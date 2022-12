Le manque de buts a condamné les États-Unis à une sortie de la Coupe du monde contre les Pays-Bas

AL RAYYAN, Qatar – Tous les quatre ans, lorsque l’équipe nationale masculine des États-Unis est éliminée d’une Coupe du monde – du moins celles pour lesquelles elle se qualifie – le refrain est prévisible : “Nous avons prouvé que nous appartenions”, ou une variante de celui-ci. .

Sauf que cette fois-ci, cela sonnait plus vrai que par le passé. Au cours de quatre matchs au Qatar, les États-Unis ont affronté leurs adversaires, les ont pressés efficacement et ont défendu vigoureusement. Le faire avec la deuxième équipe la plus jeune du tournoi est également de bon augure.

2 Connexe

Ainsi, les Pays-Bas ayant battu les États-Unis 3-1 lors d’un match de huitièmes de finale de la Coupe du monde, une saveur légèrement différente du même sentiment pourrait être entendue. Comme l’a dit l’entraîneur américain Gregg Berhalter : “Nous nous sommes fixés pour objectif de montrer au reste du monde comment nous pouvons jouer au football. Je pense que nous y sommes partiellement parvenus, même si nous n’avons pas atteint nos objectifs.”

Les États-Unis ont échoué à cause, eh bien, d’un manque de buts. Et c’était finalement la différence entre les deux équipes samedi.

“Ils étaient cliniques dans leur [scoring] opportunités en première mi-temps”, a déclaré Berhalter à propos des Néerlandais. “En dehors de cela, il n’y avait pas grand-chose qui séparait les équipes.” Mais vous pouvez déposer ce dernier commentaire sous, “Un pouce équivaut à un mile.”

S’il y a eu des progrès dans certains domaines, il y en a un où les Américains ont encore beaucoup de retard à rattraper. Le nom du jeu – et la partie la plus difficile du jeu – est de marquer des buts, et malgré tout le jeu impressionnant des États-Unis dans cette Coupe du monde, les Américains n’ont trouvé le fond du filet que trois fois en quatre matchs. En termes de buts attendus par match, les États-Unis figuraient dans la moitié inférieure des équipes qui ont atteint les huitièmes de finale (à égalité au 12e rang), ainsi que le tournoi dans son ensemble (23 sur 32.)

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Programme

Donc, malgré toutes les discussions sur le fait que c’est l’équipe la plus talentueuse de l’histoire du programme masculin américain, il y a un domaine où vous pourriez dire que, disons, l’équipe de 2010 était meilleure — du moins par rapport à la compétition : l’équipe avait des buteurs et celui-ci n’en a pas. Bien sûr, cette équipe de 2010 n’a pas obtenu suffisamment de buts de la part des attaquants lors de cette Coupe du monde, mais les buteurs peuvent être positionnés ailleurs sur le terrain. En Clint Dempsey et Landon Donovan, cette équipe avait deux buteurs qui donnaient aux États-Unis l’espoir de gagner contre n’importe qui.

Dans cette équipe américaine actuelle, la raison d’une telle croyance n’a pas encore émergé avec suffisamment de cohérence pour vraiment amener les Américains au niveau supérieur, où ils peuvent véritablement menacer de battre les meilleures équipes suffisamment de fois pour aller plus loin lors d’une Coupe du monde.

Contre les Néerlandais, il y avait des occasions. La tentative de Christian Pulisic à la troisième minute, lorsqu’il a été éliminé par Tyler Adams – seulement pour voir son tir sauvé par le gardien néerlandais Andries Noppert – en est une qu’il regrette.

“Ça fait mal, mec. Ça fait mal”, a déclaré Pulisic à propos de la miss. “Je pensais que j’étais loin du hors-jeu quand c’est arrivé, mais je l’ai quand même frappé, et il a fait un bon arrêt. Ça va faire mal pendant un moment.”

Résoudre le problème de notation des États-Unis

Berhalter a reconnu la différence de qualité – et d’expérience – lorsqu’il s’agissait de terminer les occasions, en particulier au poste d’attaquant. “Nous n’avons pas de Memphis Depay en ce moment, qui marque des buts en Ligue des champions, joue à Barcelone et est international depuis des années et des années”, a-t-il déclaré.

Les États-Unis n’ont pas non plus de Denzel Dumfries ou de Daley Blind qui délivrent des passes précises dans la surface. Pour les États-Unis trop souvent dans ce tournoi, la balle finale dans la surface n’était pas assez bonne. Il ne s’agissait pas seulement des attaquants et de la mauvaise finition, mais aussi du fait de ne pas créer suffisamment d’occasions de grande qualité.

L’entraîneur de l’USMNT Gregg Berhalter console l’attaquant américain vedette Christian Pulisic après avoir perdu 3-1 contre les Pays-Bas et avoir été éliminé de la Coupe du monde 2022 samedi. Clive Brunskill/Getty Images

Malgré toutes les discussions sur les buts attendus dans ce match, où les Pays-Bas (1,67 xG) avaient à peine l’avantage sur les États-Unis (1,49 xG), il n’y avait que trois grandes chances pour les États-Unis où le xG était supérieur à 0,19. L’un d’entre eux, le but de Haji Wright doit être considéré comme un coup de chance, venant comme il l’a fait sur une déviation de son talon dont il semblait peu savoir. Les autres chances des États-Unis étaient des tirs à faible pourcentage.

Certes, c’est la Coupe du monde et les objectifs sont difficiles à atteindre, mais les États-Unis doivent simplement s’améliorer en créant des occasions de qualité et en terminant les occasions qu’ils obtiennent. Avec la prochaine Coupe du monde qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026, les Américains ont quatre ans pour régler ce problème.

En termes de jeu d’aile, les États-Unis ont du talent dans cette partie du terrain, bien sûr, avec Pulisic, Timothy Weah, Brenden Aaronson et Giovanni Reyna. Des arrières extérieurs comme Sergino Dest et Antonee Robinson, qui ont eu des tournois stellaires jusqu’au match contre les Pays-Bas, sont également pris en compte dans cette équation. Et au cours des quatre prochaines années, ils devront poursuivre la croissance qu’ils ont montrée dans ce cycle – ils ne peuvent pas se permettre de faire du surplace si les États-Unis veulent progresser, et il y a tout lieu d’être optimiste quant au fait qu’ils s’appuieront sur ce tournoi. Il n’y a cependant aucune garantie.

Pourtant, un avant-centre constant reste la licorne insaisissable de cette équipe. Ricardo Pepi ou Jordan Pefok auraient-ils fait mieux lors de cette Coupe du monde ? Il est difficile de les imaginer pire que Wright et Jesus Ferreira, et c’est une décision avec laquelle Berhalter devra vivre. Mais la recherche continue.

Pepi, à peine âgé de 19 ans, pense avoir beaucoup plus de chances lors du prochain cycle, bien qu’il reste à voir combien de matchs de compétition attendent les États-Unis étant donné la probabilité qu’en tant qu’hôte, les États-Unis se qualifient automatiquement pour la Coupe du monde 2026. Il en sera de même pour Josh Sargent, encore tout juste âgé de 22 ans, qui a été solide mais incapable de trouver le chemin des filets lors de cette Coupe du monde.

D’autres candidats émergeront sans aucun doute pour défier ceux qui sont déjà là – du moins, les États-Unis devraient l’espérer. Le scénario idéal est que l’environnement compétitif au sein de l’équipe nationale et des clubs de joueurs élève le niveau collectif de l’équipe américaine. Corriger le manque de buts des États-Unis peut prendre du temps, mais cela doit être une priorité.

Sinon, en ce qui concerne les Coupes du monde, les États-Unis se retrouveront à nouveau à parler de la façon dont ils se sont accrochés aux grands garçons au lieu de les battre.