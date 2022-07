Le manoir de Beverly Hills de Ben Affleck et Jennifer Lopez : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Jennifer Lopez et Ben Affleck auraient trouvé la maison de leurs rêves ! Les jeunes mariés ont acheté un immense domaine de Beverly Hills qui s’est vendu jadis pour 60 millions de dollars par TMZ, bien que l’on ne sache pas ce que Ben, 49 ans, et Jen, 52 ans, ont réellement payé. Notamment, aucune des parties n’a confirmé l’achat – mais l’une des voitures de luxe de J.Lo a été vue à l’extérieur de la propriété lorsque des camions de déménagement étaient présents.

La maison appartenait autrefois à l’acteur Danny De Vito et Mariah Careyl’ex-fiancé de James Packer, et comprend toutes les commodités de type complexe dont on pourrait avoir besoin sur ses 29 000 pieds carrés. Au-delà des sept chambres – dont ils auront certainement besoin pour ses trois enfants Violet16, Séraphine13 et Samuel10 ans et ses jumeaux Emme et Max14, – il y a aussi une salle de cinéma, une cave à vin, une salle de divertissement et une immense piscine.

Au-delà de cela, la maison dispose d’un salon de coiffure complet et d’une salle glamour parfaite pour l’équipe de Jen, et d’une salle de sport pour que le duo puisse s’entraîner. Il semble que Bennifer pourra également accueillir de nombreux invités, car la propriété possède de véritables maisons d’hôtes.

Le couple s’est marié à Las Vegas le samedi 16 juillet, trois mois après s’être réengagé. Le mariage intime a été une surprise – mais à la fin, Jennifer a dit que c’était “exactement” ce que le couple voulait en elle Sur le JLo bulletin. “Nous sommes à peine arrivés à la petite chapelle de mariage blanche à minuit”, a écrit Jennifer dans la lettre émouvante. “Ils sont gracieusement restés ouverts tard quelques minutes, prenons des photos dans une Cadillac décapotable rose, évidemment utilisée autrefois par le roi lui-même (mais si nous voulions qu’Elvis lui-même se montre, cela coûtait un supplément et il était au lit)”, a-t-elle également ajouté. ajoutée.

Depuis leur réunion romantique en avril 2021, Ben et Jen recherchent activement une maison – mais sont souvent repérés chez l’autre (le sien est à Pacific Palisades, tandis que Jen possède une maison à Bel-Air). Une source EXCLUSIVEMENT racontée HollywoodLa Vie que le couple voulait une maison pour « élever leurs enfants ensemble » en avril.

“Jen a une grande famille, donc elle cherche définitivement quelque chose qui a assez d’espace pour divertir et accueillir de la compagnie”, a également déclaré l’initié. “Elle recherche également beaucoup d’espace pour que tous leurs enfants puissent vivre confortablement, et bien sûr des extras comme une immense piscine, des dressings, etc.”