La maison en brique emblématique présentée dans le classique de Noël « Home Alone » est officiellement en vente.

La maison est située à Winnetka, dans l’Illinois, une banlieue de Chicago. Les propriétaires actuels l’ont acheté en 2012 pour 1,585 million de dollars, mais le prix demandé pour la maison de cinq chambres et six salles de bains est désormais de 5,25 millions de dollars.

Les fans de « Home Alone » reconnaîtront immédiatement l’extérieur en briques rouges de style géorgien, et bien que plusieurs éléments de l’intérieur soient restés les mêmes, plusieurs améliorations ont été apportées au fil des ans.

Aujourd’hui, la maison, mise sur le marché par Dawn McKenna Group de Coldwell Banker Realty, comprend « une nouvelle salle familiale baignée de soleil avec de vastes plafonds de 10 pieds et quatre pouces et des murs de portes françaises qui s’ouvrent sur une cour accueillante », selon la liste.

La cuisine a également été refaite pour ajouter des îlots doubles, un garde-manger caché et une banquette intégrée.

L’une des améliorations les plus importantes apportées par les propriétaires actuels concerne le sous-sol. Dans le film réalisé par Macaulay Culkin, le sous-sol était sombre et contenait une fournaise menaçante. Mais maintenant, il abrite à la fois une salle de sport entièrement équipée, comprenant un espace pour jouer au basket avec une véritable ligne à 3 points, et une salle de cinéma maison ultramoderne.

Construite à l’origine en 1921, la maison de 9 126 pieds carrés se trouve sur un peu plus d’un demi-acre de terrain. Il se trouve à quelques pas de la maison jusqu’aux rives du lac Michigan.

Les propriétaires, Tim et Trisha Johnson, ont parlé à The le journal Wall Streetet Trisha a rappelé que lorsque le couple a commencé à chercher une maison, elle a dit à son mari qu’elle aimerait avoir quelque chose de style similaire à la maison « Home Alone ».

« À l’époque, aucun de nous ne savait que c’était dans l’Illinois, encore moins dans l’une des villes que nous envisageions », a-t-elle déclaré au média. « Nous avons découvert que c’était à Winnetka lorsque notre agent l’a ajouté à notre liste de maisons à voir. »

Elle a expliqué que lorsqu’ils ont acheté la propriété il y a 12 ans, certains changements avaient déjà été apportés, et bien qu’ils aient effectué une rénovation majeure en 2018, elle s’est fait un devoir de laisser la porte d’entrée et l’escalier central identiques.

« C’était dans le film, et c’est classique », a-t-elle déclaré. « Nous ne voulions pas le retirer ni y toucher de quelque manière que ce soit. »

« Parfois, nous entendons Kevin crier », a-t-elle déclaré, faisant référence au moment mémorable de « Home Alone » où le personnage de Culkin met ses mains sur son visage et crie. On sait que les fans du film s’arrêtent et prennent des photos à l’extérieur.

« C’est très amusant de voir des gens aussi excités qu’eux, rien que de voir ma maison », a-t-elle partagé.