Le manoir le plus cher des États-Unis est saisi après avoir échoué à trouver des acheteurs

Le manoir le plus cher des États-Unis, The One, a été saisi parce que personne ne pouvait se permettre de l’acheter. Le manoir, réparti sur 105 000 pieds carrés et coûtant 500 millions de dollars, est également incomplet.

Un rapport publié dans Independent indique qu’« il a été mis sur le marché en 2020, mais après qu’aucun acheteur n’a été identifié, le prix a été abaissé à 350 millions de dollars plus tôt cette année. Mais même avec la baisse des prix, trouver quelqu’un pour acheter le bâtiment présenté comme la plus grande propriété urbaine du monde est resté difficile. »

Dans un article publié sur Instagram l’année dernière, Nile Niami, le développeur du projet, a déclaré qu’il avait fallu sept ans pour construire le manoir. Il a partagé une vidéo de la maison et l’a légendé : « 7 ans de préparation. La maison la plus chère du monde urbain. Comme rien du monde n’a jamais vu. C’est #TheOneBelAir. »

CNN a rapporté l’année dernière que Niami avait emprunté 82,5 millions de dollars à Hankey Capital en 2018 pour continuer à construire la maison. Mais en mars, Hankey a signifié un avis de défaut envoyant la propriété vers une vente de forclusion. Niami avait 90 jours pour payer ou renégocier la dette, qui s’élevait à plus de 110 millions de dollars, selon des documents judiciaires. La maison a également plus de 2 millions de dollars de taxes impayées et de factures aux vendeurs pour le béton, la climatisation et les échafaudages, a ajouté le rapport.

Le rapport indépendant indique que la propriété dispose de 21 chambres et 42 salles de bains, la chambre principale faisant 5 500 pieds carrés. Le manoir abrite également un garage de 50 voitures avec deux platines pour exposer des véhicules de luxe, un court de tennis, une salle de sport et un cinéma de 30 places, un bowling à quatre pistes, une bibliothèque, une cave à vin pouvant contenir 10 000 bouteilles, cinq piscines, un spa, un sky deck avec un putting green de golf, une « aile philanthropique » pour 200 personnes et une discothèque sur place.

« Je leur ai tout donné ici », avait déclaré Niami dans une vidéo. « Nous avons tout ce que tout le monde peut souhaiter dans cette maison. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.