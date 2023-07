Le mannequin surnommé «Luscious Lorna» s’échappe de prison après avoir donné un coup de tête à un assistant d’enseignement dans une attaque de vengeance vicieuse contre une rangée d’intimidateurs

Un modèle glamour BUSTY se faisant appeler » Luscious Lorna » s’est échappé de prison suite à une attaque de vengeance vicieuse contre un assistant d’enseignement.

Maman de cinq enfants, Lorna Silcock, 33 ans, a traîné Kayleigh Rutherford au sol dans un parc public avant de lui arracher des touffes de cheveux.

Lorna Silcock, maman de cinq enfants, a été condamnée à une peine de prison avec sursis pour l’attaque vicieuse 1 crédit

Elle a également donné des coups de tête et donné des coups de poing et de pied à plusieurs reprises à sa victime, à qui elle reprochait d’accuser ses enfants d’être des intimidateurs à l’école.

L’attaque des vacances de Pâques devant les deux enfants de Mlle Rutherford a fait tomber les seins de Silcock de son haut lorsqu’il a été abaissé pendant la bagarre.

Mlle Rutherford, qui travaille dans une école primaire à Macclesfield dans le Cheshire, avait réprimandé les jeunes de Silcock pour avoir taquiné sa fille – mais ils ont répondu: « Notre mère va te battre. »

La victime a subi une commotion cérébrale, des yeux au beurre noir et un doigt disloqué lors de l’attaque du 10 avril.

Silcock, une esthéticienne de Macclesfield, est également mannequin sur le site d’abonnement Exclusive Link.

Elle a maintenant reconnu avoir subi des lésions corporelles réelles à Chester Crown Court.

Silcock a été condamné à 14 mois de prison, mais avec sursis pendant 18 mois avec l’obligation de terminer 20 jours d’activités de rééducation.

Son amie Atlanta Hewitt, 30 ans et également de Macclesfield, a été condamnée à 26 semaines de prison – avec sursis pendant 12 mois – ainsi qu’à 25 jours de rééducation.

Hewitt, qui était enceinte au moment de l’agression, et Silcock ont ​​été condamnés à payer 100 £ de frais.

Ils ont également reçu des ordonnances restrictives de cinq ans leur interdisant de contacter Mlle Rutherford.

Joanne Moore, poursuivante, a déclaré: «Tout l’incident semble avoir commencé à une date antérieure lorsque les enfants de Mlle Silcock avaient abusé de la fille de Mlle Rutherford.

« Ils lui ont envoyé des messages et les messages sont devenus passionnés.

« Mlle Rutherford, qui était avec son bébé, a vu sa fille aînée de 12 ans jouer seule dans le parc et est allée la voir car elle avait été maltraitée quelques jours auparavant.

»Quand elle est arrivée au parc, elle a reconnu des adolescents qui avaient maltraité l’enfant, la traitant de scorie.

« Alors qu’elle s’approchait de sa fille, les adolescentes ont dit quelque chose et elle a dit: » Je vais parler à ta mère « – mais elles sont devenues abusives et se sont senties intimidées.

« Ils ont dit: » Notre mère va te battre « , et à ce stade, Miss Hewitt sort de l’adresse de Silcock tenant un bébé, suivie de Miss Silcock. »

Mlle Moore a déclaré que Hewitt s’était alors retourné et avait remis le bébé à quelqu’un qui se tenait derrière elle avant que les deux femmes ne commencent à attaquer Mlle Rutherford.

Le procureur a poursuivi: « Elle a été frappée à plusieurs reprises par une femme tandis que l’autre femme lui a donné des coups de poing et lui a tiré les cheveux. »

Mlle Moore a raconté comment la victime avait été emmenée au domicile de sa mère pour obtenir de l’aide, puis à A&E, souffrant d’une commotion cérébrale ainsi que d’ecchymoses au visage et d’un annulaire cassé à la main gauche.

Dans un communiqué, Mlle Rutherford a déclaré: » Cela m’a laissé un sentiment d’insécurité de quitter la maison de peur que quelque chose comme ça ne se reproduise.

« Cela m’a laissé un sentiment d’isolement. J’ai été renvoyé du travail à cause d’attaques de panique et de la peur de quitter la maison.

« Les enfants m’ont vu pleurer après l’agression et pendant des semaines, je n’ai pas pu enchaîner une phrase.

« J’oubliais sans cesse de quoi je parlais. Ma fille a été témoin de l’agression en criant et en pleurant.

« Elle est jeune et ne devrait pas avoir à assister à quelque chose comme ça.

« Elle ne veut pas me voir aller seule quelque part au cas où je me blesserais à nouveau – elle veut reprendre la boxe pour se défendre et me protéger.

« Je me suis senti complètement épuisé tous les jours, à la fois mentalement et émotionnellement, je veux juste revenir à mon état normal. »

L’avocat de la défense Nicholas Kerruish-Jones a déclaré au tribunal: « Cet incident n’aurait pas dû se produire – mais les sentiments étaient vifs de la part de Mlle Silcock.

« Il y avait un problème qui concernait ses enfants et il est juste de dire que ses émotions l’ont emporté.

« Elle dit qu’elle le regrette – elle ne souhaitait pas s’impliquer dans une bagarre avec Miss Rutherford mais la situation est devenue incontrôlable. »

En distribuant les peines, la recorder Karen Ridge a déclaré: « Cela a dû être une expérience vraiment effrayante pour ceux qui ont été témoins de cet incident.

« La violence qui a été utilisée était illégale et ne peut en aucun cas être excusée.

« Mlle Rutherford a été affectée et continue d’être affectée à ce jour. »

Silcock pose en ligne, la décrivant comme « Luscious Lorna » 1 crédit

Elle travaille comme esthéticienne mais aussi mannequins sur le site d’abonnement Lien Exclusif 1 crédit