Le “manque de réponse” de la Chine à la visite de Pelosi n’est pas une faiblesse – c’est une stratégie

Après que le monde ait observé avec impatience la réaction de Pékin à la cascade américaine, l’absence de poussée peut sembler décevante – mais ce n’est pas le cas.

Des étincelles ont volé mardi soir alors que Nancy Pelosi commençait son voyage très médiatisé à Taïwan, proclamant une lutte mondiale entre la démocratie et l’autoritarisme et mettant effectivement ses doigts dans les yeux de Pékin. Il va sans dire que la Chine était furieuse, mais au milieu de la tempête sur les réseaux sociaux qui a empêché la visite, une étrange atmosphère de déception s’est installée par la suite chez certains, qui ont qualifié la réponse de Pékin de “faible” pour ne pas être physiquement intervenue pour bloquer le vol de Pelosi. Twitter était inondé de “hot take” exigeant que l’avion de Pelosi soit intercepté et déclarant que le “bluff” de la Chine avait été appelé.

Cette ruée vers un «récit du moment» et les attentes hors de contrôle ont naturellement ignoré le fait que Pékin a immédiatement déclaré après une série d’exercices militaires décourageants à entreprendre au cours des prochains jours, dans les propres eaux territoriales de Taiwan, avec certains désignés spots étant même à seulement 12 milles de la côte. Ces exercices ont effectivement fermé des parties de l’espace aérien de Taiwan. La Chine a lancé une série croissante de sanctions contre l’île qui ont impliqué la mise sur liste noire de plus de 100 entreprises alimentaires, ainsi qu’une interdiction des importations de poisson et de la vente de sable naturel (critique pour la production de semi-conducteurs).

Pourtant, les critiques de salon continuent de ridiculiser la Chine comme étant faible, simplement parce qu’elle n’a pas opté pour une sorte d’action militaire contre le troisième plus haut responsable du gouvernement américain, un événement qui aurait pu déclencher une guerre totale. Alors que la visite de Pelosi constitue sans aucun doute une énorme provocation qui change la donne et qui mérite une réponse quelconque, il est ridicule de penser que ce qui pourrait être le plus grand conflit depuis la Seconde Guerre mondiale pourrait être fondé sur cela. Il défie toute notion de raison, de logique et de bon sens. La Chine est en colère et ses citoyens le sont encore plus, mais Pékin n’est ni stupide ni impulsif.

Lire la suite La Chine pourrait venger la visite de Pelosi – mais pas comme nous pourrions le penser

La République populaire de Chine a été disposée à recourir à la force à de nombreuses reprises depuis sa fondation. Elle s’est lancée la tête la première dans la lutte contre la coalition dirigée par les États-Unis pendant la guerre de Corée, elle est entrée en guerre contre l’Inde en 1962 et a envahi le Vietnam en 1979. La Chine n’a pas peur de la guerre, surtout lorsqu’il s’agit de questions relatives à la sécurité nationale. souveraineté ou pour empêcher un encerclement stratégique par un adversaire. Cependant, cela ne signifie pas qu’il suscite des conflits sur un coup de tête. La Chine choisit ses batailles avec soin et, à chaque occasion, a toujours soigneusement pesé les facteurs coûts-avantages. Cela est devenu encore plus critique à mesure que l’économie chinoise a explosé et s’est de plus en plus intégrée au reste du monde, ce qui a rendu les enjeux de déclenchement d’un conflit beaucoup plus élevés et plus défavorables aux intérêts de la Chine dans son ensemble.

Pour la Chine en ce moment, Taïwan est un problème très sérieux. Xi Jinping a placé des enjeux politiques maximaux sur la réalisation de la «réunification», un objectif qui se heurte aux tentatives américaines de saper la politique d’une seule Chine. Mais cela ne signifie pas que la guerre est la seule ou la meilleure façon de le faire. Au contraire, la Chine est consciente du fait qu’un tel conflit compromettrait gravement ses principaux objectifs de développement et de croissance nationaux, dans lesquels Pékin estime avoir le temps de son côté et une trajectoire historique en sa faveur. Ce n’est pas la Chine qui panique et se bouscule pour consolider sa domination, mais les États-Unis qui craignent qu’elle ne soit en déclin. Au contraire, la Chine devient plus puissante sur le plan militaire alors qu’elle s’efforce de s’intégrer plus profondément dans l’économie mondiale, ce qui s’accompagne d’un effort simultané des États-Unis pour essayer de la contenir et de l’isoler de ses partenaires. Il est évident que les États-Unis amèneraient leurs alliés à répondre à l’action militaire de Pékin, même si la Chine peut raisonnablement gagner.

Lire la suite Taïwan parle de liens “solides comme le roc” avec les États-Unis

Compte tenu de cela, c’est une façon de penser à courte vue et impulsive de supposer que ce n’est que parce que la Chine a agi avec la retenue nécessaire lors de la visite de Pelosi et a évité de faire face à une guerre majeure avec les États-Unis, qu’il s’agit en quelque sorte d’une “défaite” ou d’une perte. de visage. Pékin a en effet fait beaucoup de déclarations tonitruantes qui n’ont probablement pas aidé à gérer les attentes, mais les véritables conséquences seront à long terme, pas à court terme. Le simple fait de refuser de bombarder Taipei sur un coup de tête ne signifie pas que Pékin n’est pas plus décidé à essayer de resserrer l’étau autour de l’île. Comme elle l’était à Hong Kong, la Chine visera une victoire rapide, mais décisive et sans effusion de sang qui assure sa position mais entraîne des coûts minimes.

Pour Pékin, il ne s’agit pas de mardi soir mais de la route à suivre. La stratégie de la Chine est de continuer à consolider ses propres avancées, tant sur le plan militaire, économique que technologique, tout en évitant à court terme un conflit de puissance majeur qui serait catastrophique. Cela ne signifie bien sûr pas qu’ils n’ont pas de lignes rouges, et les États-Unis sont déterminés à les imposer autant qu’ils le peuvent. En un mot, Nancy Pelosi a ouvert un nouveau paradigme de tensions et de confrontation, mais cela ne fait que rendre plus critique pour Pékin d’être d’autant plus sage, d’autant plus retenu et à long terme dans sa stratégie. Ceci n’est pas un jeu vidéo.