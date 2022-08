Le mannequin SI Swim Camille Kostek canalise Farrah Fawcett dans le tournage grésillant de Swimsuits For All: ‘Icon’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Camille Kostek canalise une icône du maillot de bain pour son dernier look.

L’ancienne cover girl de Sports Illustrated Swimsuit, qui a un partenariat avec Maillots de bain pour touss’est inspirée de l’affiche emblématique de 1976 de Farrah Fawcett pour sa collection de maillots de bain, a confirmé lundi un porte-parole de la marque à Fox News Digital.

Le une-pièce rouge audacieux de Kostek, doté d’une encolure dégagée, rappelle le même costume qui a transformé Fawcett en une pin-up recherchée des années 70.

“Bonjour Charlie”, la trentenaire a sous-titré une vidéo Instagram de son récent tournage au début du mois. “L’icône Farrah Fawcett a été mon inspiration pour la conception de cette pièce classique pour la COLLECTION CAMILLE avec @swimsuitsforall. Son affiche emblématique de costume rouge prise devant la couverture et les captures de costume blanc sur le vélo sont quelques-unes de mes photos de maillot de bain préférées de tous les temps du passé. La canaliser dans ces pièces pour la campagne sont quelques-uns de mes moments préférés sur le plateau.”

La célèbre affiche de Fawcett est sortie la même année que la première de “Charlie’s Angels”. Elle est considérée comme l’affiche la plus vendue de tous les temps. Le tournage a eu lieu chez elle, et elle s’est elle-même coiffée et maquillée. Les maillots de bain qu’elle portait ce jour-là proviendraient de son placard.

L’affiche s’est vendue à plus de 12 millions d’exemplaires et Fawcett a gagné 400 000 $ en redevances. En 2011, deux ans après sa mort à 62 ans, le maillot de bain rouge et une copie de l’affiche ont été donnés au Smithsonian’s National Museum of American History.

Kostek, une ancienne pom-pom girl des Patriots, a fait ses débuts en SI Swimsuit en 2018 dans le cadre du premier casting ouvert du magazine. Elle était co-gagnante cette année-là aux côtés de Haley Kalil. Elle est ensuite apparue sur la couverture de 2019 aux côtés de Tyra Banks et Alex Morgan. Ashley Graham, une autre cover girl de SI Swimsuit, s’était précédemment associée à Swimsuits For All.

La dernière collection de Kostek, “Flirter avec la nature”, vise à “célébrer toutes les femmes dans leur état naturel”.

En juillet, la star a parlé à Fox News Digital de son apparition dans le numéro de SI de cette année.

“C’est la cinquième année d’être dans le numéro”, a-t-elle expliqué à l’époque. “Je suis tout aussi excité cette année que je l’étais la première année où j’ai reçu l’appel. C’est un travail de rêve pour lequel je travaille depuis plus de 10 ans. Donc, vivre ce rêve dans ma réalité est quelque chose qui m’excite toujours. Je suis un grand défenseur de l’acceptation de soi parce que c’est quelque chose avec lequel j’ai eu du mal à grandir dans l’industrie du mannequinat, et cela m’a aidé à grandir pour accepter mon corps tel qu’il est. J’ai toujours été attiré par SI Swimsuit parce que je savais ils m’accepteraient pour tout ce que je suis.”

Kostek a également révélé comment elle se donne un regain de confiance bien nécessaire les jours où elle ne se sent pas au mieux.

“Pour moi, les soins personnels sont sexy, ce qui conduit finalement à la confiance”, a-t-elle déclaré. “J’adore aller au marché d’un fermier ou à l’épicerie et acheter des aliments propres et sains. Je cherche à cuisiner moi-même, à passer du temps dans un sauna présumé, un bain de sel et à prendre le temps de méditer.”