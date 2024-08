Le manoir d’un couple de criminels à Raleigh évite une vente aux enchères grâce à un sursis de dernière minute

Un sursis de dernière minute a permis de sauver un manoir historique de Raleigh, au passé criminel russe, de la vente aux enchères.

Quelques heures avant un « Vente aux enchères en direct, en personne, sans réserve » devait avoir lieu au 6510 New Market Way dans le quartier de North Ridge Country Club le 23 août, le vendeur s’est retiré de la vente, a déclaré Trayor Lesnock, fondateur de Platinum Luxury Auctions, dans une déclaration envoyée par courrier électronique à The N&O.

Aucun enchérisseur inscrit ni membre de l’équipe de Platinum n’étaient encore sur place. Mais la décision du vendeur d’exercer son droit de rétractation a été une « grande surprise et une grande déception », a-t-il déclaré.

CBS17.com a été le premier à signaler l’annulation.

En partenariat avec l’agence immobilière Engel & Völkers Raleigh, la maison de vente aux enchères basée à Miami avait prévu de vendre la maison de 16 856 pieds carrés au plus offrant.

Il s’agit de la première vente aux enchères de Platinum dans la région. Une vente aux enchères, surtout à ce prix et à cet endroit, est peu courante dans le Triangle, disent les experts.

« Notre fourchette de prix prévue était conforme à la cible, ce qui a aggravé notre surprise », a ajouté Lesnock.

Huit mois plus tôt, le manoir avait frapper le marché à 10 millions de dollars sans acheteur apparent — même après une baisse de prix d’un million de dollars.

La propriété a enregistré neuf enchérisseurs après la vente aux enchères La vente a été annoncée fin juillet. « Nous étions susceptibles d’ajouter un dixième enchérisseur juste avant la vente », a déclaré Lesnock.

Ce manoir à couper le souffle, aux colonnes en « pierre calcaire couleur crème du Texas » et aux « portes en bois de cerisier brésilien », abritait autrefois le couple russe Leonid et Tatiana Teyf.

En 2018, le FBI a perquisitionné le domaine, inculper le couple Les accusations comprenaient le blanchiment d’argent, la préparation d’un meurtre à gages et l’escroquerie envers le gouvernement russe de plusieurs dizaines de millions de dollars. Les Teyfs ont finalement cédé 6 millions de dollars d’actifs mais ont conservé le manoir, Le N&O a rapporté.

À l’extérieur de la luxueuse maison de plus de 16 000 pieds carrés, dotée d’une piscine d’eau salée et d’une pièce blindée, abritait autrefois une famille russe inculpée.

L’une des 14 salles de bains de la maison de luxe qui abritait autrefois une famille russe inculpée à Raleigh.

Cette maison de luxe de plus de 16 000 pieds carrés, dotée d’une piscine d’eau salée et d’une pièce blindée, abritait autrefois une famille russe inculpée.

Aujourd’hui, le manoir se dresse derrière un portail en fonte noire sur un terrain de 1,8 acre surplombant le 18e green du club. Il comprend huit chambres, 14 salles de bains, deux ascenseurs, un sauna, une salle de sport, une piscine d’eau salée et une cave à vin rénovée.

Les registres immobiliers du comté de Wake le mentionnent uniquement au nom de Tatyana Teyf. La valeur totale estimée est légèrement supérieure à 8 millions de dollars.

La propriété restera disponible pour des offres directes et des négociations. Platinum n’a pas l’intention de reprogrammer une vente aux enchères.

« Nous accueillons favorablement toute négociation », a déclaré Lesnock.