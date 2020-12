Ce n’est pas un secret: Romee Strijd a accueilli une petite fille avec un amour de longue date Laurens van Leeuwen. C’est le premier enfant du couple.

« Mint van Leeuwen ~ se sentant si bénie de vous tenir enfin dans mes bras « , a écrit la jeune femme de 25 ans dans un post Instagram le 4 décembre à côté d’une photo avec sa fille. » Nous sommes tellement amoureux de vous !! «

Romee, mannequin de Victoria’s Secret, a annoncé sa grossesse en mai. sur Instagram. Dans un message sincère adressé à ses followers, elle a parlé de son parcours vers la grossesse.

«NOUS AVONS UN BÉBÉ», écrivait-elle à l’époque. «Il y a 2 ans, j’ai reçu un diagnostic de SOPK après 7 ans de non-menstruation. J’étais dévastée parce qu’être maman et fonder une famille avec @laurensvleeuwen est mon plus grand rêve .. J’avais tellement peur que je ne pourrais jamais le faire parce que On m’a dit qu’il était plus difficile d’avoir des bébés de manière naturelle … J’ai commencé à faire des recherches sur le SOPK et suis arrivé à la conclusion que le mien n’était pas le pcos typique. Le mien était dû au fait que mon corps était en mode combat ou vol … ce qui signifie mon corps était soumis à un stress constant. «

«Je ne me suis jamais sentie très stressée mentalement, donc c’était difficile à comprendre, mais ma vie consistait à voyager tout le temps (pas de biorythme), à ​​m’entraîner tous les jours, à manger très propre (restreindre les aliments)», a-t-elle poursuivi. «Je pense que j’ai mis trop de pression sur mon corps, et honnêtement, chaque corps est si différent, mais je pense que mon poids n’était pas bon pour que mon corps fonctionne correctement et qu’il ne pouvait pas supporter les voyages constants.