Le manque de candidatures pour les Jeux olympiques d’hiver peut entraîner une rotation des hôtes fixes

Compte tenu de la pénurie de candidats pour organiser les Jeux olympiques d’hiver dans un contexte d’augmentation des coûts des sites, le CIO devra peut-être recourir à une liste d’hôtes fixes et rotatifs.

Une liste hautement théorique pourrait inclure Salt Lake City et Vancouver en Amérique du Nord, Pyeongchang en Asie et des endroits comme la Suisse, l’Italie et la Scandinavie en Europe.

« Il y a des pourparlers. C’est un défi avec le changement climatique et aussi l’infrastructure de pouvoir trouver des sites pour les Jeux olympiques d’hiver », a déclaré la championne olympique de ski à la retraite Lindsey Vonn dans une récente interview avec l’Associated Press.

Vonn fait partie du comité de candidature pour la candidature de Salt Lake City aux Jeux de 2030 ou 2034.

La plupart des hôtes tournants auraient déjà accueilli les Jeux olympiques ou auraient déjà construit la plupart des sites.

“Une option de site tournant est sur la table dans laquelle certaines normes d’altitude seraient en place et il faudrait qu’il ait principalement des structures préexistantes et cela limiterait le coût des sites et cela limiterait les risques que le changement climatique affecte les compétitions de manière négative », a déclaré Vonn.

« Je sais que cela a été discuté. Quand cela arrivera-t-il tôt, je ne sais pas, mais je ne pense pas que cela arriverait avant 2034. »

Les dirigeants olympiques suédois ont annoncé la semaine dernière qu’ils réfléchissaient à l’opportunité de soumissionner pour 2030 tandis que le Comité international olympique a retardé le processus de recherche de plus de prétendants.

Sapporo, au Japon, était considérée comme la favorite pour 2030 avant un scandale de truquage des offres en cours lié aux Jeux olympiques d’été de Tokyo en 2021. Salt Lake City est le seul autre soumissionnaire connu qui pourrait envisager de prendre 2030, bien que les responsables aient déclaré qu’ils étaient favorables à une offre. pour 2034.

Si une candidature centrée sur Stockholm se concrétise, elle semble actuellement sûre de gagner sans opposition et de sortir le CIO d’un trou moins de sept ans avant l’ouverture des Jeux.

Après que les Jeux de Pékin de l’année dernière se soient déroulés presque entièrement sur de la neige artificielle, les Jeux de Milan-Cortina en 2026 se dérouleront dans une large partie du nord de l’Italie.

Pour 2022, Pékin a battu Almaty, Kazakhstan – le seul autre candidat – pour les droits d’hébergement après que plusieurs autres offres aient été abandonnées par des référendums publics.

«Il y a beaucoup d’épreuves qui sont vraiment difficiles à organiser, a dit le skieur canadien James Crawford, qui a remporté le super-G la semaine dernière aux championnats du monde. “Je pense qu’il y a beaucoup d’endroits qui peuvent accueillir les Jeux olympiques d’hiver… mais c’est vraiment difficile pour nous quand il y en a si peu qui veulent.”

Alexis Pinturault, le skieur français qui a remporté l’or en combiné et le bronze en super-G aux championnats du monde, a grandi en utilisant les installations construites pour les Jeux d’Albertville en 1992.

“J’ai aussi (essayé) le saut à ski ici”, a-t-il déclaré dans sa ville natale de Courchevel, où le saut à ski est adjacent au parcours de descente. « J’ai aussi fait du ski de fond. C’était le truc du ski club de Courchevel : quand on est jeune, on peut essayer plein de sports différents. Ensuite, vous pouvez choisir par la suite. J’ai choisi le ski alpin car c’est la discipline qui m’a procuré le plus de plaisir.

Pinturault est né un an avant les Jeux d’Albertville.

« Il y a encore des infrastructures. C’est pourquoi les Jeux olympiques sont bons à certains égards », a-t-il déclaré. “C’est une grande partie de notre histoire.”

Le vétéran italien Christof Innerhofer a ajouté : « Pour 2026, de nombreux sites seront rénovés et c’est la première étape pour le développement des jeunes athlètes. Pour nous, les Milan-Cortina Games seront le début d’un nouveau cycle. Dix ans plus tard, ces jeunes athlètes participeront aux Jeux olympiques.

—Andrew Dampf, Associated Press

