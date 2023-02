Le mannequin Tatjana Patitz décède à l’âge de 56 ans alors qu’Anna Wintour de Vogue et des personnalités de la mode rendent hommage

Tatjana Patitz, l’une des top-modèles originales des années 90, est décédée à l’âge de 56 ans.

Un représentant de la famille du mannequin a confirmé son décès et a déclaré que la cause du décès était un cancer du sein métastatique.

Anna Wintour, directrice du contenu de Conde Nast et directrice éditoriale mondiale de Vogue, a été l’une des premières personnes à rendre hommage à Patitz, la saluant comme le “symbole européen du chic”.

“Elle était beaucoup moins visible que ses pairs – plus mystérieuse, plus adulte, plus inaccessible – et cela avait son propre attrait”, a déclaré Wintour à Vogue.

Vogue a été le premier point de vente à annoncer la nouvelle et la publication a en fait joué un rôle énorme dans la carrière de Patitz, l’aidant à se lancer sur la voie de la célébrité dans les années 80.

Patitz est née en Allemagne et a grandi en Suède, et elle a fait sa première incursion dans l’industrie à l’âge de 17 ans, lorsqu’elle a participé à un concours de mannequinat.

Cependant, sa carrière décolle vraiment en 1988, lorsqu’elle pose pour le célèbre photographe Peter Lindbergh.

La carrière de mannequin de Patitz est allée de mieux en mieux, ce qui l’a amenée à devenir l’un des soi-disant mannequins Big Five.

En 1990, elle a en fait joué dans le clip de la chanson à succès de George Michael, Freedom! ’90. La star des podiums est apparue dans la vidéo aux côtés de ses collègues mannequins Cindy Crawford, Christy Turlington, Naomi Campbell et Linda Evangelista.

Patitz a modelé pour Chanel, Donna Karan et Vivienne Westwood au cours de sa carrière, et elle est également souvent apparue dans les pages de Vogue américain et britannique.

Elle a fait sa dernière apparition sur le podium à la Fashion Week de Milan en 2019, lorsqu’elle a modélisé des articles de la collection automne/hiver d’Etro.

La star des podiums laisse dans le deuil son fils de 19 ans, Jonah.