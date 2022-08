Le manque de temps de match d’Antoine Griezmann à l’Atletico Madrid crée des maux de tête pour Barcelone

Antoine Griezmann de l’Atletico Madrid n’a pas encore passé 90 minutes complètes sur le terrain cette saison, mais l’attaquant français a quand même réussi à créer un gros buzz dans la fenêtre de transfert estivale. Barcelone serait inquiet du manque de temps de match de Griezmann. Selon plusieurs médias espagnols, Barcelone pense que l’Atletico Madrid met intentionnellement Griezmann au banc afin d’éviter d’acheter le footballeur vainqueur de la Coupe du monde.

L’attaquant de 31 ans était de retour dans son ancien club de l’Atletico Madrid avant la saison 2021-22 dans le cadre d’un contrat de prêt de deux ans. Et le contrat comprendrait une option d’achat d’environ 35 millions d’euros si Griezmann parvient à jouer 50% des matchs de l’Atletico Madrid pendant la période de prêt de deux ans.

Griezmann est devenu remplaçant lors des deux premiers matchs de la Liga. Lors du match d’ouverture de la Liga contre Getafe, Griezmann est entré sur le terrain à la 62e minute. Et il n’a eu besoin que de 13 minutes pour trouver le fond du filet. L’Atletico Madrid avait finalement remporté le match à l’extérieur par une marge convaincante de 0-3.

Lors de la rencontre suivante, Griezmann est revenu à la 62e minute, mais il n’a rien fait d’impact car l’Atletico Madrid a dû subir une défaite choquante à domicile 0-2 contre Villareal.

L’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a récemment fait le point sur l’avenir de Griezmann. Simeone a exprimé son désir d’avoir Griezmann dans l’équipe à l’avenir. « Il s’adapte parce qu’il a une bonne vision et qu’il travaille fort. Cela nous permet de jouer avec un autre joueur offensif. Espérons qu’il reste avec nous. Nous savons tous à quel point je l’aime et à quel point il est important pour le club et l’équipe », a déclaré Simeone, cité par ESPN.

La saison 2021-22 de la Liga ne s’est pas non plus avérée trop fructueuse pour Griezmann après avoir réussi à marquer seulement trois buts et à enregistrer quatre passes décisives. Griezmann, lors de son deuxième passage à l’Atletico Madrid, a disputé 38 matchs et marqué neuf buts.

Griezmann avait rejoint les Blaugranas avant la saison 2019-20. Il avait signé un contrat de cinq ans qui comprenait une énorme clause de libération de 717 millions de livres sterling. Griezmann avait signé un nouveau contrat de cinq ans en juillet 2018 pour l’Atletico Madrid, mais plus tard, il a changé d’avis et a annoncé qu’il rejoindrait une nouvelle équipe. L’ancien attaquant de la Real Sociedad a représenté Barcelone à 102 reprises et a marqué 35 buts.

