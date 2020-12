Un manque de compétences avec des outils de travail numériques comme Zoom pourrait être à l’origine d’une augmentation des licenciements chez les plus de 60 ans, ont déclaré des experts.

Research by Rest Less, un site d’emploi pour les personnes âgées, a déclaré que le nombre de travailleurs de plus de 60 ans licenciés est passé de 8000 entre avril et juin à 31000 entre juillet et septembre – une augmentation en pourcentage du double de celle de tout autre groupe d’âge. .

Tej Parikh, économiste en chef à l’Institut des directeurs, a déclaré que malgré le programme de congé, les licenciements ont augmenté pendant la pandémie et qu’il était préoccupant de voir une tranche d’âge particulièrement touchée.

Il a déclaré qu’il y avait un certain nombre de raisons possibles à cette augmentation, notamment le fait que le personnel plus âgé avec un long service pourrait être plus susceptible de prendre un licenciement volontaire ou pourrait ne pas avoir les compétences numériques nécessaires dans les lieux de travail modernes.

Il a ajouté: «Les compétences et les aptitudes comptent comme des critères de sélection équitables pour les licenciements, il est donc également possible que, dans certains cas, les capacités numériques des employés aient eu une certaine influence sur la décision.

«Cela dit, les employeurs doivent veiller à mettre tous leurs employés en mesure d’adopter les nouvelles technologies, quel que soit leur âge.»

Rest Less a souligné que les personnes âgées licenciées aujourd’hui pourraient être confrontées à une attente plus longue pour leur pension d’État que les générations précédentes, l’âge de la retraite étant désormais porté à 66 ans. Les femmes pouvaient auparavant prendre leur retraite à 60 ans.

Stuart Lewis, fondateur de Rest Less, a déclaré: «La discrimination fondée sur l’âge généralisée sur le lieu de travail continue de rendre plus difficile pour les personnes par ailleurs talentueuses de trouver un nouvel emploi dans la soixantaine.

«Les travailleurs plus âgés sont moins susceptibles de recevoir une formation en milieu de travail que leurs homologues plus jeunes et, une fois licenciés, sont beaucoup plus susceptibles de se retrouver au chômage de longue durée.

« Contrairement à la croyance populaire, la plupart des 60 ans et plus ne se délectent pas de leurs pensions de salaire finales plaquées or – un domaine réservé depuis longtemps à la génération de leurs parents. »