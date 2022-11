Le manque de soins médicaux et la mauvaise qualité de l’eau en Syrie exacerbent l’épidémie de choléra

Le manque d’accès à l’eau potable a exacerbé une épidémie de choléra qui sévit dans les provinces syriennes ravagées par la guerre, où les autorités locales luttent pour contenir la propagation avec des comprimés de chlore et des vaccins.

Plus de 35 000 cas suspects de choléra ont été signalés à travers le pays, selon l’agence des Nations Unies pour l’enfance. L’UNICEF a déclaré qu’environ 2 500 personnes seulement avaient été testées, dont près de la moitié ont été confirmées positives.

“Trouver un seul cas de choléra signifie que vous avez une épidémie”, a déclaré Zuhair al-Sahwi, responsable des maladies transmissibles et chroniques au ministère syrien de la Santé.

Il a déclaré que la courbe s’était largement aplatie, avec un ralentissement du nombre de nouveaux cas confirmés quotidiennement.

Sahwi a déclaré que le ministère avait enregistré 46 décès en raison de retards dans l’accès aux soins médicaux et avait demandé des vaccins contre le choléra à l’Organisation mondiale de la santé.

Selon l’OMS, les cas syriens sont liés à une épidémie déchaînée qui a commencé en Afghanistan en juin – puis s’est propagée au Pakistan, à l’Iran, à l’Irak, puis à la Syrie et au Liban.

Le choléra se propage généralement par l’eau, la nourriture ou les eaux usées contaminées. Il peut provoquer une diarrhée et une déshydratation sévères, qui peuvent être mortelles si elles ne sont pas traitées.

Les conduites d’eau et les stations de pompage de la Syrie ont été ravagées par plus d’une décennie de guerre et une sécheresse cette année a laissé les niveaux de son fleuve principal, l’Euphrate, particulièrement bas.

Nabbough al-Awwa, médecin des yeux, du nez et de la gorge à Damas, a déclaré que le déversement de déchets solides dans les eaux stagnantes avait contribué à la propagation.

“Si la rivière coule, ça va. Mais lorsque le niveau de l’eau a baissé à cause de la hausse des températures dans de nombreux pays du monde, ces bactéries ont commencé à proliférer et à se propager”, a déclaré Awwa à Reuters.

Les agriculteurs dépendant de l’eau de rivière non traitée, les légumes ont rapidement été contaminés et le virus s’est propagé aux villes, a-t-il déclaré.

Les commerces et restaurants de la capitale ont modifié leurs menus pour protéger leurs clients.

“Nous avons cessé d’utiliser des légumes-feuilles pour des raisons de santé publique”, a déclaré Maher, qui gère un magasin de falafels à Damas.

La capitale reste relativement protégée, selon les données de l’OMS, avec le nombre de cas le plus élevé enregistré dans la vaste province désertique de Deir Ezzor à l’est et Raqqa et Alep au nord – qui dépendent le plus de l’Euphrate.

Les agences des Nations Unies ont principalement transporté de l’eau par camion vers les communautés touchées et distribué des comprimés de stérilisation.

Mais pour poursuivre ses efforts, l’agence des Nations Unies pour l’enfance affirme qu’elle a encore besoin d’environ 9 millions de dollars de fonds pour l’atteindre jusqu’à la fin de l’année.