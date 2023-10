Le manque de filets de sécurité nuit aux plus vulnérables du Ghana alors que les difficultés économiques s’aggravent | Nourriture

Accra, Ghana – Jusqu’à l’année dernière, « Kofi Brokeman », un snack de rue composé de plantains grillés et de cacahuètes, était un régal quotidien pour bon nombre des 33 millions d’habitants du Ghana. Ensuite, les prix ont commencé à augmenter, doublant presque dans certains endroits pour atteindre 5 cédis ghanéens (0,43 cents) par tranche. Certains habitants l’ont donc rebaptisé en plaisantant « Kofi Richman ».

Mais la situation n’a rien de drôle pour Lovelace Ayittey, 59 ans, qui vend ce snack sur Lagos Avenue, un tronçon de la riche enclave d’East Legon, à Accra.

« Le prix des régimes de plantain a fortement augmenté, passant de 10 à 50 cedis », a-t-elle déclaré à Al Jazeera. « Je les ai coupés à la même taille mais je dois me serrer la main et subir la perte. » La semaine dernière, Ayittey a déclaré qu’elle avait dû jeter pour 800 cedis (69 dollars) de plantains invendus.

Alors que ce pays d’Afrique de l’Ouest subit une crise économique croissante, le coût de la vie monte en flèche.

Pendant des années, le Ghana s’est positionné comme une économie stable et une terre d’opportunités pour tous. Depuis 2019, il se présente également comme un foyer pour les Africains de la diaspora, les ciblant avec une campagne de camaraderie et de festivités panafricaines, dont les habitants locaux appellent désormais « Detty Décembre » les moments forts de fin d’année.

Mais les données disent le contraire.

Un rapport de la Banque mondiale de juin dernier révélait que 850 000 Ghanéens avaient été poussés dans la pauvreté, rejoignant ainsi les six millions déjà dans cette catégorie. Entre janvier et décembre 2022, l’inflation annuelle est passée de 14 à 54 %, atteignant des niveaux jamais vus depuis le début des années 2000. La monnaie, le cedi, a perdu plus de la moitié de sa valeur face au dollar.

De nombreux ménages à faible revenu consacrent désormais plus de la moitié de leurs revenus à l’alimentation. Dans les trotros, les fourgonnettes qui servent de moyen de transport populaire, les passagers et les chauffeurs se disputent désormais la hausse soudaine des tarifs.

Le Indice Kenkey, un projet qui suit l’évolution du prix et de la taille du kenkey (boulettes), un aliment de base riche en glucides, a constaté que les prix augmentaient à mesure que les tailles diminuaient. Le prix le plus courant est désormais de 4 cedis (0,34 $), contre 3 cedis (0,26) il y a un an.

Ainsi, Comfort Asamoah, qui vend du dentifrice, du papier toilette et d’autres articles de toilette depuis 30 ans sur un trottoir en bordure du marché de la gare de Tema à Accra, n’a plus les moyens de manger du kenkey et du poisson.

Au lieu de cela, elle mange désormais un repas de banku (pâte bouillie) et de soupe par jour. «Je dois me persuader mentalement que je suis satisfait [with my food choice], » dit-elle. « Oui, il y a eu une distribution de nourriture de la part du gouvernement », a-t-elle déclaré, « mais le coût du transport pour y arriver, comparé à ce que vous receviez, n’en valait pas la peine. »

Asamoah est reconnaissante du programme gouvernemental de lycée gratuit, qui lui a permis de réduire les coûts d’éducation de ses enfants. Mais il lui fallait quand même environ 4 000 cedis (345 dollars) pour les fournitures et l’argent de poche de ses deux filles. Les difficultés de l’ère COVID-19 ont épuisé ses économies et elle a donc dû faire en sorte qu’une de ses filles reste à la maison.

En mai dernier, l’administration du président Nana Akufo-Addo a demandé un prêt au Fonds monétaire international – pour la 17e fois dans l’histoire du pays.

Pas de filets de sécurité

Dorcas Ansah, coordinatrice à Accra de l’organisation à but non lucratif WIEGO (Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing), estime qu’un plus grand nombre de personnes ont été poussées vers la pauvreté qu’il n’y en a eu.

WIEGO travaille avec des travailleurs domestiques, des commerçants du marché, des vendeurs de rue et d’autres personnes occupant des emplois informels qui représentent la moitié de tous les employés de la région du Grand Accra.

L’emploi informel représente également 89 pour cent de l’emploi à l’échelle nationale. Mais ces travailleurs ne sont généralement pas couverts par des pensions, ne reçoivent pas de transferts monétaires et ne bénéficient pas de programmes de lutte contre la pauvreté. « Les travailleurs informels sont également des travailleurs essentiels », a déclaré Ansah. « Pendant la pandémie de COVID-19, les marchés à travers le pays ont dû être ouverts et leurs travailleurs ont été mis en danger. » Malgré cela, ils n’ont reçu que peu de soutien.

En 2021, une étude WIEGO a révélé que seulement cinq pour cent des travailleurs avaient reçu une aide alimentaire du gouvernement. Plus de la moitié des travailleurs ont généralement déclaré sauter un repas ou manger une plus petite variété d’aliments.

Le gouvernement affirme que la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine – qui a fait grimper les prix de certains produits alimentaires, des engrais et du carburant – ont été les principales causes des difficultés économiques. Pourtant, le rapport de la Banque mondiale souligne que l’économie « est entrée dans une véritable crise en 2022, après avoir rebondi après le ralentissement dû au COVID-19 en 2021 ». Les autorités, note le rapport, « n’ont pas réussi à mettre en œuvre les réformes significatives et durables qui auraient été nécessaires pour restaurer la dette et la viabilité budgétaire ».

La plupart des Ghanéens ont attribué la crise à la corruption du gouvernement.

Selon les enquêtes d’Afrobaromètre, 83 pour cent des personnes interrogées pensent qu’il y a eu un vol de fonds lié à la pandémie. Ils citent, pour corroboration, le rapport du vérificateur général révélant que 80 millions de dollars ont été dépensés pour des vaccins qui ne sont jamais arrivés, ainsi que les responsables du ministère de l’Information qui se sont payés des indemnités de risque non approuvées.

La Banque mondiale, elle aussi, dans son rapport, a noté que le gouvernement était « incapable de mettre en œuvre d’importantes réductions générales des dépenses ».

Tout cela s’est produit en même temps qu’un sous-investissement visant à aider les pauvres à résister aux chocs économiques. Les dépenses du Ghana consacrées au service de la dette sont quatre fois supérieures à celles consacrées à l’éducation, huit fois supérieures aux dépenses de santé et 14 fois supérieures au financement de la protection sociale.

Après sa visite en 2018, Philip Alston, rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté, a noté que le Ghana n’investissait que 1,4 pour cent de son produit intérieur brut dans la protection sociale, par rapport à ses pairs de la région qui dépensaient 50 pour cent de plus. Alston a déclaré que les programmes existants étaient « susceptibles de bénéficier bien plus aux… bien connectés qu’à ceux qui vivent dans la pauvreté ».

Par exemple, depuis 2014, le gouvernement a dépensé moins pour le programme national d’assurance maladie que les fonds qui lui sont alloués. En 2021, 1,9 milliard de cedis (164 millions de dollars) ont été alloués par la National Health Insurance Authority, mais seulement 1,39 milliard (120 millions de dollars) ont été débloqués.

Ayittey, le vendeur de « Kofi Brokeman », se rend fréquemment à l’hôpital universitaire Korle Bu pour un traitement contre le diabète. Bien qu’elle ait une assurance, elle a déclaré à Al Jazeera qu’elle dépensait 100 cedis (8,60 dollars) à chaque visite. « Les médicaments sont couverts, mais le matériel utilisé, les laboratoires et autres services vous sont facturés. »

Les personnes âgées et les personnes handicapées ont déclaré à Alston que l’argent reçu d’un autre programme, le Livelihood Empowerment Against Poverty (LEAP) – 64 cedis (5,50 dollars) à l’époque, mais est passé à 128 cedis (11 dollars) cette année – ne les « couvrait que pendant au moins 5,50 dollars ». les deux meilleures semaines sur un cycle de paie de huit semaines ».

De nouvelles priorités

Les classes populaires et moyennes en ressentent également les effets. Bien qu’il y ait eu une croissance économique dans les années qui ont précédé la crise du COVID-19, une grande partie des gains a été reversée aux riches, de sorte que le Ghana a l’un des taux d’inégalités qui augmentent le plus rapidement en Afrique.

Selon le Service statistique du Ghana, quatre employés du secteur public sur cinq gagnent moins de 3 000 cédis ghanéens (260 dollars) par mois. Un sondage en ligne (axée sur les hommes célibataires de moins de 35 ans ayant fait des études universitaires) menée par l’analyste financier Jerome Kuseh a également révélé que plus de la moitié des personnes interrogées gagnaient moins de 5 000 cedis par mois (440 $). Au moins la moitié des personnes interrogées disposaient de moins de 10 000 cedis (860 dollars) comme épargne totale.

« Le filet de sécurité du Ghana consiste en un système d’assurance maladie sous-financé, un enseignement secondaire gratuit avec des disparités dans la qualité des infrastructures », a déclaré Kuseh à Al Jazeera.

« Ces programmes sociaux sont nécessaires, mais ils sont insuffisants pour faire face aux crises économiques récurrentes qui entraînent une forte augmentation du coût de la vie toutes les quelques années. »

Les analystes affirment que le gouvernement doit changer sa ligne de conduite et adopter des politiques favorisant ses citoyens les plus vulnérables.

« Depuis trop longtemps, les intérêts de quelques riches ont défini, piloté et orienté des politiques publiques qui auraient pu résoudre ce problème », a déclaré à Al Jazeera Kwesi Obeng, responsable de la gouvernance responsable pour Oxfam Afrique. « Endiguer la vague d’austérité et lutter contre la pauvreté devraient être la priorité absolue du gouvernement. »