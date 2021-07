Le manoir futuriste de Bel Air qui « rivalise avec le complexe 7 étoiles » avec une cabine de DJ flottante et une galerie d’art NFT est mis en vente pour 88 millions de dollars

Un manoir MEGA qui « rivalise avec un complexe sept étoiles » et possède son propre stand de DJ flottant et une galerie d’art NFT a été mis en vente pour 88 millions de dollars.

La maison de luxe Bel Air dispose d’une passerelle au sol en verre, d’un bar à tequila et d’une vue incroyable sur Los Angeles, qui s’étend des montagnes San Gabriel aux îles anglo-normandes.

Baptisé Palazzo di Vista, il a été conçu par le promoteur immobilier Dr Alex Khadavi en collaboration avec Ali Rad Design Group.

La propriété époustouflante est vendue à un prix très précis – 87 777 777 $ en raison de la passion du propriétaire pour le numéro sept.

Réparti sur un acre de terrain, le Palazzo di Vista dispose de sept chambres et 11 salles de bains, dont une aile principale avec un pont flottant enveloppant.

Il y a aussi une cave à vin aux parois de verre et une salle de théâtre assez grande pour divertir de grandes foules.

Au rez-de-chaussée, il y a une table de DJ escamotable au milieu du salon, qui s’élève du sol via un ascenseur hydraulique.

Un ascenseur en verre se trouve également dans un étang Feng Shui koi aussi grand qu’une piscine avec une horloge Salvador Dalí.

L’horloge tourne toutes les sept minutes et 47 secondes – le temps qu’il faut pour que l’énergie de fusion nucléaire se produise sur le soleil.

L’une des caractéristiques les plus uniques est cependant la galerie d’art multisensorielle, qui, selon les agents, est la première du genre.

La collection vaut 7 millions de dollars et comprend une galerie de jetons non fongibles (NFT), des œuvres d’art physiques et une galerie de voitures.

Les pièces incluent des œuvres d’art de Ghost Girl, Andy Moses, Shane Guffogg et Jimi Gleason, bien qu’elles devront être achetées séparément si elles doivent rester.

Dans toute la maison, vous trouverez des meubles soigneusement sélectionnés et des pièces sur mesure, y compris un lustre Terezani personnalisé de 250 000 $ qui est suspendu au plafond et pèse 1 400 livres.

Il y a aussi un spa, une salle de sport et même une maison d’hôtes indépendante qui comprend trois salles de bains et sa propre cuisine de chef.

À l’extérieur, il y a une piscine à débordement qui se coordonne avec le système de musique de la maison.

Il y a aussi un bar à tequila en plein air, une salle de dégustation de champagne et des jeux d’eau qui ne seraient pas déplacés à Disneyland.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez également trouver un projecteur laser 3D rotatif qui peut projeter de la lumière en forme de losange au-dessus de la piscine.

Le nombre sept a été incorporé à plusieurs reprises dans la maison, y compris dans les mesures.

La propriété est actuellement présentée dans TopTenRealEstateDeals.com.

