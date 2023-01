Le mannequin Tatjana Patitz est mort à 56 ans : Cindy Crawford, Naomi Campbell et d’autres mannequins des années 90 d’hier à aujourd’hui

Les années 1990 ont produit un certain nombre de mannequins emblématiques. Et malheureusement, nous en avons perdu un cette semaine lorsque Tatjana Patitz est décédée à 56 ans.

Le mannequin, qui est né en Allemagne et a grandi en Suède, est décédé dans la région de Santa Barbara, en Californie. Son décès a été confirmé à l’Associated Press par son agent new-yorkais, Corinne Nicolas, à l’agence Model CoOp. Nicolas a dit à WWD qu’elle était décédée d’un cancer du sein et qu’elle était sous soins palliatifs au moment de sa mort.

Le mannequin est devenu célèbre dans les années 1980 et a participé à son premier concours de mannequinat à l’âge de 17 ans à Stockholm. Sa carrière a commencé après avoir été photographiée par Peter Lindbergh en 1988 pour sa célèbre photo, « White Shirts : Six Supermodels, Malibu ».

En 1990, elle a modelé pour British Vogue, ce qui lui a valu une apparition dans le clip “Freedom ’90” de George Michael. Patitz a joué aux côtés des autres mannequins Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell et Christy Turlington.

Voici un aperçu de l’emplacement actuel de certains des modèles emblématiques des années 90.

Cindy Crawford

Cindy Crawford a fait ses débuts dans le monde du mannequinat à 17 ans lorsqu’elle a participé au concours Look of the Year d’Elite Model Management. En 1990, elle rejoint Patitz sur la couverture de British Vogue.

Elle fait rapidement sensation et défile pour des créateurs tels que Chanel, Versace, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Christian Dior, DKNY, Ralph Lauren, Valentino et Calvin Klein.

Crawford, 56 ans, a pris sa retraite du mannequinat en 2000 mais a fait un bref retour pour couvrir Vogue Mexico en 2011. Elle a ensuite épousé le restaurateur Rande Gerber, et ils partagent deux enfants : Presley et Kaia.

Elle a également créé une ligne de soins de la peau, Meaningful Beauty, en 2004.

Linda Evangéliste

En 1978, Linda Evangelista a participé au concours de beauté Miss Teen Niagara. Bien qu’elle n’ait pas été la gagnante, elle a été remarquée par Elite Model Management, l’une des plus grandes agences de mannequins au monde.

En 1984, l’agence l’a signée. La native du Canada, âgée de 57 ans, a suscité la controverse en 1988 lorsqu’elle s’est coupée les cheveux courts pour une séance photo avec Peter Lindbergh. Après avoir changé de coiffure, Evangelista a décroché des emplois de mannequin convoités, notamment la couverture de British Vogue aux côtés de Crawford et Patitz.

Evangelista est connue pour avoir dit qu’elle “ne s’est pas levée pour moins de 10 000 dollars par jour”.

Le mannequin a pris sa retraite de sa carrière de mannequin en 1998. Elle a accueilli son fils, August James Evangelista, en 2006. Il a été révélé plus tard que son père était le mari de Salma Hayek, François-Henri Pinault. Cela a été révélé lorsque Evangelista a déposé des documents juridiques demandant une pension alimentaire pour enfants à Pinault.

Naomi Campbell

Naomi Campbell a fait ses débuts dans le monde du mannequinat à l’âge de 15 ans et est devenue la première femme noire à figurer sur French Vogue and Time. En 1987, elle décroche sa première couverture du Vogue britannique.

Campbell, 52 ans, a déclaré avoir rencontré des obstacles au début de sa carrière en raison de la couleur de sa peau.

“Quand j’ai commencé, je n’étais pas réservé pour certains spectacles à cause de la couleur de ma peau. Je ne l’ai pas laissé secouer. En assistant à des auditions et en jouant à un âge précoce, j’ai compris ce que cela signifiait d’être noir . Il fallait faire un effort supplémentaire. Il fallait être deux fois meilleur”, a-t-elle écrit dans le livre “Naomi Campbell” de Taschen.

Elle est ensuite devenue actrice, son rôle le plus notable étant Camilla Marks-Whiteman dans “Empire”.

Campbell est l’un des mannequins les plus célèbres au monde, ayant honoré plus de 500 couvertures de magazines et participé à d’innombrables défilés. Elle est désormais maman, accueillant sa fille en mai 2021 à 50 ans.

Christy Turlington

À seulement 18 ans, Christy Turlington a quitté la Californie et a déménagé à New York pour poursuivre sa carrière de mannequin.

Quand elle avait 20 ans, elle a signé un accord avec Calvin Klein pour être le visage de la marque à partir de 1989. Turlington a rejoint les autres mannequins – Crawford, Campbell, Patitz et Evangelista – pour couvrir British Vogue en 1990.

En 1991, Gianni Versace a engagé Turlington, Campbell, Crawford et Evangelista pour défiler simultanément dans son défilé. Turlington, 54 ans, a ensuite signé un contrat avec Maybelline en 1992, et l’année suivante, le Metropolitan Museum of Art de New York a nommé Turlington le “visage du 20e siècle”.

Elle a épousé l’acteur Edward Burns en 2003 et le couple a eu deux enfants : Grace, 19 ans, et Finn, 16 ans.

Kate Moss

Kate Moss a été découverte pour la première fois à l’âge de 14 ans à l’aéroport international John F. Kennedy et a été immédiatement signée par Storm Model Management.

Dans les années 1990, Moss a dominé les gros titres avec sa romance avec Johnny Depp. En mai 2022, Moss a témoigné lors du procès en diffamation d’Amber Heard-Johnny Depp que l’ancienne star de “Pirates des Caraïbes” ne l’avait jamais agressée physiquement au cours de leur relation de trois ans entre 1994 et 1997.

La carrière de la top-modèle de 48 ans est toujours aussi forte alors qu’elle continue de faire des campagnes de mannequinat. Sa collaboration la plus récente était pour la campagne Resort 2022/2023 de Marc Jacobs à la fin de l’année.

Moss partage sa fille de 19 ans, Lila, avec Jefferson Hack.

Elle MacPherson

La mannequin australienne Elle Macpherson, également connue sous le nom de “The Body”, a fait ses débuts dans le monde du mannequinat à l’âge de 17 ans.

Elle a honoré la couverture de SI Swimsuit un record cinq fois dans sa carrière, ce qui a conduit Time à lui accorder le surnom en 1989.

Macpherson a prouvé qu’elle avait bien plus à offrir que sa beauté et elle est devenue actrice dans les années 90. Elle a joué dans “The Mirror Has Two Faces” en 1996 et a travaillé aux côtés de George Clooney dans “Batman & Robin” en 1997.

Le mannequin a également deux fils avec le financier français Arpad Busson : Arpad Flynn Busson, 24 ans, et Aurelius Busson, 19 ans.

Heidi Klum

En 1992, Heidi Klum participe au concours de beauté Modèle 92 à 18 ans.

Face à des milliers de concurrents, Klum est reparti avec le grand prix : un contrat avec Metropolitan Models de New York.

Le mannequin, âgé de 49 ans, est devenu le premier ange allemand de Victoria’s Secret.

Klum a eu une longue et fructueuse carrière dans le mannequinat et a également montré ses talents dans d’autres domaines. Elle est actuellement juge sur “America’s Got Talent”.

La fille de Klum, Leni, semble suivre les traces de sa mère. Leni a lancé sa carrière de mannequin à l’âge de 16 ans. Klum et sa fille sont apparues ensemble sur la couverture de Vogue Allemagne pour le numéro de janvier/février en 2021.