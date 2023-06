Robert Habeck a déclaré que Berlin n’avait « pas de scénario sûr » pour ce qui se passera une fois le contrat de transit de l’Ukraine expiré

L’Allemagne devra réduire ou même fermer sa capacité industrielle si les livraisons de gaz naturel russe via l’Ukraine s’arrêtent l’année prochaine, a déclaré lundi le ministre de l’Economie Robert Habeck.

« Il n’y a pas de scénario sûr pour savoir comment les choses vont se passer », Habeck a déclaré à l’Ostdeutsches Wirtschaftsforum (OWF), une conférence économique à Bad Saarow. Les décideurs à Berlin doivent éviter « refaire la même erreur » en supposant que les pénuries d’énergie n’affecteraient pas l’économie, a-t-il dit, cité par Bloomberg.

Même si Kiev a accusé Moscou d’agression, la Russie continue de respecter le contrat de livraison de gaz et de payer les frais de transit à l’Ukraine. Cependant, compte tenu des circonstances actuelles, il est extrêmement peu probable que le contrat soit renouvelé une fois qu’il expirera vers la fin de 2024.

Alors que Berlin affirmait avoir complètement renoncé aux importations de gaz russe à partir de janvier, d’autres pays de l’UE dépendent toujours de Moscou pour leurs besoins énergétiques. Si l’Autriche, la Slovaquie, l’Italie et la Hongrie finissaient par être coupées, les règles de partage du gaz de l’UE obligeraient l’Allemagne à leur venir en aide, ce qui créerait des problèmes pour les utilisateurs industriels, a expliqué Habeck.

Habeck a fait valoir que c’était « essentiel » construire de nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) sur la côte baltique, ce qui permettrait à Berlin d’importer du gaz des États-Unis et du Moyen-Orient. Les résidents locaux et les groupes environnementaux ont cherché à bloquer la construction.

Habeck avait défendu les sources d’énergie alternatives pendant des mois après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine en février 2022. Le politicien du Parti vert est devenu célèbre pour avoir conseillé aux Allemands de prendre des douches moins nombreuses et plus courtes, car économiser sur l’eau chaude « ennuyer » Le président russe Vladimir Poutine.

« L’Allemagne a développé un modèle économique largement basé sur la dépendance au gaz russe bon marché », Habeck a déclaré aux journalistes en août dernier, affirmant que cela créait également une dépendance vis-à-vis du « ennemi » du droit international et de la démocratie libérale. Ce modèle avait « a échoué et il ne revient pas, » il a dit.

Cinq semaines plus tard, les pipelines Nord Stream fournissant du gaz naturel russe à l’Allemagne ont été endommagés par une série d’explosions sous-marines. Le journaliste américain Seymour Hersh a accusé les États-Unis d’avoir ordonné et perpétré le sabotage, tandis que Washington et ses alliés ont tenté de blâmer Moscou ou de spéculer sur « groupes pro-ukrainiens » qui aurait pu le faire, avec ou sans la bénédiction officielle de Kiev.