Le manoir de 11 millions de livres sterling du fondateur de PORNHUB, Feras Antoon, a été détruit lors d’un incendie criminel présumé – alors que le site pour adultes fait face à une enquête sur l’exploitation des enfants.

Le château de luxe de huit chambres à Montréal était encore en construction avant de s’enflammer dimanche soir.

La maison de rêve de 11 millions de livres sterling de Feras Antoon a pris feu dans un incendie criminel présumé Crédit: Wikipedia

Des flics ont été appelés vers 23h30 après que deux personnes ont été vues par effraction dans la maison qui jouxte le parc naturel du Bois-de-Saraguay.

Plus de 80 pompiers ont passé près de trois heures à éteindre les flammes sur la propriété de 1,4 acre, voyant les voisins évacués alors qu’elle faisait rage jusqu’à 2h30 du matin.

L’incendie se serait propagé du bâtiment principal de la maison à un autre à côté, les voisins disant que « les flammes faisaient environ 50 mètres de haut ».

Aucune blessure n’a été signalée et aucune arrestation n’a encore été effectuée, mais la police traiterait l’incident comme un incendie criminel.

La maison de luxe a été dévastée par l’incendie Crédits: Rex

Le pionnier du porno Antoon aurait acheté deux lots de terrain pour 2 millions de livres sterling il y a quatre ans avant de commencer la construction de la maison de ses rêves – qui est maintenant un tas de cendres.

On ne sait pas pourquoi il a récemment mis en vente la maison – qui comprend un garage pour neuf voitures, sept salles de bains et huit chambres.

Le PDG de la société mère de Pornhub, MindGeek, est également soumis à un examen professionnel.

Le Parlement canadien l’a interrogé ainsi que d’autres cadres sur leur «incapacité à interdire la vidéo de viol et tout autre contenu illégal de son site».

En réponse, la plate-forme vidéo a arrêté tous les téléchargements et téléchargements non vérifiés et a supprimé 80% de son contenu dans le but d’éradiquer les vidéos inappropriées – qui incluent l’exploitation des enfants, le viol et la vengeance pornographique.

Mais les principales sociétés de cartes de crédit telles que Mastercard, Visa et Discover ont mis fin à leurs relations avec Pornhub au milieu du scandale.