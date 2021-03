Le manque d’aide au Yémen signifie plus de faim, moins de soins

LE CAIRE (AP) – Les organisations humanitaires travaillant au Yémen ont déclaré mardi que leurs programmes seraient sévèrement réduits après qu’un appel de l’ONU à l’aide à la pire catastrophe humanitaire du monde ait été loin de son objectif.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait lancé un appel de 3,85 milliards de dollars cette année pour répondre aux besoins urgents du pays arabe appauvri. Mais malgré les avertissements répétés selon lesquels une famine à grande échelle se profile, le montant levé lundi était d’environ 1,7 milliard de dollars.

Le Yémen est pris dans une guerre acharnée depuis 2014 lorsque les rebelles houthis soutenus par l’Iran sont descendus de leur enclave nord et ont pris le contrôle de Sanaa, forçant le président internationalement reconnu à fuir. Au printemps 2015, une coalition soutenue par les États-Unis et dirigée par l’Arabie saoudite a lancé une campagne aérienne destructrice pour déloger les Houthis tout en imposant un embargo terrestre, maritime et aérien au Yémen.

Le résultat de l’appel à l’aide, qui était inférieur à celui que l’ONU a reçu l’année dernière, n’a pas été une surprise, compte tenu de la pandémie de coronavirus et de ses conséquences dévastatrices pour les économies du monde entier, et des allégations de corruption dans les opérations d’aide au Yémen.

Les travailleurs humanitaires avaient brossé un tableau sombre du Yémen en 2021, depuis que les programmes humanitaires avaient été réduits l’année dernière au milieu de la pandémie, affectant les personnes les plus vulnérables du pays.

En 2020, environ 9 millions de personnes ont reçu la moitié du montant de l’aide alimentaire qu’elles ont reçu en 2019, a déclaré Anna Pantelia, porte-parole de l’association caritative Save the Children.

Olivia Headon, porte-parole de l’agence des Nations Unies pour les migrations au Yémen, a déclaré que le manque à gagner se traduirait par des personnes malades sans soins de santé, des enfants qui continuent de souffrir de malnutrition et des millions de personnes sans assez de nourriture pendant de longues périodes.

«Puisque nous étions tellement sous-financés (depuis 2019), nous savons déjà quel impact cela aura sur notre programmation humanitaire», a-t-elle déclaré.

Le programme de l’Organisation internationale pour les migrations au Yémen n’a été financé qu’à 50% environ l’année dernière, ce qui a amené l’agence à réduire son soutien aux établissements de santé desservant un grand nombre de personnes déplacées.

L’histoire continue

David Miliband, chef de l’International Rescue Committee, a déclaré que le manque de financement empêcherait les agences humanitaires de fournir une assistance vitale à grande échelle.

«Les gens mourront», a-t-il dit. «Des fonds sont désespérément nécessaires pour sauver des vies alors que la guerre continue de faire des ravages sur l’économie, les infrastructures civiles et la disponibilité des services de base.»

À l’issue de la conférence, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti que «la réduction de l’aide est une condamnation à mort». Il a appelé les pays à reconsidérer leurs positions et à aider à «éviter la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies».

Avant la conférence de lundi, l’ONU a averti que plus de 16 millions de personnes au Yémen souffriront de la faim cette année, dont un demi-million vivent déjà dans des conditions proches de la famine.

Le conflit au Yémen a tué quelque 130 000 personnes, engendré la pire catastrophe humanitaire au monde. La moitié des établissements de santé du Yémen sont fermés ou détruits, et 4 millions de Yéménites ont été chassés de leurs maisons. La pandémie, les épidémies de choléra et la malnutrition sévère chez les enfants ont entraîné des milliers de décès supplémentaires.

Les agences dépendent des Houthis, qui dirigent la capitale et une grande partie du nord du pays, pour fournir de l’aide et payer les salaires aux Houthis pour ce faire. Les rebelles ont été impliqués dans le vol d’aide et l’utilisation de l’accès à l’aide pour extorquer des concessions et de l’argent.