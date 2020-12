LONDRES – Mikel Arteta est toujours à la recherche d’un moyen de sortir du malaise d’Arsenal, mais garder 11 hommes sur le terrain pourrait être un bon point de départ.

Alors que Gabriel courait, après avoir reçu un deuxième carton jaune à la 62e minute, le milieu de terrain Dani Ceballos s’est tourné vers l’arbitre assistant et a crié de colère: « Chaque match est pareil. »

Il a raison, bien sûr, mais le blâme ne revient pas aux officiels. Les Gunners ont été laissés pour sauver un point dans ce match nul 1-1 avec Southampton après avoir reçu leur septième carton rouge du mandat de Mikel Arteta.

L’Espagnol est aux commandes depuis moins d’un an et le bilan d’Arsenal à cette époque est plus de deux fois supérieur à celui de tout autre club (trois). Il y en a eu trois lors des cinq derniers matchs de Premier League et, tout comme contre Burnley quatre jours plus tôt, l’indiscipline de l’équipe locale est venue précisément à un moment où ils prenaient de la vitesse. À peine 10 minutes plus tôt, Pierre-Emerick Aubameyang avait annulé le premier match de la 18e minute de Theo Walcott pour donner à Arsenal plus de confiance qu’à tout autre stade du match.

Cette croyance s’est rapidement dissipée, cependant, lorsque Gabriel a remporté deux réservations en quatre minutes de chaque côté de l’heure, la première pour dissidence et la seconde pour un tacle maladroit alors que Walcott le faisait rouler pour lancer une contre-attaque de Southampton.

Le défenseur, âgé de 22 ans, a été l’un des meilleurs joueurs d’Arsenal au cours d’une saison mouvementée à ce jour, mais il avait l’air incertain de l’extérieur ici, fragile en possession et positionnellement discutable tout au long.

Arteta a expliqué le carton rouge de Granit Xhaka comme un désir déplacé de bien faire et peut-être que Gabriel pourrait être classé de la même manière si nous sommes généreux. Le point de vue le moins accommodant est que le défenseur a été paniqué de manière inquiétante tout au long, surpris en train de gagner le ballon trop haut sur le terrain pour le premier but des Saints, puis expulsé pour une tentative également malavisée en seconde période.

Gabriel a été le dernier joueur d’Arsenal à perdre la tête, rejoignant Nicolas Pepe et Granit Xhaka en tant que joueurs d’Arsenal qui ont vu le rouge cette saison. Clive Rose / Getty Images

Arteta a le droit de s’attendre à mieux. Xhaka et Nicolas Pepe, expulsés pour un coup de tête à Leeds, ont été condamnés à une amende pour leurs indiscrétions. Le licenciement de Gabriel n’était pas dû à une truculence excessive mais non moins imprudente, une erreur de jugement qui aurait facilement pu condamner Arsenal à une cinquième défaite consécutive à domicile en Premier League.

« Il est très difficile de concourir dans cette ligue lorsque vous jouez pendant une si longue période avec 10 hommes », a déclaré Arteta. « Et quand vous avez du mal à obtenir des résultats, cela rend les choses plus compliquées. »

Les Gunners, dont le onze de départ avait un âge moyen de seulement 24 ans, étaient énervés pour un homme dès le début. C’est un exploit impressionnant pour une équipe de paraître plus rigide en possession qu’en dehors de celle-ci, mais le manque de confiance résultant de quatre défaites consécutives à domicile mélangées aux instructions extrêmement détaillées d’Arteta semblait contribuer à une performance criblée d’inhibition.

La bonne nouvelle, cependant, c’est qu’ils n’ont pas abandonné. En fait, après que le remplaçant des Saints, Nathan Redmond, ait frappé le poteau, Arsenal l’a presque saisi dans le temps d’arrêt à l’autre bout, la tête de Rob Holding sur le coup franc de Bukayo Saka frappant la barre transversale.

La persévérance de Saka était un point positif tout au long; son effort plus tôt avait créé l’égalisation d’Arsenal avec une course fulgurante avant qu’Eddie Nketiah ne glisse Aubameyang pour son premier but depuis le 1er novembre. Arteta a affirmé par la suite que mettre fin à cette sécheresse « je suis sûr qu’il enlèvera beaucoup de pression ».

C’était aussi le premier but de la Ligue des Gunners en jeu ouvert en plus de 13 heures. Pas de bébé.

« À la fin, si vous perdez à nouveau le match, cela aurait été vraiment difficile à prendre. Les joueurs ont montré ce que nous attendons d’eux, parfois avec plus ou moins de qualité mais au moins le travail est là », a déclaré le Manager d’Arsenal. « J’ai vu tous les joueurs qui ne participaient pas et ils étaient dans les gradins en train de crier et d’être juste derrière l’équipe, vivant le match avec eux, ce qui est également un signal très fort. »

Ce n’était pas une performance « d’outils abattus » qui a précipité le départ du prédécesseur d’Arteta Unai Emery, mais ce n’était pas non plus une performance qui suggérait que la voie vers des jours plus clairs soit plus claire.

Le directeur technique d’Arsenal, Edu, a réitéré le soutien indéfectible du club à Arteta plus tôt cette semaine, impressionné comme ils l’ont été par son impact immédiat et sa vision à long terme. Le problème reste le peu entre les deux, comme le montre la vue d’Edu dans les gradins secouant la tête lors d’une autre mauvaise première mi-temps.

Arteta doit obtenir plus de ces joueurs dans les semaines et les mois à venir pour gagner le droit de former l’équipe à sa propre image. Un effectif complet de joueurs pendant 90 minutes sur une base régulière rendrait cette tâche considérablement plus facile.