Le manoir abandonné de 3 millions de livres sterling « du mystérieux Crypto King disparu » est retrouvé – y compris la piscine et la « mine » secrète

Un manoir de luxe qui appartenait autrefois à un mystérieux « Crypto King » a été découvert totalement abandonné.

Le vaste manoir est estimé à environ 3 millions de livres sterling, mais a été laissé pourrir et récupéré par la nature.

Les images montrent la maison de 3 millions de livres sterling laissée à pourrir en Ontario, au Canada Crédit : Jam Press/Freaktography

La belle propriété a été récupérée par la nature Crédit : Jam Press/Freaktography

L’eau semble entrer dans le manoir autrefois prisé Crédit : Jam Press/Freaktography

Il a même un escalier en colimaçon en pente Crédit : Jam Press/Freaktography

Des pièces d’ordinateur d’une «mine» de Bitcoin semblent jetées au sous-sol Crédit : Jam Press/Freaktography

Il est complet avec un escalier en colimaçon en bois, un bain à remous intérieur et même une salle secrète pour l’extraction de Bitcoin.

Le propriétaire exact du manoir est inconnu, mais on dit qu’il s’agit d’un investisseur en crypto-monnaie.

Et les légendes urbaines entourant le manoir prétendent que le millionnaire s’est enfui après que sa fortune ait mal tourné.

L’explorateur Dave, connu sous le nom de Freaktography en ligne, a exploré la propriété du sud de l’Ontario, au Canada, en partageant des images sur YouTube avec ses 85 000 abonnés.

« Autrefois symbole d’opulence et de richesse, le manoir est maintenant décrépit et oublié, enveloppé d’une aura mystique », a déclaré Dave.

« Selon la rumeur, le tristement célèbre « Crypto King » a disparu sans laisser de trace, laissant derrière lui un empire de rêves brisés et de projets de cryptographie abandonnés. »

Le propriétaire inconnu avait une grande installation au sous-sol, avec des centaines de boîtes vides pour les cartes SD et autres équipements technologiques.

On a également trouvé sur la propriété des milliers de masques et de blouses chirurgicales de qualité médicale, neufs et dans des boîtes.

La maison est actuellement répertoriée comme terrain vacant à développer, la maison tombant en ruine.

Dave a ajouté: «Alors que nous marchions prudemment à travers les ruines en ruine, nous sommes tombés sur une tournure inattendue – il y avait des signes de quelqu’un accroupi là-bas.

« Un squatter avait fait de ce manoir abandonné sa maison, ajoutant une couche supplémentaire d’intrigue à notre exploration. »

La crypto est notoirement volatile en tant qu’investissement – les acteurs du marché perdant parfois des millions du jour au lendemain en raison de ses fluctuations.

Bitcoin a culminé à environ 38 000 £ de valeur par pièce, mais a depuis chuté à moins de la moitié – à 18 000 £.

Et les monnaies numériques font souvent l’objet d’escroqueries, les détenteurs ayant très peu de recours si leurs portefeuilles sont compromis.

Ainsi, le marché extrêmement chaotique étant potentiellement la source de la richesse du mystérieux propriétaire du manoir, il n’est peut-être pas surprenant qu’il soit tombé en ruine.

Partageant son incroyable trouvaille sur YouTube, Dave a gagné plus de 8 000 vues alors que les fans se précipitaient pour commenter.

Une personne a déclaré: « Je trouve étrange que tous ces GPU si cachés et gaspillés que vous avez trouvés là-bas semblent évoquer le même sentiment que l’on ressentirait s’ils tombaient sur un laboratoire de méthamphétamine abandonné lors d’une exploration urbaine. »

Jeannie a ajouté: « C’est pitoyable la façon dont les gens détruisent les propriétés des gens. » [sic]

« Je me demande quel était le problème avec tous les trucs médicaux? » a commenté Bob.

« J’ai aimé la maison et la piscine et les courts de tennis s’ils étaient aménagés, cela pourrait être une grande maison », a déclaré Jonathan.

Charlie a écrit: « Speechless juste wow. »

Des tas de cartes graphiques et de ventilateurs sont assis dans le sous-sol du manoir Crédit : Jam Press/Freaktography

La propriété a été laissée pourrir par le propriétaire absent Crédit : Jam Press/Freaktography

La propriété de luxe appartenait autrefois à un « Crypto King » Crédit : Jam Press/Freaktography

La maison a été laissée en ruines – elle abrite même maintenant un squatter Crédit : Jam Press/Freaktography

La propriété semble avoir été vidée et saccagée Crédit : Jam Press/Freaktography