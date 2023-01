Le «manque de progrès dans la réforme des soins de santé en Chine» mis en évidence dans l’écart urbain et rural alors que Covid-19 culmine

La Chine est aux prises avec une vague de Covid-19.

Certains hôpitaux sont débordés.

Il existe de fortes différences entre les soins de santé urbains et ruraux.

Les cliniques en sous-effectif et sous-financées sont à moitié vides dans certaines parties de la campagne chinoise alors même que les hôpitaux des grandes villes se bousculent sous une vague sans précédent de Covid-19 – une illustration des fortes disparités dans le système de santé du pays.

Les visites de journalistes de l’AFP au cours des deux dernières semaines ont révélé de fortes différences dans la demande d’hôpitaux urbains et ruraux dans certaines parties du nord de la Chine, car de nombreux habitants des campagnes se dirigent vers les grandes villes pour une qualité de soins qu’ils ne peuvent tout simplement pas obtenir plus près de chez eux.

Dans l’une des économies les plus inégales au monde, le système de santé centralisé de la Chine draine de l’argent et des ressources vers les hôpitaux urbains au détriment des hôpitaux ruraux, une disparité qui est devenue d’autant plus intense que les cas augmentent.

Dans la capitale Pékin et la mégapole du nord de Tianjin, les services d’urgence ont été tellement débordés que des dizaines de patients, pour la plupart âgés, ont été hébergés sur des civières dans les espaces publics.

Entassés épaule contre épaule et à bout de souffle, beaucoup étaient branchés à des perfusions intraveineuses ou à des réservoirs d’oxygène pendant que des machines surveillaient leurs signes vitaux. Quelques-uns semblaient inconscients ou insensibles.

Pourtant, dans la ville rurale négligée de Xin’an, l’hôpital local peu équipé fonctionnait bien en dessous de sa pleine capacité.

Un patient atteint du coronavirus Covid-19 est assisté à l’hôpital populaire de Fengyang dans le comté de Fengyang, dans la province de l’Anhui (est de la Chine) AFP PHOTO : Noël Celis, AFP

Dans une pièce mal chauffée près de la réception, une demi-douzaine de personnes âgées entassées dans d’épais pardessus, des gouttes dépassant de leurs bras.

Mais la plupart des sièges étaient inoccupés, et la pression sur le personnel apparaissait bien inférieure à celle de leurs homologues municipaux.

“Ce que nous voyons dans la Chine rurale illustre le manque de progrès dans la réforme des soins de santé en Chine”, a déclaré Yanzhong Huang, chercheur principal pour la santé mondiale au Council of Foreign Relations, un groupe de réflexion américain non partisan.

Huang a ajouté :

Les personnes insatisfaites de la mauvaise qualité des soins de santé ruraux contourneront (les prestataires locaux) pour se faire soigner dans les hôpitaux urbains.

Alors que la vague initiale commence à refluer, la pression sur certaines installations pourrait diminuer – même si les personnes gravement malades continuent d’affluer vers les institutions municipales.

De nombreux résidents ruraux, quant à eux, ont du mal à accéder à proximité aux médecins et aux médicaments, et les connaissances en matière de santé publique sont souvent inégales.

Un commerçant local de Xin’an a déclaré qu’une épidémie de Covid avait balayé la colonie d’environ 30 000 personnes en décembre, mais “le pire est passé”.

Et le personnel de l’hôpital et les résidents locaux ont déclaré que ceux qui avaient besoin d’un traitement pour une maladie grave faisaient généralement le trajet de 90 minutes sur l’autoroute jusqu’à Tianjin ou poussaient jusqu’à Baoding, une ville à environ 200 km où une récente épidémie a submergé les hôpitaux.

Les services médicaux dans les municipalités de taille moyenne semblent également moins sollicités que dans les mégalopoles chinoises.

À Tangshan – une petite ville industrielle de 7,7 millions d’habitants – la scène était plus calme qu’à Tianjin à environ deux heures de route.

Une vingtaine de patients d’âge avancé ont rempli le service de réanimation d’un hôpital central, une infirmière déclarant qu’ils avaient “tous été testés positifs” pour Covid-19.

Seuls trois ou quatre patients occupaient des lits de fortune dans les couloirs extérieurs.

Les autorités chinoises ont déclaré ces derniers jours que la première vague d’infections avait atteint un pic dans des villes comme Pékin et Tianjin.

Mais la fin est loin d’être proche, les responsables avertissant d’une épidémie à plusieurs volets dans les semaines à venir alors que les travailleurs de la ville retournent dans leurs villes natales rurales pendant la saison hivernale des voyages.

“Dans une certaine mesure, les patients ruraux peuvent avoir mis des pressions supplémentaires sur les instituts de santé urbains”, a déclaré Xi Chen, professeur agrégé à la Yale School of Public Health.

“Cependant, contrairement aux zones urbaines, cette vague de l’épidémie d’Omicron n’a pas atteint son apogée dans la Chine rurale”, a-t-il ajouté.

“Les choses pourraient s’aggraver considérablement à mesure que les migrants commenceront à retourner dans les communautés rurales.”