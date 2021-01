Pratiquement aucun constructeur automobile n’a été épargné. Toyota Motor a fermé ses lignes de production en Chine. Fiat Chrysler Automobiles a temporairement arrêté la production des usines de l’Ontario et du Mexique. Volkswagen a mis en garde contre des problèmes de production dans des usines en Chine, en Europe et aux États-Unis. Ford Motor a déclaré la semaine dernière qu’elle faisait tourner au ralenti une usine de Louisville, dans le Kentucky, pendant une semaine en raison de la pénurie.

Les constructeurs automobiles se sont préparés à la crise lorsque la pandémie a frappé. Ils s’attendaient à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à une chute des ventes. Mais ils n’ont jamais pensé qu’un an plus tard, l’un de leurs plus gros problèmes serait les PlayStations.

«L’électronique grand public a explosé», a déclaré Dan Hearsch, directeur général de la société de conseil AlixPartners. «Tout le monde et leur frère voulaient acheter une Xbox, une PlayStation et des ordinateurs portables, pendant que l’automobile s’arrêtait. Ensuite, l’automobile est revenue plus vite que prévu, et c’est là que vous vous trouvez dans ce problème. »

Puis les ventes d’automobiles ont rebondi plus rapidement que prévu à la fin de 2020, prenant tout le monde au dépourvu. Les pénuries de puces qui en ont résulté devraient durer jusqu’en 2021, car il faudra entre six et neuf mois aux fabricants de semi-conducteurs pour réaligner la production.

Au cours de la dernière décennie, les constructeurs automobiles sont devenus de plus en plus dépendants de l’électronique pour renforcer l’attrait de leurs produits, en ajoutant des fonctionnalités telles que des écrans tactiles, des commandes et des transmissions de moteur informatisées, des connexions cellulaires et Wi-Fi intégrées et des systèmes de prévention des collisions utilisant des caméras. et d’autres capteurs.

Les nouvelles voitures peuvent avoir plus d’une centaine de semi-conducteurs, et l’absence d’un seul composant peut déclencher des retards ou des arrêts de production, ont déclaré des analystes et des consultants du secteur.

La pression à long terme sur les fabricants de puces pour contrôler les coûts de production a également joué un rôle. Les sociétés de semi-conducteurs qui fournissent l’industrie automobile, telles qu’Infineon, NXP Semiconductors et Renesas, ont choisi de faire fabriquer leurs puces les plus avancées pour elles par des services de fabrication externes, appelés fonderies. Mais les fabricants maintiennent également leurs propres usines pour fabriquer des puces automatiques plus simples, les fabriquant fréquemment sur des plaquettes de silicium de huit pouces plutôt que sur des disques de 12 pouces utilisés dans des usines plus modernes.

Les fabricants avec des usines utilisant des tranches plus anciennes de huit pouces n’ont pas été en mesure d’augmenter facilement la production. Ils n’avaient pas beaucoup investi ces derniers temps dans de nouveaux équipements, qui sont désormais plus difficiles à trouver car cette technologie est plus ancienne, a déclaré Syed Alam, chef de file mondial de la pratique mondiale de conseil en semi-conducteurs d’Accenture.

La géopolitique a également joué un rôle. L’administration Trump a imposé en septembre des restrictions à la Semiconductor Manufacturing International Corporation, la principale fonderie de Chine, qui produit des puces pour les voitures et de nombreuses autres applications. Les clients de la société ont commencé à rechercher des alternatives, générant une concurrence supplémentaire pour les approvisionnements en puces d’autres fonderies, a déclaré Gaurav Gupta, vice-président de la société de recherche Gartner.

La crise des puces est un exemple de la façon dont la pandémie a secoué l’économie mondiale de manière imprévisible. Les constructeurs automobiles s’attendaient à faire face à des pénuries de la chaîne d’approvisionnement et les usines ont fermé au début de 2020 par crainte que les travailleurs ne s’infectent les uns les autres, ou parce que les entreprises de camionnage avaient cessé de livrer. La plupart des usines automobiles américaines ont cessé leur production pendant environ deux mois au printemps dernier.

Mais les fournisseurs et les constructeurs automobiles ont rapidement trouvé des moyens de contenir la contagion dans les usines et ont relancé les chaînes de montage. L’impact sur la plupart des approvisionnements en pièces a été moins que craint.