MANCHESTER, Angleterre – Lorsque l’arbitre Jon Moss a sifflé le dernier samedi, Victor Lindelof a ramassé le ballon et l’a lancé dans les tribunes vides d’Old Trafford: l’action résumait la nuit de Manchester United.

Après avoir mené 2-0 puis 3-2 à quelques secondes de la fin, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a réussi à faire match nul 3-3 avec Everton et à céder plus de terrain dans la course au titre de Premier League.

Alors que les joueurs se retiraient au milieu des célébrations du visiteur, cela ressemblait beaucoup au match nul 4-4 avec Everton en avril 2012 qui a fini par coûter à United la ligue.

Il est trop tôt pour dire si ce résultat aura un impact similaire, mais c’est le type de jeu qu’ils doivent vraiment gagner s’ils veulent pousser Manchester City jusqu’au bout.

City aura cinq points d’avance avec un match en main s’ils battent Liverpool, ravagé par les blessures, à Anfield dimanche. Ça n’aurait pas dû être comme ça.

À la mi-temps, United volait après que les buts d’Edinson Cavani et de Bruno Fernandes les aient menés 2-0. Everton avait l’air mort et enterré, mais sept minutes après le redémarrage, il était de 2-2 lorsque Abdoulaye Doucoure puis James Rodriguez ont trouvé le filet.

United semblait s’être remis de son oscillation lorsque Scott McTominay l’a fait 3-2, mais les 10 dernières minutes ont été remplies de tension et de panique jusqu’à ce que Dominic Calvert-Lewin poignarde dans l’égalisation avec le dernier coup de pied du match.

Il n’était pas surprenant que Lindelof veuille lancer le ballon aussi loin que possible à Stretford. United était une menace pour l’avenir, et le but de Fernandes en particulier était spectaculaire, mais il a été éclipsé par ce qui s’est passé à l’autre bout. Pour la quatrième fois seulement de l’ère de la Premier League, United a mené par deux buts à la mi-temps et n’a pas réussi à gagner.

« Nous avons joué du bon football en seconde période, mais nous avons concédé trois buts sur trois tirs cadrés, quand on fait ça, c’est décevant », a déclaré Solskjaer après le match.

« Nous avons bien réagi après leurs deux buts, mais pourquoi y avait-il quatre minutes de plus, nous devions mettre le ballon dans le coin et le voir sortir. Mauvais buts à concéder. »

« Je ne blâmerais personne sur les buts, mais nous savons que nous aurions pu faire mieux en tant qu’équipe sur chacun d’eux. »

Les problèmes défensifs de Man United sont la raison pour laquelle ils ne sont pas encore des challengers crédibles. Getty Images

Neuf buts contre Southampton et trois autres ici signifient que United est confortablement le meilleur buteur de la Premier League, mais la colonne des buts contre devient de plus en plus inquiétante.

Le but de Calvert-Lewin, marqué à la cinquième minute du temps d’arrêt, était le 30e but de la ligue que United a concédé cette saison – le meilleur de toutes les équipes dans la moitié supérieure du tableau et seulement un de moins que Fulham, huit points à la dérive dans le lieux de relégation. En revanche, Man City en a concédé 13.

Solskjaer est le type de manager qui peut vivre avec des objectifs s’ils sont quelque chose de spécial, mais les trois d’Everton étaient évitables. Tout d’abord, David De Gea a fouillé le centre apprivoisé de Calvert-Lewin pour offrir à Doucoure un tap-in, puis un manque de pression sur le ballon a donné à Doucoure un âge pour choisir Rodriguez à 10 mètres du but sans maillot rouge à portée de main.





C’est le troisième but, cependant, c’était le pire du lot.

United ne pouvait pas gérer le long coup franc de Lucas Digne dans la surface, et lorsque le ballon s’est tortillé entre De Gea et Calvert-Lewin, l’attaquant d’Everton ressemblait au seul à vouloir le gagner.

United s’était déjà échappé avec un quand Harry Maguire a été regroupé par Calvert-Lewin et Richarlison a eu la chance de marquer pendant que Maguire était allongé sur le sol, s’attendant à entendre un sifflet qui n’allait jamais venir. Il aurait dû être plus fort, une accusation qui pourrait être portée contre tous les défenseurs de United lors d’une arrivée effrénée alors qu’ils semblaient rayonner de vulnérabilité.

Le sabot de Lindelof en l’air à la fin était la seule chose que l’un d’eux ait fait avec conviction, et il était alors trop tard.

Solskjaer a déclaré vendredi lors de sa conférence de presse d’avant-match qu’il avait besoin de renforcer certains domaines de son équipe et ce ne serait pas un choc de le voir recruter un autre défenseur central cet été.

Les points d’interrogation sur Lindelof refusent de partir et Eric Bailly n’est pas assez souvent en forme pour être invoqué – d’où la raison pour laquelle Dayot Upamecano au RB Leipzig reste une cible. La performance de De Gea relancera également le débat sur la question de savoir s’il est temps pour Dean Henderson de se lancer dans l’équipe.

« Nous méritions de gagner le match, mais c’est le football pour vous, vous devez tenter votre chance et ne pouvez pas concéder à chaque tir », a déclaré Solskjaer.

« Après 2-2, nous avons très bien joué, puis le dernier coup de pied du ballon nous donne un coup de pied dans les dents et nous rentrons chez nous déçus. Nous devons arrêter de concéder des buts faciles. »