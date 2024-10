Le manoir « Big Fat Liar » est disponible à la location pour 135 000 $ par mois

Non seulement la maison dispose de 7 chambres, 11 salles de bains et 12 000 pieds carrés d’espace habitable, mais elle comprend également un garage pour 6 voitures, un patio paysager surdimensionné et un foyer de luxe offrant une vue à 270 degrés, du centre-ville de Los Angeles à l’océan Pacifique.

Daniel Milstein de Christie’s International Real Estate a déclaré à TMZ… « Nous sommes honorés de représenter l’une des propriétés les plus célèbres et les plus remarquables de Los Angeles, Skycastle. Cette maison a une histoire légendaire à Hollywood et fait partie des souvenirs de nombreuses personnes au fil des ans. »