Le mannequin SI Swimsuit Kate Bock révèle comment elle reste en forme toute l’année: « C’est difficile d’avoir une excuse »

Pour Kate Bock, il n’y a jamais de mauvais moment pour se glisser en bikini.

Le mannequin canadien a fait ses débuts dans Sports Illustrated Swimsuit en 2013. Avance rapide jusqu’en 2020, lorsque la femme de 33 ans a fait équipe avec Jasmine Sanders et Olivia Culpo pour apparaître sur la couverture convoitée. En tant que mannequin recherché, l’appel à voler vers n’importe quelle destination éblouissante peut arriver à tout moment, c’est pourquoi elle est toujours prête à prendre la pose en deux pièces.

Mais ces jours-ci, Bock s’occupe d’autres manières. Elle a récemment été nommée chef de la marque pour la marque d’eau pétillante dure Pompette. Elle a également fait équipe avec oeil de boeuf pour lancer une collection capsule pour celles qui cherchent à réorganiser leur garde-robe avec de nouveaux maillots de bain flatteurs. Et les cloches du mariage se feront bientôt entendre car Bock a dit « oui » en janvier à la star de la NBA Kevin Love.

Bock a parlé à Fox News de son appartenance à la famille SI Swimsuit, de la création de cocktails amusants à la maison, de la façon dont elle reste en forme toute l’année, ainsi que des aliments indispensables qui sont toujours dans son réfrigérateur.

LE MODÈLE DE MAILLOT DE BAIN SI KATHY JACOBS, LA « ROOKIE LA PLUS ANCIENNE ET LA PLUS COURTE » À 57 ANS, CÉLÈBRE SON PHYSIQUE AU DÉFILÉ

Fox News: Avec le recul, qu’est-ce qui vous a donné envie de rejoindre Sports Illustrated ?

Kate Bock : Je me souviens juste d’avoir regardé les magazines quand j’étais plus jeune au Canada. J’ai toujours pensé que les femmes étaient si belles et les lieux si exotiques, comme si tout cela n’était qu’un rêve. Je suis avec cette marque depuis près d’une décennie, ce qui me semble fou. Mais ils m’ont soutenu pendant toutes ces années. Nous sommes ensemble toute l’année avec des événements, des réunions et des appels. Ils sont vraiment présents dans ma vie. Ils m’ont aidé à grandir en tant que personne et m’ont inspiré à développer en tant qu’entrepreneur, ce que j’adore.

Fox News: Qu’est-ce que ça fait de savoir que vous vous préparez pour votre prochain tournage ?

Bock : C’est fou. Les gens me demandent toujours : « Comment vous préparez-vous pour un tournage ? » Dans mon industrie, il faut toujours être préparé. Je pourrais recevoir un appel pour voler ce soir au Mexique et tourner une campagne bikini demain. C’est parfois aussi rapide. Je ne me prépare donc pas beaucoup pour Sports Illustrated. Dans cette industrie, il faut toujours être prêt à partir. Il s’agit donc plus d’avoir un mode de vie sain avec de l’exercice quotidien qu’autre chose. Et la marque fait un travail incroyable pour que chaque fille se sente parfaitement dans son corps.

Fox News: Qu’est-ce qui vous passe par la tête chaque fois que vous voyez une de vos photos ?

Bock : Je pense que j’en ai un étrange détachement. Je pense toujours que c’est une situation de rêve. Je vais regarder la photo et dire : « Oh mon Dieu, quel fantasme. » Et puis je dis : « Oh, attendez. C’est moi sur la photo. » (Rires) Et ce n’était pas un rêve. J’ai pu aller à Bali avec certains de mes meilleurs amis au monde et faire ce travail de rêve. Sur le plateau, tout le monde est tellement positif et encourageant, alors on finit par s’amuser tellement. Quand vous avez un tas de gens qui vous crient à quel point vous êtes magnifique en maillot de bain, il est difficile de ne pas ressentir cela. J’aime travailler avec Sports Illustrated.

Fox News: Le magazine a été salué ces dernières années pour avoir présenté différents types de corps.

Bock : Quand j’ai commencé avec la marque, la base de fans était plus masculine. Chaque fois que nous faisions nos rencontres et nos salutations, il y avait beaucoup d’hommes. Mais au fil des ans, alors que la marque élargissait sa liste de modèles, il y avait beaucoup plus de femmes et de filles. La marque veut être inclusive et avoir une représentation pour tout le monde. Ainsi, lorsque vous regardez le magazine, vous vous sentez représenté. Ainsi, lorsque nous nous rencontrons et que nous saluons maintenant, ce sont les femmes et les filles qui nous disent à quel point c’est incroyable pour elles de se voir en nous. Certains d’entre eux pleurent même ou deviennent émus parce qu’ils sont enfin vus. Et cela a été si beau pour moi.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Fox News: Qu’est-ce qui vous a poussé à vous associer à Pompette ?

Bock : J’ai reçu le produit via Sports Illustrated parce qu’ils avaient établi un partenariat ensemble. J’ai donc découvert les produits de cette façon. Je suis tombé amoureux de la bouteille et de son design. Je pensais que c’était si beau. Mais c’est aussi peu calorique. Il est faible en sucre et 40 calories par verre, 160 par bouteille. Donc toutes ces choses m’ont attiré. Je voulais savoir comment nous pourrions travailler ensemble, ce qui était excitant pour moi d’être impliqué dans une entreprise que j’admirais. J’ai commencé à publier des histoires sur Instagram à leur sujet, puis j’ai participé à des appels professionnels et à des réunions avec des distributeurs.

Fox News: Avez-vous une recette de cocktail préférée?

Bock : Je suis un grand fan des Moscow Mules. Je fais mon chemin avec la saveur de pamplemousse et de bergamote, qui est légère, citronnée et rafraîchissante. J’ajoute un peu de vodka, du jus de citron vert frais, de la bière au gingembre, un peu de jus de pamplemousse que je presse dedans et une branche de romarin. C’est délicieux et quelque chose que vous pouvez honnêtement avoir toute l’année. Je suis un grand fan de pamplemousse, alors j’adore faire des cocktails où je peux en ajouter. J’aime aussi la saveur pamplemousse bergamote avec de la tequila, un peu de jus de pamplemousse et un peu de cannelle. C’est une boisson agréable à boire par temps froid à la maison ou à la plage. Quand il s’agit de recettes, toutes les saisons sont la voie à suivre.

Fox News: Si nous devions fouiller votre frigo maintenant, que trouverions-nous ?

Bock : Je cours toujours partout, alors j’aime les choses que je peux saisir facilement. Par exemple, j’adore les packs compressibles Abby’s Better. Ils ont différents types de beurres de noix, comme l’amande ou même le tournesol. Ils sont parfaits lorsque je vais au gymnase et je peux simplement les jeter dans mon sac à main. J’aime aussi les porter quand je voyage. C’est une collation facile à emporter.

Mais je suis un grand amateur de beurre d’amande, donc vous le trouverez toujours. Je suis aussi un gros œuf. Je mange des œufs presque tous les jours au petit-déjeuner. J’adore les œufs. Je suis aussi un grand fan d’avocat. J’adore le manger frais ou l’utiliser pour faire une mousse au chocolat pour le dessert. Je sais que ça a l’air bizarre, mais c’est vraiment bien. Je le recommande fortement. J’ai aussi beaucoup de dinde tranchée et de poulet frais. J’aime toujours avoir des plats préparés dans des Tupperwares, juste prêts à partir. De cette façon, lorsque vous rentrez chez vous et que vous êtes vraiment fatigué, il vous suffit de le chauffer. Et vous aurez aussi beaucoup d’options.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Fox News: À quoi ressemble votre routine de remise en forme ces jours-ci?

Bock : Je suis quelqu’un qui vit entre plusieurs endroits parce que mon fiancé joue au basket à Cleveland. Nous voyageons donc constamment. Je suis quelqu’un qui m’entraîne très régulièrement, mais tout dépend de ce que j’ai à ma disposition ce jour-là. Parfois, je fais un entraînement à la maison en utilisant une application de fitness.

J’aime un bon cardio de danse parce que c’est vraiment amusant et que vous pouvez honnêtement le faire n’importe où. Quand je suis à la maison, je m’entraîne avec mon entraîneur le matin au Gotham Gym. J’adore ça et je peux faire mon entraînement pour la journée. Parfois, je vais même y faire du vélo, et ça fait du bien de commencer la journée de cette façon. Si j’ai beaucoup voyagé ou si je me sens épuisé, j’adore le yoga chaud pour m’aider à tout étirer. Je tourne. J’aime SoulCycle et je fais du Pilates. Et si je suis dans une autre ville, je recherche des séances d’entraînement près de mon hôtel.

J’ai aussi un chiot, alors elle me fait sortir tous les jours. J’ai commencé à remarquer le kilométrage parcouru avec mon chien. Alors je marche partout pour faire avancer les choses, mais je suis aussi dans une ville piétonne. Si je suis dans un endroit qui n’est pas si praticable à pied, je monte sur un tapis roulant et je marche pendant une heure. Et je trouve que ça fait une grosse différence. Et les jours où j’ai envie de me mettre au défi, je ferai peut-être une petite pente pendant une heure.

Je pense que la clé est de faire bouger votre corps. Vous ne devriez pas vous laisser intimider en faisant certains entraînements. Tout ce qui fonctionne pour vous est génial. J’aime aussi les TRX Suspension Trainers, et vous pouvez simplement les accrocher à votre porte. C’est incroyable de s’étirer. Vous pouvez faire du cardio ou de la musculation avec votre poids corporel. Il est également facile de voyager avec. Il est difficile d’avoir une excuse à ce stade pour ne pas s’entraîner car il y a tellement de choses que vous pouvez faire.

KRISTEN LOUELLE GAFFNEY, FINALISTE DE SI SWIM SEARCH, MAMAN DE DEUX, DÉVOILE DES COURBES SUR LA PISTE DE MIAMI : « MOMENT MAGIQUE »

Fox News: Avez-vous remarqué des styles de maillots de bain qui deviendront à la mode au cours de la nouvelle année ?

Bock : J’aime les coupes une pièce classiques, celles que l’on peut aussi porter en body. Je suis également un grand fan des tons de peau qui contrastent ou correspondent à votre peau. J’adore les tons neutres et doux, et je vois beaucoup plus de marques sortir avec ça.

Fox News: Acheter des maillots de bain peut être très intimidant. Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite profiter au maximum de son expérience ?

Bock : Malheureusement, beaucoup de vestiaires n’ont pas de lumières flatteuses. Ce que j’aime faire, c’est prendre des photos et les envoyer à mes copines à la maison pour leur avis. Cela vous donne également une autre façon de vous regarder dans le maillot de bain avant de l’acheter. Pour bien paraître sur la photo, faites toujours face à la lumière. S’il y a une lumière au-dessus de votre tête, cela ne sera pas très flatteur. Malheureusement, beaucoup de vestiaires ont cela, donc les gens se sentent plus mal lorsqu’ils essaient des choses. Si vous pouvez trouver une source de lumière, faites-lui face. Ces miroirs avec projecteurs intégrés sont la solution idéale.