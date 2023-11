(NewsNation) – De nombreux Américains ont cependant bénéficié d’une heure supplémentaire de sommeil à la fin de l’heure d’été ; une récente université Northwestern étude suggère que dormir moins peut avoir des effets stimulants sur l’humeur et antidépresseurs.

Rester éveillé toute la nuit n’est peut-être pas l’idée que tout le monde se fait d’un bon moment, mais selon les chercheurs, cela peut avoir des avantages inattendus.





“Nous avons découvert que la perte de sommeil induit un puissant effet antidépresseur et recâble le cerveau”, a déclaré Yevgenia Kozorovitskiy, “l’auteur correspondant de l’étude. “C’est un rappel important de la façon dont nos activités occasionnelles, comme une nuit blanche, peuvent fondamentalement modifier le cerveau en quelques heures seulement.”

L’étude a révélé que la privation de sommeil augmente temporairement l’excitation et l’agressivité sexuelles, mais la découverte la plus surprenante a été l’effet antidépresseur à long terme.

« La privation chronique de sommeil peut temporairement améliorer votre humeur », a déclaré le Dr Fahmi Farah. “Juste à cause de l’hormone dopamine qui est libérée en quantité accrue.”

D’autres sachets de fruits destinés aux enfants sont rappelés en raison de maladies liées au plomb.



Cette amélioration de l’humeur était liée à une augmentation de la dopamine, l’hormone du bien-être ; cependant, de nombreux médecins estiment que les effets à long terme dépassent les avantages à court terme.

“Cela est en grande partie dû à l’interruption de notre rythme circadien”, a déclaré le Dr Thomas Boyden Jr. “C’est un peu cette horloge naturelle de 24 heures que nous avons toujours en arrière-plan, car notre interruption du sommeil provoque une augmentation le stress qui augmente les hormones du stress. Cela peut augmenter la tension artérielle et certains sont plus vulnérables que d’autres aux problèmes provoqués par ce changement.

Les chercheurs ont mené des expériences sur des souris, les privant de sommeil pour observer l’impact sur leur comportement et leur cerveau. Notamment, les souris privées de sommeil ont montré une activité accrue et davantage de comportements sexuels. De plus, leur cerveau avait également un niveau plus élevé de dopamine, associé aux sentiments de plaisir et de bonheur.

« Si vous souffrez d’un manque chronique de sommeil, vous aurez presque l’impression d’être un peu ivre. Ces sentiments de bonheur surviennent donc pendant une période temporaire, mais pour des raisons de santé, il est absolument conseillé de dormir suffisamment », a déclaré Farah.

Même si l’étude suggère qu’une brève perte de sommeil peut avoir un effet antidépresseur, il est essentiel de noter que les bénéfices sont transitoires et déconseillés sur une période prolongée.