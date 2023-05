Le mannequin SI Swimsuit défie Victoria’s Secret dans une séance photo provocante

Ella Halikas n’a pas bronché quand on lui a demandé de ne se déshabiller que de lingerie et d’ailes d’ange dans les rues de West Hollywood.

La mannequin Sports Illustrated Swimsuit et militante pour la positivité corporelle est récemment devenue virale sur TikTok pour avoir canalisé l’ange secret de Victoria en elle lors d’une séance photo audacieuse avec le photographe Henry Jimenez Kerbox. L’ancien finaliste de Swim Search est connu pour avoir recréé l’apparence de stars plus minces sur les réseaux sociaux.

« Je pensais que nous [needed] pour filmer et recréer un défilé de mode Victoria’s Secret, mais sur mon corps avec ma lingerie », a déclaré Halikas à Fox News Digital. Le mannequin a souligné qu’elle s’était inspirée des vétérans Angels Adriana Lima et Candice Swanepoel.

« C’est rafraîchissant… comme, c’est à quoi ressemble un corps sain et normal de taille 14 en lingerie, le berçant dans l’esprit du public, ce qui est si effrayant à faire, mais cela a demandé beaucoup de confiance », a déclaré Halikas. « Mais ce qui était vraiment cool, c’était de voir à quel point tout le monde le regardait. Ils m’encourageaient, prenaient des photos de moi. Cela m’a permis de continuer tout au long du tournage. »

Halikas s’est souvenue de « s’être évanouie » alors qu’elle se pavanait dans la rue en plein jour, secouant de la dentelle, des plumes et pas grand-chose d’autre.

« Je pense qu’au début tu y penses un peu trop, » gloussa-t-elle. « Quand la réalité frappe, tu te dis : ‘Qu’est-ce que je fais ? Oh mon Dieu, je suis dans… la rue en lingerie au milieu de West Hollywood. Qu’est-ce qui se passe ?’ Je pense qu’au bout d’un moment, je suis arrivé à un point où tu t’évanouis. [and] vous vous concentrez sur… pourquoi vous faites ça.

« Je pense que tout ce que nous faisons, ou tout ce que je fais spécifiquement, revient à mon pourquoi », a-t-elle poursuivi. « Par exemple, pourquoi est-ce que je fais ça ? Ce n’est pas pour attirer l’attention, ce n’est pas pour ça. C’est simplement pour montrer qu’on peut être en bonne santé et heureux dans une taille 14, vivre et exister dans un corps plus grand tout en étant extrêmement confiant. »

Halikas a noté que bien qu’elle ait reçu une réponse écrasante de téléspectateurs choqués, « 99% étaient positifs ».

« Je pense que cela a guéri mon enfant intérieur – je pense que cela a guéri beaucoup d’enfants intérieurs d’autres personnes en le voyant », a-t-elle expliqué. « J’ai eu beaucoup de commentaires [from] les gens pleuraient et disaient à quel point ils étaient émus en le regardant, à quel point nous avions besoin de voir cela parce qu’en grandissant, nous ne voyions pas cela sur le podium. Et même maintenant, il est difficile d’obtenir cette inclusivité sur la piste… J’essaie de briser le moule et de repousser les limites et les barrières ici et de montrer que vous pouvez exister dans un corps plus grand. Vous pouvez toujours vous sentir belle, sexy et confiante, tout comme un ange de Victoria’s Secret. »

« Je n’ai vraiment entendu personne dire quoi que ce soit de méchant, ce qui était surprenant », a-t-elle partagé. « En ligne, je reçois des commentaires haineux, mais en personne, bien sûr, tout est positif – tout le monde veut se cacher derrière son clavier. Mais je pense que tout le monde était très, très positif… Si je plonge plus profondément dans les commentaires, je suis Bien sûr, il y a de la haine là-dedans. Il y en a comme « Mets tes vêtements » ou « Qu’est-ce que tu fais? »

« Il y avait un commentaire du genre : ‘Pourquoi avons-nous besoin d’être à moitié nus pour attirer l’attention ?’ Mais ce n’est pas le but. Le but était de recréer un défilé Victoria’s Secret Angel mais dans la rue. Donc c’est audacieux. Ça ne va pas être la tasse de thé de tout le monde. Certaines personnes ne vont pas aimer ça et ils peuvent regarder Mais dans l’ensemble, la majorité des commentaires étaient super édifiants et très émouvants comme : « J’avais besoin de voir ça aujourd’hui. Je ne peux pas m’arrêter de regarder ça. Tu l’as tué. Cela m’a rendu si heureux. » »

Victoria’s Secret a été fondée par feu Roy Larson Raymond à la fin des années 1970 après qu’il se soit senti gêné d’acheter de la lingerie pour sa femme. Les Wexner, fondateur de Limited Stores Inc. à l’époque, a acheté la marque en 1982 et l’a transformée en une puissante force de vente au détail. Au milieu des années 1990, Victoria’s Secret a illuminé les podiums et plus tard rempli Internet avec ses mannequins et une émission spéciale télévisée annuelle mêlant mode, beauté et musique.

Cependant, le fait de ne pas s’adapter à l’évolution des goûts a vu les ventes chuter et son spectacle annuel a été annulé en 2019. Il y a également eu une concurrence accrue avec des marques rivales comme Adore Me et ThirdLove, qui ont germé en ligne et se sont fortement commercialisées sur les plateformes de médias sociaux. La compétition s’est également concentrée sur l’ajustement et le confort tout en offrant plus d’options pour différents types de corps. La chaîne de lingerie Aerie d’American Eagle, qui s’associe à des activistes comme Manuela Baron, a également détourné les clients de Victoria’s Secret.

Mais après une interruption de quatre ans, le directeur financier de Victoria’s Secret, Timothy Johnson, a annoncé en mars qu' »une nouvelle version de notre défilé de mode » reviendrait « plus tard cette année ».

Halikas a déclaré qu’elle sauterait sur l’occasion de faire partie du défilé étoilé pour aider à mettre en valeur la diversité et l’inclusivité.

« Absolument – ​​ce serait un de mes rêves », s’est-elle exclamée. « J’ai toujours voulu marcher sur leur podium et présenter et représenter la femme ronde là-bas et me sentir si sexy et belle en le faisant… Je croise les doigts, ça arrive. Nous nous manifestons ici… J’adorerais faire ça, et J’aimerais les voir inclure… plus d’inclusion de taille dans tous les domaines… Je préférerais ne pas être un jeton [girl]. Je pense que nous devrions tous être là. Nous devrions tous être mélangés. Nous devrions tous nous sentir beaux. Mais si je dois briser le moule et être la seule fille sur laquelle ils prennent le risque d’être ronde, j’adorerais le faire aussi. »

Halikas a crédité SI Swimsuit pour avoir célébré divers types de corps dans son numéro annuel. Elle a déjà fait sensation dans le numéro de 2021 lorsqu’elle a été photographiée par Yu Tsai.

« Cela a eu un impact tellement énorme parce que cela m’a donné l’impression que je pouvais le faire », a-t-elle expliqué. « Et c’était en train de percer dans le monde du mannequinat. Je n’avais peut-être que deux ans d’expérience dans le mannequinat avant d’entrer dans le magazine… C’était un sentiment tellement incroyable. J’ai l’impression que Sports Illustrated a fait de tels progrès pour être plus inclusif… et je pense cela montre aux autres publications et marques qu’elles ouvrent la voie. »

Cependant, être un modèle sinueux comporte ses défis. En novembre, Halikas et sa collègue mannequin Alexa Jay ont affirmé qu’on leur avait refusé l’entrée du club de Los Angeles The Highlight Room en raison de leur taille. Un porte-parole de Tao Group Hospitality, la société mère du lieu, a annoncé dans un communiqué qu’ils étaient « au courant de l’expérience d’Ella et d’Alexa et sont activement engagés avec eux pour discuter plus en détail de l’incident ».

« Nous apprécions toujours les commentaires sur nos opérations et continuons à travailler sur la façon d’améliorer l’expérience de nos clients », a déclaré le porte-parole à l’époque. « Notre entreprise ne tolère aucune discrimination d’aucune sorte. »

Halikas a affirmé qu’il y avait eu des moments où un photographe lors d’un événement la négligeait en faveur de modèles plus minces. Elle a admis que l’expérience peut être « humiliante ».

« Je ne vais pas essayer de crier sur les toits : ‘Regardez-moi, appréciez-moi parce que je suis plus voluptueuse' », a-t-elle déclaré. « Je ne vais tout simplement plus le faire. Je reste silencieux, mais j’en parlerai dans des interviews et des podcasts pour faire passer ce message. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir. »

« Je veux que ce soit clair, je ne suis jamais contre quelqu’un qui veut entreprendre son propre parcours de santé et de remise en forme », a-t-elle partagé. « Si vous voulez perdre du poids, super, je ne vais jamais frapper ça. Ce qui, à mon avis, devient un problème, c’est pourquoi nous essayons constamment de nous faire plus petits pour nous sentir dignes, pour nous sentir vus, pour nous sentir beaux… C’est ce que j’essaie de briser. »

« Vous pouvez être heureux, confiant, en bonne santé, prendre soin de vous… vivre dans un corps plus grand et aimer votre peau », a poursuivi Halikas. « Le meilleur et le plus beau de chacun semble différent sur tout le monde. Et pour moi en ce moment, c’est moi qui fais une taille 14. Pour quelqu’un d’autre, c’est une taille 6 ou 16, 20 ou 2. Cela dépend juste de la personne… Je J’essaie vraiment de changer les perspectives des gens. »

« Je vais porter ce maillot de bain, je vais porter cette robe que je ne pensais pas pouvoir porter », a déclaré Halikas. « Je veux que les gens regardent en eux-mêmes et trouvent cette confiance. C’est ce que je suis ici pour faire. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.