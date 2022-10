Le manque de pluie “ époustouflant ” fait revenir les saumons mourir en masse sur la côte centrale de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

La nation Heiltsuk a constaté que des milliers de saumons meurent dans la rivière Neekas, sur le continent, à 20 kilomètres au nord de Bella Bella. (photo de Sarah Mund) William Housty, directeur de la conservation de la Nation Heiltsuk. (Photo soumise)

Un responsable des pêches de la côte centrale de la Colombie-Britannique a déclaré que lui et son personnel n’avaient jamais vu de saumon mourir avant de frayer dans l’ampleur qu’il connaît actuellement.

Récemment, dans la rivière Neekas – sur le continent, à environ 20 kilomètres au nord de Bella Bella – certains membres du personnel de conservation de la nation Heilstuk ont ​​vu des milliers de saumons morts, a déclaré le directeur de la conservation, William Housty. Médias de la presse noire.

“Au cours des dernières années, il y en avait une demi-douzaine ou une douzaine, mais maintenant nous en voyons des dizaines sur des milliers.”

Interviewé depuis Bella Bella, où il est né et a grandi, Housty a déclaré que la rivière Neekas s’était asséchée, ce dont il n’avait jamais été témoin auparavant.

De vastes programmes de surveillance ont lieu régulièrement sur tous les cours d’eau à saumon du territoire. En 2022, ces cours d’eau sont à des niveaux historiquement bas pour l’eau et la nappe phréatique.

“C’est incroyable et déchirant de voir où les choses sont arrivées si rapidement.”

Avant octobre, Housty a déclaré que tout le monde était excité parce que, selon les normes «modernes», il y avait une assez bonne série de saumons roses et kéta dans les Neekas. Maintenant, la plupart d’entre eux sont échoués morts.

Housty dirige le département de gestion intégrée des ressources pour le pays et y travaille depuis 2010. Les retours n’ont pas été bons partout, a-t-il ajouté.

« Pas seulement sur le territoire Heiltsuk. Vous regardez la côte centrale, la côte nord, les chiffres continuent sur une tendance à la baisse. Bien que nous voyions des signes positifs et certains bassins versants individuels, le collectif est en déclin constant.

Le problème du manque d’eau dans les rivières est quelque chose qui afflige la côte de la Colombie-Britannique avec le temps qu’il fait cet automne.

« Nous n’avons pas vu beaucoup de pluie depuis la mi-août, tout le mois de septembre et jusqu’à maintenant. Normalement, à cette période de l’année, nous sommes plongés dans la saison des pluies et nous ne voyons pas le soleil avant avril et mai.

Housty l’a décrit comme « sidérant » que nous soyons le 5 octobre et qu’il se demande quand il va commencer à pleuvoir.

La collecte de données se poursuivra pour tous les ruisseaux et les systèmes jusqu’à au moins fin octobre, puis Housty a déclaré qu’ils auront une image plus complète de ce qui se passe.

« Nous allons compiler nos observations, Pêches et Océans est inclus dans ce travail. Nous pourrons discuter avec eux de ce qui se passe.

La grande quantité de poissons décédés est “l’écriture sur le mur”, a-t-il ajouté.

“Nos randonneurs ont remarqué que toutes les criques sont extrêmement sèches. La mort à Neekas est certainement le pire des cas, je ne pense pas que chaque ruisseau soit aussi mauvais que Neekas, mais une chose qui a été constante dans l’ensemble est que tous les ruisseaux sont si secs que tout saumon qui s’y trouvait sont maintenant morts et tous les saumons qui ont frayé sont hauts et secs et leurs œufs ne vont pas survivre.

Les saumons laissés en attente dans l’océan approchent de la fin de leur vie et sont prêts à frayer.

« Ils n’ont pas l’eau pour entrer et faire leur travail. C’est une situation vraiment triste en ce moment.

monica.lamb-yorski@wltribune.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Bella BellaPêches et Océans CanadaSaumon