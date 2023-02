Le mannequin SI Swimsuit Gigi Robinson se souvient de luttes douloureuses contre l’endométriose: “Personne ne m’a cru”

Il a fallu des années pour découvrir ce qui causait une douleur débilitante à Gigi Robinson chaque mois.

L’influenceur des médias sociaux, qui a été finaliste du SI Swim Search en 2022, a reçu un diagnostic d’endométriose en décembre.

La condition, dans laquelle le tissu endométrial se développe en dehors de l’utérus, affecte environ 176 millions de femmes âgées de 15 à 44 ans. Une cause exacte n’est pas connue et les symptômes peuvent inclure des saignements excessifs, des crampes menstruelles sévères ressenties dans l’abdomen, le bas du dos et la région pelvienne, ainsi que la fatigue et même l’infertilité.

La seule façon de diagnostiquer l’endométriose avec certitude est par laparoscopie, une intervention chirurgicale mineure, selon endometriosis.org.

GIGI ROBINSON, FINALISTE DE SPORTS ILLUSTRATED SWIM SEARCH, POSANT AVEC UNE MALADIE CHRONIQUE : ” JE M’EMBRASSE “

“Je pensais que c’était mon corps qui réagissait à mon cycle”, a déclaré le mannequin à Fox News Digital. “C’est ce que les médecins avaient suspecté… Et j’ai toujours eu des maux de dos horribles, affreux, affreux, affreux maux de dos – trois semaines par mois. Et au cours des six à huit derniers mois, j’ai eu beaucoup de douleur de différentes façons. que je ne savais même pas que c’était possible. J’étais comme, ‘C’est tellement horrible.'”

La jeune femme de 24 ans a déclaré avoir rencontré plusieurs médecins différents pour découvrir ce qui n’allait pas. Elle a dit qu’un seul soupçonnait qu’il s’agissait d’endométriose et a recommandé une chirurgie laparoscopique. Un Robinson méfiant a reporté la procédure. Malgré la possibilité d’être enfin soulagée, l’idée de passer sous anesthésie lui faisait peur.

“Je commençais à avoir un peu d’anxiété médicale”, a-t-elle admis. “Je voulais être certain que si je faisais l’opération, c’était dans un but… Mais nous l’avons fait, et nous avons trouvé [endometriosis]. Cela a été très intéressant de comprendre tout cela.”

“Une chose dont je parle toujours, c’est… d’être votre meilleur avocat”, a expliqué Robinson. “Qu’est-ce que votre mère, votre conjoint ou votre meilleur ami dirait au médecin s’ils vous voyaient souffrir autant ? C’est comme ça que vous devez parler de vous… J’ai minimisé ma douleur la plupart du temps… Je me suis demandé, ‘n’est-ce pas ça fait mal à toutes les femmes parfois ? Je pensais juste que c’était normal… Mais je vois maintenant une lueur d’espoir.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Robinson guérit de l’intervention chirurgicale. Cependant, elle a noté que l’expérience lui avait laissé “un sentiment de colère et de frustration”.

“C’est comme si personne ne me croyait, j’avais raison”, a-t-elle expliqué. “J’ai continué à me défendre. J’ai continué à pousser et cela a toujours pris autant de temps. [But] Je suis à un endroit où je peux enfin, je l’espère, guérir. Je commence à avoir l’impression que certaines choses ne me font pas mal avant. Et c’est énorme… C’était super. Je me sens bien aujourd’hui. [After the surgery]il m’a fallu deux semaines et demie pour me sentir à nouveau moi-même.”

En 2022, Robinson a été choisi parmi des milliers de soumissions pour se rendre en République dominicaine et être photographié par le célèbre photographe SI Swimsuit Yu Tsai. Sa photo a été présentée dans le numéro de 2022, qui comprenait les filles de couverture Kim Kardashian, Maye Musk, Ciara et Yumi Nu.

Robinson a décrit l’expérience comme “l’une des plus grandes joies de ma vie”.

SI SWIM MODEL VICTORIA VESCE RAPPELLE AVOIR SURMONTÉ UNE TUMEUR CÉRÉBRALE ‘NIGHTMARE’: ‘J’AVAIS TOUS LES SYMPTÔMES DANS LE LIVRE’

“Cela a sincèrement donné de l’espoir à tant de gens – à tant de femmes -“, ​​a-t-elle déclaré. “Cela change la façon dont nous regardons les corps, et nous acceptons les corps dans toutes les industries, en particulier celles qui sont si intimes, comme la natation. Cela m’a montré posant là-bas sans suivre un régime fou ou sans faire tout le modelage du corps … Au fait, nous n’avions que 10 jours pour nous préparer [for it]… Je voulais donner l’exemple et montrer que si vous avez un problème de santé, un problème de santé mentale, un problème d’image corporelle, vous pouvez vous montrer tel que vous êtes et porter ce putain de bikini et l’aimer et passer un moment amusant et se sentir super sexy et chaud. Et j’ai l’impression d’avoir réussi à le faire.”

Robinson a noté que l’expérience lui avait permis de sensibiliser à la façon de faire face au syndrome d’Ehlers-Danlos. Le trouble du tissu conjonctif provoque des douleurs chroniques et rend sujet aux ecchymoses et aux blessures qui peuvent être lentes à guérir. Robinson a reçu son diagnostic à l’âge de 11 ans.

“Cela a déclenché cette vague d’acceptation au sein de la communauté des malades chroniques de se présenter comme vous êtes et d’être d’accord avec ça”, a déclaré Robinson à propos de poser pour le magazine. “Et c’était juste incroyable de recevoir certains de ces messages de gens du monde entier. C’était un moment où j’ai senti que je devais faire ça, et je l’ai fait… [The issue was] la véritable manifestation d’être là, de parler, d’utiliser ma voix. Et je l’ai fait. Je suis vraiment reconnaissant que Sports Illustrated Swimsuit ait vu ça en moi.”

Le premier numéro de maillot de bain a été publié en 1964. Il a été une rampe de lancement pour des modèles tels que Kathy Ireland, Christie Brinkley, Elle Macpherson, Kate Upton et Ashley Graham.

CHRISTIE BRINKLEY, 68 ANS, AFFICHE SES JEUNES JAMBES AUX TURQUES ET CAÏQUES : « QUE 2023 SOIT PLEIN DE JOURS HEUREUX »

Au fil des ans, le problème a essayé de rester frais avec des bikinis peints, des modèles de grande taille, des photos inédites, de minuscules maillots de bain, des modèles amputés, des modèles plus anciens et l’ajout d’athlètes professionnels et de célébrités dans les relations.

En 2018, le numéro reconnaissait le mouvement #MeToo en mettant en vedette des personnalités comme la gymnaste Aly Raisman et le mannequin Sailor Brinkley Cook posant nues avec des mots comme “Chaque voix compte”, “Survivant” et “La violence n’est jamais acceptable”.

Aujourd’hui, Robinson espère utiliser sa plate-forme pour sensibiliser à une bataille de santé personnelle à laquelle de nombreuses femmes peuvent s’identifier. Olivia Culpo, qui est déjà apparue dans SI Swimsuit, a également parlé de ses luttes contre l’endométriose.

“Je pense qu’en général, nous devenons de plus en plus à l’aise pour parler de problèmes de santé et les normaliser en ligne”, a expliqué Robinson. “Et ce faisant, je pense que cela donne aux personnes avec la plate-forme la responsabilité de partager [their experiences] car cela permet aux autres de se sentir moins seuls dans leur cheminement. Et cela pourrait aussi les inciter à agir directement pour obtenir de l’aide. Cela pourrait potentiellement mener à un diagnostic… Nous devons faire confiance à notre intuition, n’est-ce pas ? Mon intuition m’a dit de continuer à pousser quoi qu’il arrive. Et donc, je l’ai fait, même si cela a pris tout ce temps. L’endométriose peut affecter votre fertilité, vos relations. Par conséquent, je pense qu’il est important de parler de quelque chose d’aussi personnel, d’aussi intime et d’aussi sérieux. Cela permettra aux autres de se sentir moins seuls et de se battre pour obtenir des réponses. Et cela s’applique à tous les problèmes de santé.”,

SPORTS ILLUSTRATED SWIMSUIT DÉVOILE LA NOUVELLE RECRUE MELISSA WOOD-TEPPERBERG, 40 ANS, MÈRE DE DEUX

Ces jours-ci, Robinson attend avec impatience un avenir plus sain et plus heureux. Il y a environ deux ans, elle a décidé d’arrêter de boire.

“J’étais juste comme, ‘Je ne sais pas si j’ai vraiment besoin de ça dans ma vie'”, se souvient-elle. “Si je fais déjà face à tous ces problèmes de santé, je ne veux pas les exacerber. Je ne veux pas mettre mon corps dans un état de stress. J’avais l’impression de prendre plus de contrôle sur ma santé, même même si je n’ai jamais eu de problème avec l’alcool pour commencer. [But] ce n’est pas bon pour votre santé intestinale et ce n’est pas bon pour votre corps… Pensez à ce que vous ressentez quand vous avez la gueule de bois… Pourquoi devrais-je faire subir ça à mon corps si je n’y suis pas obligé ? C’était un choix personnel. Je l’ai fait pendant un mois, puis pendant trois… C’était facile… Je préférerais de loin avoir un cocktail sans alcool et profiter de la présence de tout le monde intentionnellement et honnêtement, et avoir des conversations lucides… Je dirais, si vous êtes sobrement curieux, essayez-le.

“C’est libérateur de parler de mes expériences”, a déclaré Robinson. “J’espère que d’autres se sentiront également encouragés à utiliser leur voix.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.