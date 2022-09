“Ensuite, il y a le fait que lorsque vous vous couchez tard, vous avez plus d’occasions de manger, peut-être de grignoter sans réfléchir de mauvais aliments devant les écrans”, dit-elle. “Vous avez sommeil pendant la journée, vous n’êtes donc pas aussi enclin à faire de l’exercice non plus. Les facteurs liés au mode de vie sont intégrés à l’image.

Les adolescents d’aujourd’hui sont également notoirement occupés, ce qui n’encourage pas des habitudes de coucher régulières et régulières. Les activités sociales, les sports et les engagements envers les clubs et l’école peuvent tous retarder l’heure du coucher et l’heure du réveil plus tôt. Additionnez tout cela et le manque de sommeil peut exposer les adolescents à des problèmes de santé à vie, dont beaucoup sont dus à un poids malsain.

Comment aider votre adolescent

Bien que les données puissent donner à réfléchir, il existe des moyens importants par lesquels les parents peuvent aider leurs adolescents à développer de meilleures habitudes de sommeil.

« La bonne nouvelle est que certaines données montrent que si vous enseignez aux familles et aux jeunes l’importance du sommeil, ils écouteront et travailleront pour préserver de saines habitudes de sommeil », déclare Sterni. “C’est aussi important que de se brosser les dents, et vous devez toujours vous efforcer d’en obtenir des quantités adéquates.”