée en santé et nutrition et coordonnatrice des modes de vie sains.