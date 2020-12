Le manoir londonien de sept chambres qui appartenait à George Michael a été vendu pour 19 millions de livres sterling.

Le prix élevé est plus du double de celui du Wham! le chanteur a payé, quand il a acheté la propriété Highgate pour 8 millions de livres sterling.

Le chanteur a acheté la maison, qui comprend une piscine, en 2002 et il y a vécu jusqu’à sa mort en 2016, à 53 ans.

George est mort d’une crise cardiaque et de complications hépatiques le jour de Noël et la maison a été léguée à son père Kyriacos Panayiotou, qui l’aurait vendue quatre ans après qu’elle lui ait été laissée.







Le Sun a rapporté que les papiers du cadastre montrent que le bâtiment classé Grade II dans le nord de Londres a été acheté par un couple qui est directeur de sociétés de communication médicale.

La somptueuse demeure était autrefois la maison de la chanteuse d’Eurythmics Annie Lennox et a été louée dans le passé pour un montant incroyable de 15000 £ par semaine via une agence exclusive, qui répertorie Brad Pitt et Angelina Jolie parmi ses clients.

Après la mort de George, les fans ont créé un sanctuaire à l’extérieur de la maison, alors que des milliers de personnes ont rendu hommage au célèbre chanteur.







Le sanctuaire a été supprimé en 2018, mais les fans croient toujours que la maison devrait être conservée comme un «beau musée» pour le réveil avant de partir! chanteur.

Un autre fan a déclaré: « Cette maison était, est et sera pour toujours la maison de George. »

Cela mettra fin à un autre chapitre de l’héritage de George, qui a vu son petit ami à son décès, Fadi Fawaz, affirmant qu’il avait pris des photos du corps du chanteur mort après avoir été le premier à le découvrir.







Le Daily Star a rapporté en mars que Fadi avait déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook: « J’ai pris des photos de lui quand il était mort ».

En outre, le journal a affirmé que Fadi avait déclaré qu’il craignait que les gens ne «voulaient le prendre» à cause des images.

Il est allégué que la vidéo a été supprimée deux heures après sa publication sur la page Facebook officielle de Fadi.

