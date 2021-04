Le tristement célèbre manoir de JEFFREY Epstein à Palm Beach, où il a attiré des filles mineures avant de les abuser, est en train d’être démoli.

La propriété au bord de l’eau a été achetée par le promoteur immobilier de Floride Todd Michael Glaser pour 18 millions de dollars, l’argent devant être versé aux victimes d’Epstein.

Les travaux de démolition de la maison ont commencé Crédit: The Palm Beach Post-USA TODAY NETWORK

De grandes sections ont déjà été aplaties Crédit: The Palm Beach Post-USA TODAY NETWORK

Jeffrey Epstein s’est suicidé avant de pouvoir être traduit en justice en 2019 Crédit: AP: Associated Press

Glaser a précédemment déclaré qu’il souhaitait détruire la propriété – qui comprend une maison principale avec six chambres, une maison du personnel et une piscine – et construire un nouveau manoir à sa place.

Les travaux ont maintenant commencé pour démolir la tristement célèbre maison palatiale, rapporte le Palm Beach Daily News.

Les équipes de démolition ont utilisé de l’équipement lourd pour abattre les murs du manoir.

Un creuseur a été photographié debout dans les décombres de la grande propriété autrefois construite en 1952.

L’avocat de Floride Brad Edwards, qui représente environ 50 femmes qui disent avoir été maltraitées par Epstein, a salué la destruction de la propriété.

«Je pense que le pouvoir symbolique de détruire la maison des horreurs ne peut être surestimé», a-t-il déclaré.

«Je peux imaginer qu’il y aura un certain soulagement que le cauchemar de ce qui s’est passé à la maison a été enterré dans une certaine mesure.

Le somptueux manoir d’Epstein à Palm Beach était une maison d’horreurs où il abusait des adolescents Crédit: Splash News

Le produit de la vente de la maison indemnisera les victimes Crédit: The Palm Beach Post-USA TODAY NETWORK

L’agent immobilier Lawrence Moens, qui représentait Glaser et a aidé à conclure l’affaire, a déclaré: « Je n’ai participé à la vente que pour m’assurer qu’elle serait rayée de la carte. »

Glaser a confirmé en novembre que la maison devait être démolie, ajoutant: « Palm Beach va être très heureux qu’elle soit partie. »

On pense que le somptueux manoir d’Epstein à Palm Beach est l’endroit où une grande partie des abus sexuels a eu lieu alors que lui et sa prétendue «Madame» – Ghislaine Maxwell – attiraient des adolescents vulnérables.

Les autorités ont déclaré qu’au moins 40 filles avaient été amenées sur la propriété pour ce qui s’est avéré être des relations sexuelles.

Des filles mineures auraient été attirées sous le prétexte de donner des massages contre de l’argent – pour ensuite être abusées sexuellement par Epstein.

L’une des victimes les plus en vue d’Epstein, Virginia Giuffre, affirme avoir été emmenée au manoir après avoir été approchée par Maxwell alors qu’elle travaillait au club de Donald Trump, Mar-a-Lago.

Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell se seraient cachés à la vue des riches et des puissants Crédits: Getty – Contributeur

La vente du manoir de Palm Beach est intervenue après que la maison de ville d’Epstein, 71e rue, à Manhattan, se soit également vendue pour environ 50 millions de dollars.

Les deux ventes ont libéré de l’argent pour le programme d’indemnisation des victimes, qui doit être reconstitué de 10 millions de dollars.

Le fonds a dû suspendre son offre d’indemnisation aux femmes qui avaient été abusées sexuellement par Epstein après que l’État ait manqué d’argent.

Les victimes ont dû attendre jusqu’à ce que les fonds soient libérés alors que les propriétés et autres actifs du mulitmillonaire paedo – comme son avion – sont vendus.

Dans un communiqué, le gestionnaire de fonds Jordana Feldman a déclaré: «Je suis heureux d’annoncer que le programme peut désormais reprendre pleinement ses activités après ce retard malheureux et inattendu d’un mois.

« Nous avons continué de traiter les réclamations et de tenir des réunions avec les réclamants en prévision de la résolution du problème de liquidité de la succession, et commencerons à émettre des offres d’indemnisation immédiatement. »

Plus de 175 réclamations ont été payées pour une valeur d’environ 67 millions de dollars à des demandeurs éligibles qui ont été maltraités par Epstein dans le cadre de son réseau tordu d’argent, de pouvoir et d’abus sexuels.

Epstein a côtoyé de nombreuses célébrités – dont Donald Trump Crédits: Getty – Contributeur

La date limite pour s’inscrire au fonds est passée, mais quiconque n’a pas encore déposé de réclamation a jusqu’au 25 mars.

Epstein avait un vaste portefeuille immobilier, qui comprenait des maisons du monde entier.

En plus des maisons de Palm Beach et de New York, il avait un appartement à Paris, un ranch au Nouveau-Mexique et une île privée désormais célèbre située dans les îles Vierges américaines.

Epstein s’est suicidé en attendant son procès pour ses crimes sexuels en août 2019, mais Maxwell reste en prison et doit faire face au tribunal en juillet.

Tous deux se seraient cachés à la vue de tous alors qu’ils côtoyaient les riches et les puissants, cachant un horrible réseau mondial d’abus sexuels.

Les avocats de Maxwell ont nié les allégations contre elle et ont accusé les victimes d’Epstein d’avoir tenté de la transformer en «bouc émissaire» après la mort du pédophile.