“Alors que nous continuons à gérer cet équilibre, nous nous attendons à ce que la croissance de l’ARPU reste forte et constitue notre principal moteur de croissance des revenus du haut débit, avec des pertes d’abonnés légèrement plus élevées attendues au quatrième trimestre. par rapport à la perte de 18 000 personnes que nous venons d’annoncer au troisième trimestre”, a déclaré Jason Armstrong, directeur financier de Comcast, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société jeudi.

Le manque de croissance du haut débit chez Comcast a commencé l’année dernière, lorsque le plus grand fournisseur d’accès Internet américain n’a signalé aucun ajout au deuxième trimestre 2022 pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise. Depuis lors, Comcast a signalé des pertes nettes de haut débit au cours de trois des cinq derniers trimestres.

La hausse des taux d’intérêt a ralenti l’achat et la vente de maisons, ce qui a entraîné une baisse des nouvelles connexions Internet à domicile. La demande de prêts hypothécaires est à son plus bas niveau depuis près de 30 ans. Le taux hypothécaire fixe sur 30 ans a atteint 8 % la semaine dernière pour la première fois depuis 2000. De plus, une nouvelle concurrence pour le haut débit domestique de la part des fournisseurs de services sans fil tels que T Mobile et Verizon avait ajouté au manque de croissance résidentielle de Comcast.

Les actions de Comcast ont chuté de plus de 8 % jeudi après que la société a annoncé une perte de 18 000 clients résidentiels haut débit au troisième trimestre et a averti que les pertes seraient plus importantes au quatrième trimestre.

Comcast possède également NBCUniversal, une société qui vaut apparemment des dizaines de milliards. Les revenus des parcs à thème ont augmenté de plus de 17 % au cours du trimestre et le service de streaming Peacock a ajouté 4 millions d’abonnés au cours du trimestre, faisant suite aux pertes d’il y a un an.

Mais les investisseurs ont haussé les épaules face à ces résultats et se sont concentrés sur les prévisions de la société selon lesquelles la croissance du haut débit ne reviendrait pas au prochain trimestre.

Comcast a réitéré jeudi son intention de revenir à la croissance du haut débit à terme, sans toutefois proposer de calendrier précis. Même si un marché immobilier difficile constitue un obstacle évident à l’ajout de services à large bande, T Mobile a ajouté 557 000 nouveaux clients haut débit au troisième trimestre. Verizon ont signalé des ajouts nets de 434 000. Cela témoigne de la décision de Comcast de ne pas s’engager dans une guerre des prix avec ses concurrents sans fil.

“C’est un environnement assez compétitif”, a déclaré le président de Comcast Cable, Dave Watson, lors de la conférence téléphonique sur les résultats jeudi. « Nous avons assisté à l’expansion de l’empreinte de la fibre optique et du sans fil fixe. Une partie de notre plan de match consiste à continuer d’investir dans un meilleur réseau et à rivaliser de manière agressive, mais nous allons maintenir la discipline financière. Cela signifie prendre certaines décisions. lorsqu’il s’agit d’équilibrer le taux et le volume.

Comcast a ajouté 294 000 abonnés sans fil au cours du trimestre, alors qu’il lutte contre la concurrence des entreprises de sans fil en rongeant certains de ses abonnés. Néanmoins, le haut débit résidentiel génère une marge bénéficiaire beaucoup plus élevée pour Comcast et génère bien plus de revenus pour l’entreprise.

Comcast a déclaré un chiffre d’affaires haut débit de 6,4 milliards de dollars au cours du trimestre pour 32,3 millions d’abonnés, soit une moyenne d’environ 200 dollars de chiffre d’affaires au cours du trimestre par abonné. Comcast a déclaré un chiffre d’affaires de 917 millions de dollars provenant de ses 6,3 millions de clients sans fil, soit 145 dollars de chiffre d’affaires par abonné pour le trimestre.

Divulgation : Comcast possède NBCUniversal, la société mère de CNBC.

REGARDER : Comcast publie ses résultats du troisième trimestre.