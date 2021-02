Le manque de planification a provoqué une catastrophe froide

Le gel tueur de cette semaine aux États-Unis n’a pas été une surprise.

Les météorologues gouvernementaux et privés l’ont vu venir, près de trois semaines à l’avance. Ils ont commencé à émettre des avertissements deux semaines à l’avance. Ils ont parlé aux fonctionnaires. Ils ont émis des avertissements directs sur les réseaux sociaux.

Et pourtant, une catastrophe s’est produite. Au moins 20 personnes sont mortes et 4 millions de foyers ont perdu à un moment donné de l’électricité, du chauffage ou de l’eau.

Les experts ont déclaré que les météorologues avaient les deux types de sciences en bas à droite: la physique atmosphérique axée sur les mathématiques pour les prévisions et les sciences sociales spongieuses sur la façon de faire passer leur message.

Cela est devenu un désastre en raison de la fragilité humaine et des infrastructures, d’un manque de planification pour le pire des cas et de l’énormité des conditions météorologiques extrêmes, a déclaré Jeannette Sutton, professeur de sciences des catastrophes de l’Université d’Albany à New York.

L’événement montre à quel point la nation et ses infrastructures ne sont pas préparées aux événements météorologiques extrêmes qui deviendront de plus grands problèmes avec le changement climatique, ont déclaré des météorologues et des experts en catastrophes.

Selon une estimation préliminaire de la société de modélisation des risques Karen Clark & ​​Company, les dommages assurés ne représentent qu’une fraction des coûts réels du gel intense de près d’une semaine qui commence le week-end de la Saint-Valentin.

Kim Klockow-McClain dirige l’unité d’analyse comportementale des services météorologiques nationaux, qui se concentre sur la façon de rendre les prévisions et les avertissements plus faciles à comprendre et à appliquer.

Les gens ont entendu le message et ont reçu les avertissements, a-t-elle dit. Pour diverses raisons, penser que le froid n’est pas un problème, ne pas avoir connu ce type de froid extrême et se concentrer davantage sur la neige et la glace que sur la température à laquelle ils n’étaient pas préparés, a déclaré Klockow-McClain.

La météorologie était de loin la partie la plus simple de tout cela, a déclaré Klockow-McClain.

L’expert privé des tempêtes hivernales Judah Cohen de la recherche atmosphérique et environnementale a écrit pour la première fois sur le danger le 25 janvier. Il a déclaré que le signal météorologique de l’Arctique, d’où l’air froid s’échappait, clignotait littéralement en rouge. C’était l’Id le plus fort vu.

À l’Université de l’Oklahoma, le professeur de météorologie Kevin Kloesel, qui est également le responsable des urgences de l’école, a envoyé une alerte le 31 janvier pour avertir des températures sous-gel et de la possibilité de refroidissements éoliens inférieurs à zéro. Le 7 février, presque une semaine avant le pire du gel, il envoyait plusieurs avertissements par jour.

Le 5 février, Jason Furtado, professeur de météorologie à l’Université de l’Oklahoma, a tweeté à propos du froid hors du commun.

Le service météorologique a commencé à parler du gel environ deux semaines à l’avance et a donné les prévisions les plus précises que nous puissions faire avec des messages cohérents, a déclaré John Murphy, directeur de l’exploitation de l’agence. L’ampleur et la gravité de l’événement en sont une à laquelle certaines personnes n’étaient pas entièrement préparées.

Don Corlee, professeur de météorologie à l’Université Texas A&M, a déclaré que les prévisions privées et publiques étaient probablement les meilleures que j’ai vues dans ma carrière météorologique.

Alors pourquoi tant d’entités ne semblent-elles pas préparées?

L’un des principaux problèmes était le réseau électrique du Texas, qui est supervisé par l’Electric Reliability Council of Texas.

Sutton a déclaré qu’il y avait eu un énorme échec »sur cette partie de l’infrastructure.

La mémoire institutionnelle semble avoir moins de 10 ans parce que cela s’est produit en 2011 et il y avait un ensemble complet de recommandations sur la façon dont cela pourrait être évité à l’avenir, a déclaré Kloesel dans un courrier électronique.

Le directeur général de l’exploitant du réseau, Bill Magness, a déclaré aux journalistes jeudi que l’agence s’était préparée sur la base des flambées de froid passées et que celle-ci change la donne car elle était tellement plus grande, tellement plus grave et que nous avons vu son impact.

Essentiellement, dire que c’était si grand qu’il n’était pas prévu n’est pas une excellente façon de planifier, a déclaré Sutton, surtout si nous sommes censés apprendre de nos échecs.

Un autre problème possible est que les météorologues qui émettent des avertissements ne connaissaient pas la fragilité du réseau texan, ils n’ont donc pas été en mesure de mettre davantage l’accent sur le pouvoir dans leurs avertissements, a déclaré Klockow-McClain.

En outre, c’était si inhabituel que les gens ordinaires ne savaient pas comment le gérer, a déclaré Sutton. Ce n’était tout simplement pas quelque chose qu’ils avaient vécu auparavant.

Les gens pensent également connaître le froid, même si cela était différent et extrême, de sorte que les gens ont probablement jugé les prévisions en fonction de frissons beaucoup plus doux, a déclaré Klockow-McClain.

Les prévisions incluaient également la neige et la glace qui ont probablement attiré l’attention des gens plus que la baisse de température, a déclaré Klockow-McClain.

Les êtres humains, nous vivons nos vies comme si nous n’étions pas en danger, a déclaré Sutton. Nous proposons toutes sortes de raisons pour lesquelles tout irait bien. »

L'écrivain AP Paul Weber à Austin, Texas, a contribué à ce rapport.

