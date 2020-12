LONDRES: Stella Tennant, l’une des top models britanniques, est décédée à l’âge de 50 ans, ont rapporté mercredi les médias britanniques.

Tennant est né dans l’aristocratie écossaise. Son look non conventionnel et androgyne l’a aidée à percer dans le monde de la mode dans les années 1990.

Elle est devenue le nouveau visage de Chanel et a fait la couverture des magazines de mode du monde entier.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort subite de Stella Tennant le 22 décembre 2020 », a déclaré sa famille dans un communiqué à l’agence de presse PA.

«Stella était une femme merveilleuse et une inspiration pour nous tous. Elle va beaucoup nous manquer. »

La BBC a cité un porte-parole de la police qui a déclaré qu’il n’y avait «aucune circonstance suspecte» entourant sa mort, survenue cinq jours après son 50e anniversaire.

Loin des podiums, Tennant a fait campagne pour réduire l’impact environnemental de l’industrie de la mode.

«Il nous faudra beaucoup de temps pour changer nos habitudes, mais je pense que c’est manifestement un pas dans la bonne direction», a-t-elle déclaré au journal Guardian l’année dernière.

Tennant a pris sa retraite de l’industrie de la mode en 1998, revenant à temps partiel pour tourner des campagnes de vêtements et apparaître sur la piste.

Elle laisse dans le deuil son mari, David Lasnet, et leurs quatre enfants.