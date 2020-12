Un explorateur urbain a donné un aperçu du manoir abandonné qui abritait autrefois la star de JLS Oritse Williams.

La propriété Croydon, d’une valeur d’environ 3 millions de livres sterling, a été engloutie par les flammes en juin 2019 et est restée en ruine depuis.

Plus de 70 pompiers ont été appelés sur les lieux alors que l’incendie a ravagé la maison, détruisant une grande partie du toit et brûlant les bois.

Les notateurs ont confirmé à l’époque que personne n’avait été blessé et qu’il n’y avait eu aucune arrestation.

Après avoir initialement traité l’enfer comme suspect, ils ont laissé tomber la sonde en raison d’un manque de preuves.







(Image: Can Nguyen / REX)



Désormais, des photographies effrayantes montrent l’ampleur des dégâts, alors que le manoir reste obsédant à ce jour.

Colin Smith a filmé un matelas sur le sol, une baignoire pleine de gravats et un coffre-fort, vidé de tous les objets de valeur, qui avaient survécu à l’incendie.

En sortant, nous voyons que la piscine, bordée d’un motif en mosaïque complexe, a été clôturée et étiquetée avec un avertissement d’eau profonde.







(Image: mediadrumimages.com / @thebearde)







(Image: mediadrumimages.com / @thebearde)



Au troisième étage, les poutres qui maintenaient autrefois le toit sont soit noircies à un croustillant, soit entièrement effondrées, révélant le ciel bleu au-dessus.

La vie végétale a également commencé à prendre racine, poussant parmi les décombres.

L’escalier est jonché de tuiles tombées et de morceaux de plâtre, tandis qu’un foyer vide reste debout dans le coin d’une pièce désolée.







(Image: mediadrumimages.com / @thebearde)





(Image: mediadrumimages.com / @thebearde)



Les pigeons ont commencé à nicher dans la chambre à l’étage et dans les chevrons restants.

Colin, originaire du Hampshire, a déclaré: «Je me souviens avoir entendu parler de l’incendie quand il s’est produit et avoir pensé que ce serait un endroit formidable où aller et visiter si j’en avais l’occasion.

«J’ai réussi à entrer dans la propriété par une fenêtre latérale qui a probablement explosé à cause de l’incendie.







(Image: mediadrumimages.com / @thebearde)







(Image: mediadrumimages.com / @thebearde)



«La chambre principale avec un jacuzzi intégré était incroyable. Elle avait des carreaux en forme de couronnes et de diamants parsemés qui étaient vraiment uniques.

«La maison avait de beaux radiateurs en fonte et une immense cuisine en îlot avec des comptoirs en marbre.

« Il était clair qu’aucune dépense n’avait été épargnée pour rendre la maison magnifique. »

Il a ajouté que l’exploration des étages supérieurs était devenue « dangereuse », car l’incendie avait brûlé de grandes parties du sol.