Le manque de coopération entrave l’enquête sur le courtier en hypothèques de la Colombie-Britannique et manque 225 millions de dollars, le tribunal entend

Les efforts pour démêler le réseau financier du courtier hypothécaire de Victoria, Greg Martel, qui a été accusé de gérer son entreprise comme une chaîne de Ponzi ont heurté un mur de briques, selon les enquêteurs qui tentent de localiser les nombreux millions qu’il doit aux investisseurs.

Le séquestre PricewaterhouseCoopers (PwC) a déclaré dans un rapport que Martel ne s’était pas conformé aux ordonnances du tribunal de produire des documents financiers et une liste assermentée des actifs et avait ignoré les demandes de communication.

Le rapport soulève également des préoccupations plus sérieuses quant à la conduite de Martel et cite un courriel de Martel tentant de déplacer des actifs d’une banque américaine à une autre, prétendument pour les retirer du champ d’application de l’ordonnance du tribunal.

Martel et sa société, My Mortgage Auction Corp (MMAC), également connue sous le nom de Shop Your Own Mortgage, doivent à des centaines, voire des milliers d’investisseurs, 226 millions de dollars, selon une liste PwC de créanciers non garantis.

Le sort de Martel est incertain, et jusqu’à présent, les enquêteurs n’ont pas localisé les millions manquants, ni récupéré les documents prouvant que les investissements qu’il a vendus existaient réellement.

L’investisseur Ayla Stimpson s’est présentée mercredi à la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver pour assister en personne à la procédure.

Stimpson, qui doit donner naissance à son premier enfant dans deux semaines, a investi 300 000 $ en novembre 2022 après que deux employés de Shop Your Own Mortgage lui aient assuré que l’investissement était solide.

« Je ne pense pas que je reverrai jamais mon argent », a-t-elle déclaré. « Il devient clair qu’il ne coopère pas et qu’il n’y a pas de fonds pour rembourser aux investisseurs ce qui leur est dû. »

L’avocat de Martel, Ritchie Clark, a affirmé dans un courriel que son client avait du mal à se conformer aux ordonnances du tribunal parce qu’il était « hors de la juridiction en raison d’avoir reçu un certain nombre de menaces de mort et de menaces de violence contre sa famille ».

Selon Clark, Martel a également déclaré qu’il avait du mal à accéder à ses dossiers parce que le personnel de plusieurs de ses entreprises avait démissionné.

Mais la juge Shelley Fitzpatrick n’avait aucune des excuses, disant à Clark que son client se mettait en grave danger juridique en ignorant le tribunal.

« Je pense qu’il est manifestement vrai que les informations demandées seront en sa possession ou sous son contrôle », a déclaré Fitzpatrick.

« L’enquête incontestée du séquestre (…) indique que c’est lui qui dirigeait cette société, et plus important encore, celui qui a fait ces investissements que toutes ces centaines d’investisseurs veulent connaître en termes de recouvrement des prêts consentis au défendeur. »

Fitzpatrick a réitéré l’ordonnance du tribunal exigeant que Martel produise des dossiers et une liste d’actifs avec une nouvelle date limite du 26 mai.

Elle a également accordé des pouvoirs d’enquête élargis au séquestre pour éventuellement poursuivre des actifs aux États-Unis, où Martel est impliqué dans un certain nombre d’entreprises, ainsi qu’une disposition lui permettant de mettre MMAC en faillite s’il le juge nécessaire.

« Ce tribunal – y compris moi-même personnellement – ne prend pas à la légère le non-respect des ordonnances du tribunal, et j’espère sincèrement [Martel] l’apprécieront pleinement », a déclaré Fitzpatrick.

La prochaine date d’audience est le 9 juin.