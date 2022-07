Le manque de repos des troupes russes est l’un des problèmes “les plus dommageables” auxquels est confrontée l’armée de Poutine en Ukraine, selon le Royaume-Uni

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Près de cinq mois après le début de l’invasion de l’Ukraine par Poutine, le manque de repos des forces russes sous tension contribue probablement à leurs problèmes de moral et au blocage des avancées dans certaines parties du pays, a déclaré lundi le ministère britannique de la Défense.

“Le manque de pauses programmées dans des conditions de combat intenses est très probablement l’un des problèmes de personnel les plus dommageables pour la Russie. [Ministry of Defense] a du mal à se redresser parmi la force déployée », ont déclaré les responsables de la défense britannique dans une mise à jour du renseignement.

Alors que les combats se sont intensifiés dans la région orientale du Donbass ces dernières semaines, les communications interceptées depuis les lignes de front ont révélé la fatigue à laquelle les soldats sont confrontés.

La Direction principale du renseignement ukrainien a publié ce qu’elle a qualifié d’appels téléphoniques de soldats russes se plaignant “des conditions de première ligne, du mauvais équipement et du manque général de personnel”, selon l’Institut d’études sur la guerre, qui a également noté des luttes en Russie pour fournir un équipement de combat adéquat. Obliger.

“Malgré les appels croissants à un recrutement accru de personnalités nationalistes, les dirigeants russes continuent de mener des efforts coercitifs de mobilisation partielle qui ne produisent qu’un nombre limité de remplaçants tout en ayant un impact négatif sur le moral et la discipline du personnel mobilisé de force”, a écrit l’Institute for War Studies dans un évaluation récente.

Le ministère britannique de la Défense a également cité une vidéo de la région extrême-orientale du lac Baïkal en Russie qui prétendait montrer les épouses de soldats russes appelant un politicien local à ramener leurs maris à la maison.

“Une femme a affirmé que le personnel de [Eastern Military District’s] La 5e brigade de chars de la garde séparée est “épuisée mentalement et physiquement”, car elle est en service de combat actif depuis le lancement de “l’opération militaire spéciale” le 24 février 2022″, a déclaré le ministère britannique de la Défense dans la mise à jour de lundi.

Les pourparlers de paix semblant au point mort, les combats pourraient durer “des années”, selon le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

“Personne ne sait. Nous devons nous préparer au fait que cela pourrait prendre des années. Nous ne devons pas cesser de soutenir l’Ukraine. Même si les coûts sont élevés, non seulement pour le soutien militaire, mais aussi à cause de la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires”, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens. Stoltenberg a déclaré au journal allemand Bild am Sonntag le 19 juin.