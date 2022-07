Le manque de sommeil pourrait nuire au développement du cerveau chez les enfants : étude

Une nouvelle étude a révélé que ne pas dormir suffisamment pourrait avoir un impact néfaste sur le développement du cerveau des enfants et entraîner des difficultés cognitives plus tard.

L’étude, publiée samedi dans la revue à comité de lecture The Lancet Child & Adolescent Health, a impliqué 8 300 enfants âgés de 9 à 10 ans. Des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université du Maryland ont examiné les images IRM, les dossiers médicaux, menés enquêtes et suivi avec les enfants deux ans plus tard.

Selon l’étude, environ la moitié des enfants de la cohorte de l’étude dormaient suffisamment tandis que l’autre moitié ne dormait pas assez.

Chaque enfant des deux groupes a été comparé à leur “paire assortie” de l’autre groupe, et les chercheurs ont contrôlé les variables confusionnelles qui pourraient également avoir un impact sur le développement du cerveau, telles que le sexe, l’état de la puberté, les indicateurs de santé physique et le statut socio-économique.

“Nous avons essayé de faire correspondre les deux groupes aussi étroitement que possible pour nous aider à mieux comprendre l’impact à long terme d’un manque de sommeil sur le cerveau des préadolescents”, a déclaré l’auteur de l’étude Ze Wang dans un communiqué de presse.

Les chercheurs ont découvert que les enfants dont le sommeil était insuffisant présentaient un développement plus faible des parties du cerveau responsables de la mémoire et de l’intelligence.

Ces différences dans le développement du cerveau sont également corrélées à des problèmes de santé mentale, tels que la dépression, l’anxiété et les comportements impulsifs, ont déclaré les chercheurs.

“Nous avons constaté que les enfants qui avaient un sommeil insuffisant, moins de neuf heures par nuit, au début de l’étude avaient moins de matière grise ou un plus petit volume dans certaines zones du cerveau responsables de l’attention, de la mémoire et du contrôle de l’inhibition par rapport à ceux qui avaient un sommeil sain. habitudes », a déclaré Wang dans le communiqué.

“Ces différences ont persisté après deux ans, une découverte inquiétante qui suggère un préjudice à long terme pour ceux qui ne dorment pas assez.”

Mais lors d’évaluations de suivi, les chercheurs ont également découvert que les enfants qui dormaient suffisamment commençaient à moins dormir progressivement. Il y avait peu de changement dans les habitudes de sommeil parmi le groupe de sommeil insuffisant, selon l’étude.

Santé Canada recommande de 9 à 11 heures de sommeil par nuit pour les enfants de 5 à 1 an et de 8 à 10 heures pour les jeunes de 14 à 17 ans.

Les chercheurs affirment qu’il s’agit de la première étude à examiner les impacts à long terme d’un manque de sommeil sur le développement neurocognitif des enfants. Les auteurs affirment que les résultats “mettent en évidence le besoin crucial d’une intervention précoce” lorsqu’il s’agit de s’assurer que les enfants dorment suffisamment afin de faciliter le développement sain du cerveau.

“Des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer notre découverte et pour voir si des interventions peuvent améliorer les habitudes de sommeil et inverser les déficits neurologiques”, a noté Wang.