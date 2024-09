Le manque de traitement et d’options de logement aggrave la crise de toxicomanie à Abbotsford, selon une étude | Fraser Valley Today

« Dans l’ensemble, même si de nombreux travailleurs de première ligne ont accès à du soutien, ils éprouvent un sentiment considérable de désespoir qui se reflète également dans le parcours de leurs clients. »

La crise du logement à l’échelle du Canada est également citée comme un facteur expliquant l’échec à stabiliser les clients touchés par la drogue, soulignant la capacité limitée des centres de désintoxication et de traitement et des logements sobres.

« Je sais que les centres de traitement travaillent avec beaucoup de diligence pour créer des plans de logement », a déclaré un participant anonyme à l’étude. « Mais avec la crise du logement, je peux voir que cela devient un effort très difficile. »

« C’est juste une question de chance et de timing. Est-ce qu’il y aura un lit libre ? Parce que si ce n’est pas le cas, on se dit : « on ne peut rien y faire, il faudra attendre tranquillement » », a déclaré un autre répondant à l’enquête.

Image : Projet de cartographie du parcours d’Abbotsford / Un graphique tiré d’un rapport de conclusions préliminaires qui continue de cartographier la situation difficile des personnes touchées par la toxicomanie à Abbotsford.

En janvier, la coroner Lisa Lapointe a révélé que la ville avait connu son deuxième plus grand nombre d’intoxications mortelles par drogue en 10 ans.

Quelque 90 personnes sont décédées en 2023, un chiffre éclipsé seulement par les 92 personnes qui ont succombé à la toxicomanie en 2022.

Les données provinciales estiment le taux de mortalité à environ 51,4 pour 100 000 habitants à Abbotsford.

Une consultation future avec d’autres intervenants communautaires, tels que les survivants de la guerre contre la drogue d’Abbotsford, Abbotsford ACCESS, la Fraser Health Authority et BC Housing, devrait compléter le rapport.

Les chercheurs espèrent partager leurs découvertes avec le grand public à travers un documentaire vidéo.